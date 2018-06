"Polizeiruf 110"-Kritikerspiegel Bukow! Wie Fuck Off!

Was wollen uns die Drehbuchautoren sagen?

Christian Buß: Vier Kommissare, das heißt Irrsinn hoch vier. Bei dieser Doppelfolge Polizeiruf aus Rostock und Magdeburg werden sämtliche Neurosen und Sehnsüchte von Bukow, König, Drexler und Brasch freigesetzt. Großes Cop-Theater. Der Plot um Treuhandverbrechen, Waffenlieferungen und linke Aktivisten bleibt dabei allerdings auf der Strecke.

Lars-Christian Daniels: Es gibt Krimi-Geschichten, die lassen sich nicht mal eben so in 90 Minuten erzählen. Die brauchen Platz! Erst recht, wenn mal wieder eine ARD-Themenwoche ansteht. Spannender macht sie das noch lange nicht – und viereinhalb Kommissare sind bei diesem sperrigen Doppelfolgen-Auftakt auch mindestens eineinhalb zu viel.

Kirstin Lopau: Wir machen mal wieder ein Crossover, diesmal mit Magdeburg und Rostock und raus kommen zwei Folgen, das ist doch was! Ja, das wäre was, wenn die Geschichte nicht so wirr wäre. Wie die Fälle zusammenhängen? Äh, ja. Es bleibt ziemlich im Nebel. Noch vielleicht. Hoffen wir mal auf Teil 2, der Cliffhanger war zumindest vielversprechend.

Wie überzeugend sind die Kommissare?

Christian Buß: 8 Punkte

Lars-Christian Daniels: Doreen Brasch (Claudia Michelsen): 6 Punkte, Jochen Drexler (Sylvester Groth): 4 Punkte, Katrin König (Anneke Kim Sarnau): 8 Punkte, Alexander Bukow (Charly Hübner): 9 Punkte, Anton Pöschel (Andreas Guenther): 5 Punkte.

Kirstin Lopau: Bukow und König mal wieder sehr gute 8 Punkte, Brasch 7 Punkte, Drexler ist einfach nur unkollegial und seltsam, deshalb 4 Punkte.

Was ist Ihre Lieblingsszene?

Christian Buß: Katrin König, Profilerin mit Öko-Touch, verhört einen Verdächtigen, der eine Firma für Nachhaltigkeitsenergie hat. Und während der von Recycling und Upcycling plappert, kriegt die König ganz glasige Augen. Auf die Frage, wie denn Herr Sowieso gestorben sei, haucht König schließlich ganz verliebt: "Ermordet."

Lars-Christian Daniels: Der Rostocker Hauptkommissar Bukow faltet seine Therapeutin zusammen, weil diese nicht mal seinen Namen richtig aussprechen kann: "Ich heiße Bukow! Alexander BukOW – wie Fuck OFF!" Das sitzt. Im Gegensatz zu Bukow, der aufspringt, randaliert und das Sprechzimmer verlässt.

Kirstin Lopau: Bukow, wegen der Schüsse auf den Kollegen und Nebenbuhler vom Dienst suspendiert, muss zur "Psychotante", um eine Unbedenklichkeitsbescheinigung zu bekommen, damit er endlich den Dienst wieder aufnehmen kann. Die Sitzung läuft für ihn eher suboptimal. Er schreit sie an: "Was schreiben Sie da auf? Ich möchte wissen, was Sie sich da notieren mit Ihrem teuren Kugelschreiber!" Eine Regung, die man als Zuschauer durchaus nachvollziehen kann. Und schließlich hat die Dame "Herrn Buko" so weit, dass er ausrastet, aufsteht und sie anbrüllt: "Ich heiße Alexander BukOW – wie Fuck OFF!" (Oh, ich kenne das nur zu gut, wenn man ständig falsch angesprochen wird). Am Ende hilft nur ein großer Blumenstrauß, um doch an die begehrte Bescheinigung zu kommen. Nicht unerwähnt sei Bukows Art, Pizza zu essen: sehenswert!

Was ist der peinlichste Moment?

Christian Buß: Jede Szene, die im linken Milieu spielt. Ey, Alter, voll das Klischee.

Lars-Christian Daniels: Die Rostocker Profilerin König befragt Paradiesvogel Joseph Tischendorf (Philipp Hochmair): Fährt einen orangefarbenen Elektro-Sportwagen, trägt nur einen dünnen Bademantel und hält dabei ein paar Holzscheite in den Händen. Draußen, hinter einem futuristischen Firmengebäude, bei rund zehn Grad Außentemperatur. Ein völlig absurdes Bild.

Kirstin Lopau: Das Techtelmechtel zwischen Drexler und einem Verdächtigen und ehemaligen Kollegen ist mir too much.

Ihre Gesamtwertung für die Folge?

Christian Buß: 6 Punkte

Lars-Christian Daniels: 5 Punkte

Kirstin Lopau: 6 Punkte