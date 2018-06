Die Welt ist voll schwieriger Fragen, aber eine der schwierigsten ist die, ob man ein Vorbild habe. Frauen sagen oft, ihr Vorbild sei ihre Großmutter. Männer tun sich etwas schwerer mit der Antwort und behaupten schließlich, sie bewunderten Steve Jobs. Besonders euphorisch klingt das in beiden Fällen nicht.

Viele Menschen sagen auch, sie bewundern Nelson Mandela. Ich habe jedoch noch nie gehört, dass während einer Mandela-Rede bei den Vereinten Nationen die erste Sitzreihe in Ohnmacht gefallen ist. Und nur wenige, die heute für Willy Brandt schwärmen, würden sich den Ex-Kanzler als Poster übers Bett hängen. Wenn es nicht gerade um Sport geht, äußert der erwachsene Mensch seine Bewunderung zurückhaltend.

Als ich Teenager war, gab es ziemlich viele Boygroups, bestimmt zwanzig dieser Bands. Unter meinen Klassenkameradinnen waren viele Fans, junge Mädchen leben ihre Bewunderung gemeinhin ja etwas unbefangener aus: Sie schreien und verlieren das Bewusstsein. Auch ich hätte heimlich eine Boygroup anhimmeln können. Die Auswahl war üppig, rein äußerlich war für jeden Geschmack etwas dabei, auch für meinen. Trotzdem wäre ich nie auf die Idee gekommen, tatsächlich eine CD von Boyzone oder Caught in the Act einzulegen. Stattdessen habe ich den Videorekorder programmiert. Jede Nacht nahm er die Serie Golden Girls auf.

Statt junger Männer bewunderte ich vier Frauen, die schon länger aus den Wechseljahren heraus waren als ich überhaupt auf der Welt. Dass es hier einen Zusammenhang mit meiner Sexualität geben könnte, ist mir damals nicht in den Sinn gekommen. Erst viel später habe ich erfahren, dass meine Schwärmerei für die Golden Girls typisch schwul war.

Die Golden Girls sind Gay Icons. Dieses Wort lässt sich schwer übersetzen. Beim Wort Schwulen-Ikone würden heute viele an Conchita Wurst denken. Aber echte Schwulen-Ikonen sind beinahe immer heterosexuelle Frauen. Cher, Liza Minelli, Madonna, Bette Midler. Meistens singen oder schauspielern oder machen beides. Auf jeden Fall befassen sie sich hauptberuflich mit den schönen und unnützen Dingen des Lebens. Treten Gay Icons irgendwo auf, weicht die erwachsen bewundernde Zurückhaltung der Ekstase und dem Exzess. Vor einigen Jahren kam Barbra Streisand nach Berlin. Freunde zahlten für eine Konzertkarte 250 Euro. Sie haben nicht eine Sekunde gezögert.

Um Schwulen-Vorbild zu werden, muss man nicht dafür kämpfen, dass es den Schwulen besser geht, weder vor Gericht oder in der Politik noch auf der Bühne. Das kümmert uns Schwule gar nicht. Judy Garland aus Der Zauberer von Oz sollen ihre schwulen Fans völlig egal gewesen sein. Als Bette Davis nach mehr Homo-Rechten gefragt wurde, sagte sie: "There's nothing in it for me." Und obwohl es heißt, Donna Summer habe in den achtziger Jahren Aids als Strafe Gottes bezeichnet, tanzen Schwule liebend gern zu Hot Stuff. Als aber Lady Gaga sich mit ihrem Lied Born this way für Homosexuelle stark machte, empfanden viele Schwule das als Anbiederung und Gaga als eine Nervensäge.

Echte Schwulen-Ikonen richten sich eigentlich an ein Heteropublikum. Sie sind nicht für einen schwulen Markt gemacht. Britney Spears war früher so etwas wie die fleischgewordene Schulmädchen-Fantasie sexuell frustrierter Vorstadtväter. Schon da liebten ausgerechnet die Schwulen sie. Absturz, Glatze und Entmündigung machten sie dann schließlich zu einer der größten Gay Icons unserer Zeit. All diese Frauen senden versteckte Botschaften aus, die nur Schwule empfangen und entschlüsseln können: Sie sind auf eine überzeichnete Art weiblich, ihre Auftritte dramatisch, sie fallen aus der Rolle. Sie sind so, wie Heteros die Schwulen sehen.



Um die Nachfrage nach Hetero-Ikonen anzufachen, müsste man sich also nur überlegen, welches Bild umgekehrt die Schwulen von den Heteromännern haben: Übergewichtig ab spätestens 30, spärliches Haar – und damit völlig zufrieden. Es wird Zeit für das große Comeback von Danny DeVito.