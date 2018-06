"Tatort"-Kritikerspiegel Heute Schleim, früher Mensch

Was wollen uns die Drehbuchautoren sagen?

Christian Buß: Die Forensik ist nichts für schwache Mägen. So leidenschaftlich wie in diesem Berliner Hardboiled-Tatort um Säure-Mordopfer hat sich schon lange niemand mehr an nässenden und modernden menschlichen Überresten geweidet. Die Handlung wird durch diese forensischen Appetithäppchen leider nicht vorangetrieben.

Lars-Christian Daniels: Sie haben Das Muli, den ersten Tatort mit den Berliner Hauptkommissaren Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) verpasst? Macht gar nichts. Wir erzählen in der zweiten Folge Ätzend einfach das Nötigste noch einmal und wiederholen sogar die Schlüsselszene – natürlich stilecht in schwarz-weiß. So richtig ärgern werden Sie sich aber ohnehin erst, wenn Sie denn dritten verpassen, denn auch diesmal gibt es einen knackigen Cliffhanger.

Sonja Álvarez: Wer den ersten Fall Das Muli nicht gesehen hat, braucht ein bisschen, um reinzukommen. Das funktioniert, denn es geht weniger um den Fall als um die Stadt und ihre Bewohner, inklusive des politisch hochaktuellen Themas illegale Einwanderung. Vielleicht bringt ein solcher Tatort die Zuschauer mehr zum Nachdenken als anschließend Günther Jauch.



Kirstin Lopau: "Ist doch absurd, oder? Der eine Mensch ist legal, der andere nicht." In diesem Tatort geht es um Sinn und Unsinn von Asylgesetzen, die dahinterstehenden Schicksale, und um die Angst, in Deutschland illegal und untergetaucht zu sein. Asylgegner sollten sich besonders das Ende zu Herzen nehmen. Falls sie eins haben.

Wie überzeugend sind die Kommissare?

Christian Buß: 6 Punkte.

Lars-Christian Daniels: 8 Punkte für beide. Auch die übereifrige Polizeihospitantin Anna Feil (Carolyn Genzkow) habe ich ins Herz geschlossen.

Sonja Álvarez: Ein angenehmes Team, gerade weil es sich noch finden muss und nicht gleich in Best-Buddy-Manier Currywurst essen geht. 9 Punkte.



Kirstin Lopau: Nina Rubin sehr stark, 9 Punkte, Robert Karow daneben ein wenig blass, 6 Punkte.

Unsere Kritiker Christian Buß ist Kultur-Redakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über den Tatort.



Lars-Christian Daniels bespricht für sein Blog Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts den Tatort und weitere TV- und Kinofilme.



Sonja Álvarez ist Mitarbeiterin in der Medienredaktion beim Tagesspiegel



Kirstin Lopau ist ZEITmagazin-Leserin und eine der meinungsstarken Kommentatoren bei unseren sonntäglichen Tatort-Diskussionen bei Facebook.

Was ist Ihre Lieblingsszene?

Christian Buß: Blick der Gerichtsmedizinerin auf den Obduktionstisch, ihr Kommentar: "Das war mal ein Mensch. Mehr kann ich dazu nicht sagen." Horror auf die nüchterne Art.

Lars-Christian Daniels: Kurz vor Schluss sieht man Hauptkommissarin Rubin in der heimischen Küche Pasta kochen. Der alte Hausfrauen-Trick: Wirft man eine Nudel an die Wand und sie bleibt kleben, ist der perfekte Garpunkt erreicht. Der Witz dabei: Die Nudel bleibt zwar am Kühlschrank kleben, hängt aber ein paar Schnitte später gut zehn Zentimeter weiter oben. Magie? Ein heimlicher Fluchtversuch? Oder doch nur ein Continuity-Fehler? Ich musste jedenfalls an den berühmten Loriot-Klassiker denken.

Sonja Álvarez: Kommissar Karow steht auf der Terrasse seiner Wohnung, raucht eine Zigarette, während die Berliner Nacht von Schwarz zu Blau wechselt.



Kirstin Lopau: Rubins Vater trifft im Präsidium das erste Mal auf Karow: "Und Sie sind also der Neue, den keiner leiden kann?" Rubin ist betreten, Karow erstaunt, der Vater guter Dinge: "Ich mag Leute, die gegen den Strom schwimmen!" Darum geht es auch in diesem Tatort: Das Team um Rubin und Karow ist vermeintlich zerrüttet, das Vertrauen gebrochen und doch spürt man, dass sie sich im Grunde mögen. Umso dramatischer ist das Ende. Nach so einem Cliffhanger sehnt man sich schon jetzt nach dem nächsten Tatort aus Berlin.



Was ist der peinlichste Moment?

Christian Buß: Kommissar Karow zieht einen Herzschrittmacher aus einem undefinierbaren Haufen Schleim, ehemals ein Mensch. Horror auf die plumpe Art.

Lars-Christian Daniels: "Ist doch absurd, oder? Der eine Mensch ist illegal und der andere nicht", klagt Rubin über die deutsche Asylpolitik, bevor sie nahtlos zur Tagesordnung übergeht. Zaunpfahl-Kritik, wie man sie ansonsten eher aus dem Kölner Tatort kennt.

Sonja Álvarez: Der Gegenschnitt zwischen einer wilden Sexszene und den Ermittlungen. Nervt.



Kirstin Lopau: Lassen Sie uns über diese Praktikantin Anna sprechen, dieses übereifrige, kulleräugige Mädchen mit stets geblähten Nasenlöchern. Die nervt. Ich hab ja nichts gegen Praktikanten, aber diese nervt wirklich! Abgesehen davon lenkt die Geschichte um Karows ermordeten Partner und die Querelen im Team vom aktuellen Fall ab. Scheint wohl der rote Faden in den Berliner Tatorten zu werden. Ebenso mindestens eine Sexszene mit Meret Becker. Check!

Ihre Gesamtwertung für die Folge?

Christian Buß: 5 Punkte.

Lars-Christian Daniels: 5 Punkte.

Sonja Álvarez: 8 Punkte – schade, dass die Anschlussfolge erst am 5. Juni 2016 läuft.



Kirstin Lopau: 7 Punkte.