Was wollen uns die Drehbuchautoren sagen?

Christian Buß: Auch Obdachlose haben Würde. Man muss ihnen nur eine starke Stimme verleihen, mit der sie sich erklären können. Dieser Tatort über soziale Randexistenzen verfügt über starke, bissige Dialoge.

Lars-Christian Daniels: Eigentlich haben wir einen weihnachtlichen Sozialkrimi für die Adventszeit geschrieben. Was können wir dafür, wenn die ARD ihn entgegen der ursprünglichen Planungen am 1. November ausstrahlt? An einem milden Herbstabend will nur schwer Weihnachtsstimmung aufkommen, da kann im bunt geschmückten Konstanzer Präsidium noch so munter der Adventskranz angezündet oder gemeinsam unterm Tannenbaum O du fröhliche gesungen werden.

Markus Ehrenberg: Diesmal sehr schwer zu beantworten. Ein dick aufgetragener Krimi mit viel Galgenhumor, aber auch vielen Arm-und-Reich-Klischees. Vielleicht das: Wo gibt es noch Mitgefühl und Nächstenliebe? Leider auch nicht unter Obdachlosen.

Kirstin Lopau: Und wieder eine Frage der Moral im Tatort: Am Ende sagt der Mörder: "Was für ein Leben ist mehr wert: das des Jungen oder das der Mutter? [...] Mein Geständnis haben Sie. Mein Bedauern bekommen Sie nicht." Eine Mutter, Alkoholikerin, feierfreudig, promiskuitiv, ist heillos mit ihrem Baby überfordert. Als es nicht aufhören will zu schreien, schüttelt sie es so lange, bis es gegen die Wand prallt und blutüberströmt verstummt. Ob die dadurch verursachten Hirnschäden bleiben, die immer wieder zu Krampfanfällen führen, ist zunächst unklar. Die Mutter ist selbst überzeugt, dass sie ihr Kind wieder misshandeln wird, wenn alles außer Kontrolle gerät und das tut es quasi ständig. Der Mörder bewahrt das Baby vor weiteren Schäden, indem er die Mutter kurzerhand umbringt. Ist das nun schlimm oder nur ein bisschen schlimm? Wie würden Sie entscheiden?

Wie überzeugend sind die Kommissare?

Christian Buß: 5 Punkte

Lars-Christian Daniels: 4 Punkte

Markus Ehrenberg: Selten waren Klara Blum (Eva Mattes) und Kai Perlmann (Sebastian Bezzel) so schlecht gelaunt. Als nähmen sie den Abschied vom Bodensee-Tatort 2016 vorweg: 5 Punkte



Kirstin Lopau: Blum etwas gouvernantenhaft: 6 Punkte; Perlmann mal lustig ("Hi, ich bin der Kai von der Polizei!"), mal getrieben von Selbstvorwürfen und wirklich besorgt am Krankenbett des Babys, deshalb: 7 Punkte

Unsere Kritiker Christian Buß ist Kultur-Redakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über den Tatort.



Lars-Christian Daniels bespricht für sein Blog Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts den Tatort und weitere TV- und Kinofilme.



Markus Ehrenberg ist Medienredakteur beim Tagesspiegel und schreibt dort regelmäßig über den Tatort



Kirstin Lopau ist ZEITmagazin-Leserin und eine der meinungsstarken Kommentatoren bei unseren sonntäglichen Tatort-Diskussionen bei Facebook.

Was ist Ihre Lieblingsszene?

Christian Buß: Eine junge Obdachlose schreit den potenziellen Mörder im Weihnachtsmannkostüm an: "Komm, jetzt nimm diesen Scheißbart ab, damit ich dich als Gewaltverbrecher ernst nehmen kann."

Lars-Christian Daniels: Der inkontinente Bill (Frank Fink), überhaupt der Lichtblick im Ensemble, erzählt den Kommissaren am Kinderkarussell auf dem Weihnachtsmarkt von seinem Kindheitstrauma: "Ich bin mal vom Pferd runtergefallen. Auf den Kopf. Und seither klappt's da oben nicht mehr richtig. Und wenn's da oben nicht richtig klappt, muss man in die Klapse. Deswegen heißt die ja so."

Markus Ehrenberg: Zitat eines Obdachlosen beim Verhör: "Ich bin Punk. Mein Vater war Punk. Und wenn ich einen Sohn kriege, wird der auch Punk."

Kirstin Lopau: Der besorgte Perlmann auf der Intensivstation, seine Selbstvorwürfe, seine Zweifel, seine Wut, als sich herausstellte, dass sich keiner der Angehörigen um das Baby kümmern möchte, falls es aus dem Koma erwacht, gefiel mir gut. Sehr schön ist auch die Szene der Selbsterkenntnis des Musikproduzenten. "Ich bin nicht besonders charmant. Ich seh auch nicht besonders gut aus. Ich hab einen ziemlich kleinen Schniedel. Also: Was wollt ihr von mir?" Fragt's und schaut in die Runde seiner Minirock-Mäuse in Overknees, die sein Zuhause bevölkern – warum auch immer.

Was ist der peinlichste Moment?

Christian Buß: Eigentlich gibt es kaum Peinlichkeiten, obwohl das Thema dazu einlädt. Immer wenn Sozialkitsch droht, holen die Filmemacher zum Glück die Keule raus. Gut so.

Lars-Christian Daniels: Die drei Obdachlosen Hagen (Andreas Lust), Urs (Peter Schneider) und Lucky (Kai Malina) möchten das Baby ihrer ermordeten Mitbewohnerin im Krankenhaus besuchen, werden aber von einer resoluten Oberschwester abgewiesen, weil sie zu stark müffeln. Ich musste an die Schwarzwaldklinik und Oberschwester Hildegard (Eva Maria Bauer) denken. Am nächsten Tag versuchen die drei erneut ihr Glück und dürfen den Stationsdrachen anstandslos passieren. Kein Wunder: Sie haben sich vorher ausgiebig mit Apfel-Spray fürs Badezimmer eingesprüht.

Markus Ehrenberg: Die Penner vom Obdachlosentreff Côte d’Azur nackig im Bodensee. Sie waschen sich jodelnd mit Seife, damit sie später im Krankenhaus das lebensgefährlich unterkühlte Baby des Mordopfers besuchen können.

Kirstin Lopau: Dieser abgehalfterte Musikproduzent inmitten seiner Schar aus Mini-beröckten 20-Jährigen mit Overknees und Hipster-Brille war schon sehr übertrieben für meinen Geschmack. Das Baby soll fünf Monate alt sein, sieht aber kleiner aus als meine zwei Monate alte Tochter. Hm. Und liebe Tatort-Drehbuchschreiber: Bitte bitte mal ein anderes Thema finden außer Kindesmissbrauch und Babyquälen. Ich halte das nicht mehr aus. Danke.

Ihre Gesamtwertung für die Folge?

Christian Buß: 8 Punkte

Lars-Christian Daniels: 4 Punkte

Markus Ehrenberg: Vom Team Ed Herzog (Regie) und Wolfgang Stauch (Buch), das den grandiosen Polizeiruf 110 – Die Gurkenkönigin verantwortete, hatte ich mehr erwartet: 4 Punkte



Kirstin Lopau: An einigen Stellen überzeichnet, an anderen eindringlich, deshalb 6-7 Punkte