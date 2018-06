Endlich Vintage! Die verlorene Unschuld

Appe Beine, sagte man. Der Jupp hatte ein appes Bein, Onkel Heinz auch. Männer mit Lederhand waren keine Seltenheit, oder solche ohne Arm. Onkel Kurt hatte eine Stelle an der Stirn, unter der es zu glänzen schien, das war die Stahlplatte unter der Narbe. Die Erwachsenen sagten, die Kinder sollten froh sein, dass sie nicht im Krieg aufwuchsen. Der Krieg war gerade erst zu Ende gegangen, die Möglichkeit, von einer Kugel erwischt oder einem Splitter nur geschrammt zu werden, die Chance, im Krieg zu sterben, war nur noch ein Schatten, etwa so blass wie der auf dem Feldbett, das die britische Armee zur Lagerung von Verletzten in der großen Scheune unseres Hofes benutzt hatte, von denen auf dem Segeltuch nur bräunlich rote Schlieren geblieben waren. Dieses Feldbett war eine tolle Requisite für unsere Kriegsspiele.

Hoffentlich kommt ihr durchs Leben, ohne dass Krieg ist, sagten die Eltern. Jajaja. Jetzt sieht es ein bisschen so aus, als sei es leider Neinneinnein. Der Krieg kommt näher. Erst merkte man es nicht so richtig. Einmal redigierte ich für die ZEIT eine Seite mit Eindrücken aus dem Jugoslawien-Krieg, es waren Berichte davon, dass sich alte Frauen auf ein Geländer einer Brücke über die Drina setzen mussten und dann abgeknallt wurden. Männer wurden enthauptet und der Gegner spielte mit ihren Köpfen Fußball. Es kamen viele Leserbriefe, einer sagte: Habe die Seite gelesen, eine Stunde lang geweint. Da haben wir doch immer Urlaub gemacht!

Urlaub hat so seine Unschuld verloren. Einmal hatte ich mit meiner Mutter in Ägypten Urlaub gemacht, mein Vater war vorher gestorben, wir sehnten uns nach etwas Schönem, wir segelten den Nil runter und machten Station in Luxor und pilgerten zu den Gräbern, im nächsten Jahr wurden dort die Touristen von islamistischen Kämpfern niedergemäht. Einmal nahm ich im Palast Taj Mahal in Bombay meinen Tee, wenige Monate später stürmten die Islamisten das Hotel an der Gateway of India, es kamen Schreckensbilder aus der herrlichen Halle, in der ich gesessen hatte. Ein anderes Mal bin ich nach Israel gereist und habe über den See Genezareth zu den Golanhöhen geschaut, hinter denen der böse Assad vermutet wurde und wo jetzt der syrische Krieg tobt. Tante Grete und Onkel Heini brausten noch mit ihrem Arabella Borgward ans Mittelmeer, an dessen Stränden sich heute die Strandspaziergänger fürchten vor jedem einsam daliegenden Turmschuh und der Frage, wo sich der Fuß dazu befindet.



Wir hatten uns an das schöne Leben sehr gewöhnt, es fühlte sich geradezu vernünftig an, ab und zu nach Paris entfliehen, um uns von unseren eigentlichen Leben zu erholen. Ich erinnere mich an lange Gespräche des Nachts, auf der Terrasse eines Cafés, nirgendwo kann man ja so gut nächtliche Gespräche führen wie in Paris. Und jetzt ist sur terrasse ein Kampfesbegriff, eine trotzige Geste von Mut gegen die Massaker des sogenannten IS auf diesen Terrassen von Paris, auf denen ich mich schon als Vintage-Lady sah, wenn das Leben endlich mehr Zeit für noch mehr schöne Fluchten hätte. Solche Träume wirken heute so naiv, als sei man das mentale Opfer von sentimentalen Fotokalendern, die Vintage-Ladies in französischen Cafés sitzend zeigen und einem das Gehirn vernebeln. Vintage, dachte ich immer, gehe am besten in Paris, und sonst höchstens noch in New York.

Neulich war ich in New York, und wir besuchten die St. Paul's Chapel, die am Fuße der Twin Towers stehen würde, wenn die Twin Towers noch stünden. In der St. Paul's Chapel hat schon George Washington (1732-1799) gebetet, der einmal der erste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika war. Heute noch kann man seine Kirchenbank sehen, aber da wo die Twin Towers waren, ist jetzt ein kunstvoll mit Wasser gefülltes Loch. Auf den Kirchbänken in der St. Paul's Chapel sind tiefe Schrammen und Kratzer zu sehen, von den eisernen Haken an den Uniformen der Feuerwehrleute, die sich nach 9/11 in dieser Kirche auf die Bänke legten, wenn sie eine kleine Pause brauchten vom Ausbuddeln der Toten. Die Kirche ist heute ein Ort mit heiter blitzenden Kristalllüstern. Aber in allen Ecken nistet ein Gefühl der Bedrohung. Nun, wir waren da, und ich stelle mir vor, wie man demnächst wieder in Paris im Café sitzen wird, wie steht es auf dem handgemalten Schild an der Place de la République? Meme pas peur.

Man wird sich wieder seinen petit rouge bestellen, aber es wird nicht gehen, ohne bei der Farbe Rot an das Rot zu denken, das man in diesen Tagen auf Tausenden von Bildern auf dem Pflaster vor vielen Cafés gesehen hat. Der Krieg ist also wieder ein bisschen da. Nicht so schlimm wie in Bagdad, wo alle Tage die Menschen in Explosionen verpulvern. Aber man wird in Zukunft vermutlich mehr Leute mit appen Beinen sehen, oder verkohlten Ohren oder hölzernen Händen. Man wird sich Sorgen machen, man wird sich fragen, wo eigentlich die Kinder gerade sind, ob sie in Sicherheit sind oder nicht. Ob man seinen Lebensabend überlebt. So weit ist es gekommen.