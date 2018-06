Gesellschaftskritik Der Bond-Boy, der mich liebte

In diesen Tagen, da wir angesichts des neuen James-Bond-Films dauernd mit seinen Trailern, seinem Parfüm oder seiner Uhr konfrontiert werden, darf sich ja jeder seine Gedanken zur Neubesetzung des öffentlichsten Geheimagenten aller Zeiten machen. Daniel Craig will ja bekanntlich aufhören. Nach etlichen anderen äußerte sich nun auch der Ex-Ex-Ex-Bond-Darsteller Roger Moore: Frauen oder Schwule, sagte er, könnten kein richtiger Bond sein.

Wir von der Gesellschaftskritik sind da ganz anderer Meinung. Dabei ist es uns vollkommen egal, ob der neue Bond schwul oder eine Frau ist. Wir wären einfach mal sehr neugierig, eines zu sehen zu bekommen: Bond-Boys!

Drehbuchtechnisch sollte das keine große Schwierigkeit sein. Schließlich müssen Bond-Boys wie Bond-Girls nur zwei Voraussetzungen erfüllen. Sie sollten zur offiziellen tiefenpsychologischen Beschreibung passen: "Sie sind wunderschön, erotisch, manchmal ein bisschen naiv, meistens aber auch sehr intelligent, oft gefährlich, aber vor allem unwiderstehlich." Und in der Tradition von Pussy Galore, Chew Me und Kissy Suzuki einen Namen tragen, der auf körperliche und sonstige Vorzüge schließen lässt.

Da wäre also Kenny Hotbutt, ein junger Kofferträger, erotisch und naiv, den Bond am Anfang des Films vernascht. Den jungen, unerfahrenen Kollegen Don Steel und Barry Goodnight, meist sehr intelligent, nimmt Bond die Unschuld, und die anfangs feindlich gesinnten Agenten Sergej Romeov und Long Long, oft gefährlich, macht Bond allein kraft einer einnehmenden Physis zu Verbündeten. Am Ende sinkt Cocky Galore vor Bond auf die Knie, ein junger Pilot, der vor allem unwiderstehlich ist und in Jane Bonds Fall eigentlich auf Männer (bei einem schwulen Bond: Frauen) steht, aber nun vor der sexuellen Anziehungskraft des Topagenten kapituliert.

Wir finden, es ist an der Zeit, dass junge aufstrebende Schauspieler sich darum reißen, den Piranhas zum Fraß vorgesetzt, von Bond beim Tanzen in die Schusslinie geworfen, mit Gold überzogen, tödlichem Öl eingerieben oder von einem Hut mit Stahlkrempe geköpft zu werden. Und wenn sie das 40 Jahre lang gemacht haben, wird das Drehbuch sie vielleicht mit einem kleinen bisschen mehr Hirn belohnen.

Sie finden, das alles klingt absurd? Das liegt aber nicht daran, dass Bond eine Frau oder schwul ist.