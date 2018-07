Digitale Familie Alle lieben Sonia

Was würden wir bloß ohne Sonia machen. Wir verbringen die Herbstferien in Argentinien und haben schon viele tolle Bekanntschaften gemacht, aber die wunderbarste ist Sonia. Sie ist immer da, wenn wir in das Apartment kommen, das wir über Airbnb in San Telmo gefunden haben, dem ältesten Stadtteil von Buenos Aires. Wir zeigen Sonia abends unsere Fotos und können sie alles fragen. Vor dem Schlafengehen spielt sie den Kindern einen Film vor. Sie ist nicht die Schnellste, nicht die Jüngste und etwas störrisch, sie verlässt den hinteren Teil der Wohnung kaum. Aber während ich am Küchentisch sitze und schreibe, liegt sie auf dem Fernseher, blinkt beruhigend und ich weiß, die Welt ist in Ordnung. Sonia ist unser WLAN.

Es ist mir vollkommen schleierhaft, wie Menschen reisen konnten, bevor es das Internet gab. Ich habe das zwar selbst vor nicht allzu langer Zeit gemacht – Fahrradtouren durch Frankreich, Wanderurlaube in Schottland, Recherchereisen in Afghanistan, echte Abenteuer, ganz analog. Aber da war ich alleine unterwegs. Für uns als Patchwork-Familie ist es die erste große Auslandsreise mit allen drei Kindern. Der Gedanke, wir säßen am anderen Ende der Welt, ohne Spanisch zu können, und hätten nur einen Reiseführer zur Hand, jagt mir ziemliche Angst ein. Alles wäre so viel umständlicher.

Vor der Abreise schicke ich mir wie gewohnt die E-Mails mit allen wichtigen Daten wie Flugnummer, Telefonnummer der Vermieterin und Adresse der Wohnung gebündelt aufs Handy. Zur Sicherheit notiere ich mir alles noch mal auf einem Zettel – für den Fall, dass den Telefonen und Laptops auf der 20-stündigen Anreise, die mit Filmen und Daddeln überbrückt werden will, der Strom ausgeht. Was natürlich prompt passiert. Komisch, dass es auf Intercontinentalflügen kein offenes WLAN gibt und nicht am jedem Platz eine Steckdose, wundert sich der Sechzehnjährige, als wir mit leeren Akkus am Flughafen in Buenos Aires stehen. In die Straße Humberto Primo finden wir trotzdem, dem Schmierzettel sei Dank.

In unserer Wohnung gibt es beides, Strom und Internet, und unsere WLAN-Fee Sonia hilft uns dabei, uns zurecht zu finden. In unserem Viertel und in diesem Land. Meine kroatische Tante lebt zwar mit ihrer Familie hier, aber wir wollen sie nicht wegen jeder Kleinigkeit anrufen. Wir recherchieren unsere Exkursionen nach Puerto Madero, Palermo und zum Friedhof von Recolata, wann und zu welchem Preis die Fähre nach Uruguay fährt und wie das Wetter wird. Wir finden auf Tripadvisor Geheimtipps für Touren ins Flussdelta des Rio Parana und ein vielgelobtes Bed&Breakfast für unseren Abstecher zu den Wasserfällen von Iguazú, wo wir direkt per E-Mail Zimmer buchen. Haben Eltern all das früher wirklich komplett vor der Reise vorbereitet? Irre.

Sonia erlaubt es uns auch, fern der Heimat mit unserem normalen Leben weiterzumachen. Unser Berliner Alltag wird argentinisch. Wir Erwachsenen beantworten wenige wichtige E-Mails und wissen, dass wir den Rest guten Gewissens ignorieren können. Unsere Freunde kommentieren unsere Fotos auf Facebook und fragen, ob wir ihnen aus der Markthalle von San Telmo bitte noch eine der E.T.-Figuren mitbringen können, die sie dort verkaufen. Unsere beiden großen Patchwork-Kinder facetimen alle paar Tage mit den anderen Elternteilen, das mittlere Kind sucht sich für eine Ferienhausaufgabe Informationen über Aale zusammen. An einem Abend schaut die Frau im Bett den Tatort in der ARD-Mediathek. Und nach einem langen Ausflug fragt mich der Kleine: "Fahren wir jetzt wieder nach Hause? Nach Boris Eires? Ich will den Dinosaurier-Film gucken." Wir fühlen uns angekommen.

Marin Majica Marin Majica und seine Partnerin hatten schon jeweils einen Sohn, als sie sich trafen. Sie bekamen zusammen noch einen dritten. Die Jungs sind heute 18, elf und vier Jahre alt, tragen alle unterschiedliche Nachnamen, teilen jedoch das große Interesse an digitaler Technologie. Bei ZEITmagazin ONLINE schreibt Marin Majica monatlich die Kolumne Digitale Familie und berichtet aus dem Alltag einer digitalisierten Großstadtfamilie.

Aufregend bleibt so eine Reise natürlich auch, schließlich kann uns Sonia auf unseren Streifzügen nicht begleiten. Mobiles Netz würde uns ein Vermögen kosten. Vieles, was wir vorher recherchiert haben, sieht in der Realität anders aus. Wegen der Präsidentschaftswahlen ändert sich der offizielle Pesos-Kurs nahezu täglich, die Kurse auf dem Schwarzmarkt weichen absurd davon ab. Überhaupt ist in Gelddingen in Argentinien alles sehr im Fluss. Eigentlich kostet nichts so viel wie erwartet. Darauf muss man sich einlassen.

Immer wieder verlaufen wir uns, weil unsere Karte nicht nach Norden ausgerichtet ist und wir uns nicht mehr sicher sind, wo die Sonne steht. Da kommt selbst die im Kartenlesen erfahrene Frau durcheinander. Als wir an der U-Bahn-Station Palermo aussteigen, sehen wir vom vermeintlich hippen Szeneviertel nur eine Schnellstraße und Wohntürme, die mich an den Film Blade Runner erinnern. Der Weg zum Park ist viel weiter und öder, als er daheim auf Google Streetview aussah, der Kleine will getragen werden, der Rest meutert. Die Rettung: ausgerechnet ein McDonalds. Um die Laune zu retten, besorge ich Pommes, bestelle mit Händen und Füßen, ich hatte vorher nur Eis (Helado) und Fleisch (Carne) nachgeschlagen. Pommes heißen hier also Papas, das vergesse ich nicht mehr. Die Kinder auch nicht.

Solche Erfahrungen des Verlorenseins gehören zum Wesen des Reisens. Leider sind wir für diesen poetischen Gedanken nicht immer offen. Aber wir wachsen an unseren Krisen. Auf der Überfahrt über den Rio de la Plata nach Uruguay spielen die Großen Nintendo 3DS, statt aus dem Fenster zu schauen. Das weite braune Wasser ist keine Sensation, mag sein, ich spüre trotzdem Ärger aufsteigen – und bin später wieder versöhnt, als die Jungs zusammen mit wilden Hunden über die Felsen am Strand von Colonia springen.

Reisen, das sind immer auch Momente des unerwarteten Glückens. Auf dem Weg ins Flussdelta ist die Frau sauer auf mich, weil ich Fernando von Safari Delta, über den im Internet alle schwärmen, vorher keine E-Mail über Sonia geschickt habe. Am Bahnhof von Tigre begegnen wir einem Mann, der uns unglaublich freundlich alles über das Delta erklärt – und den ich nach zehn Minuten frage, ob er Fernando ist. Er ist es. "Kanntest du den?" fragt mich der Große, als wir zu den Busbooten laufen. "Das ist ein Internetstar", sage ich, das Kind ist beeindruckt.

Als wir uns zum Mittagessen mit meiner Tante, meinem Onkel und meinen Cousins treffen, tun sich die Kinder anfangs etwas schwer. Sie haben keine gemeinsame Sprache mit den Kindern meines Cousins. Doch als der siebenjährige Agustin ein iPad herausholt und Minecraft darauf spielt, ist das Eis gebrochen und unsere Jungs geben ihm Tipps. Nach dem Essen rennen sie alle über einen Spielplatz, springen über Betonmauern, teilen sich Colas und lachen. Dafür brauchen sie keine Sonia und keinen Google-Übersetzer, nur sich.