"Tatort"-Kritikerspiegel Willkommen auf der dunklen Seite

Was wollen uns die Drehbuchautoren sagen?

Christian Buß: So grausam, so schön kann es nie wieder werden! Oder etwa doch? Vor drei Jahren ließen die Verantwortlichen des Tatorts den zärtlichen Psychopathen Kai Korthals (Lars Eidinger) auf Kiel los. Die Zuschauer waren geschockt und fasziniert. Jetzt kehrt Korthals zurück. Kino-Freunde wissen, dass Fortsetzungen im Vergleich zum ersten Teil immer leicht verlieren, aber oft immer noch stark genug sind, um zu schocken und zu faszinieren. So wie dieses Tatort-Sequel.



Lars-Christian Daniels: Der Drehbuchautor und zweifache Grimme-Preisträger Sascha Arango hätte es sich einfach machen können: Die Geschichte des vordergründig freundlichen Postboten und Psychopathen Korthals, der sich heimlich in die Wohnungen seiner Opfer schleicht, hätte gut drei Jahre nach dem hochspannenden Vorgänger Borowski und der stille Gast auch ein zweites Mal funktioniert. Doch der Ausnahme-Autor denkt einen Schritt weiter – und landet den nächsten Volltreffer.

Markus Ehrenberg: So abgrundtief böse das Böse (Eidinger alias Korthals) auch ist – dieser Täter will doch nur geliebt werden. Ein bisschen mehr hätte es schon sein können von Sascha Arango.

Kirstin Lopau: Es scheint Mode zu sein, an alte Tatorte anzuknüpfen, die gefühlte Ewigkeiten her sind. Das macht es dem Zuschauer nicht unbedingt leicht, denn ich kann mich nicht daran erinnern, was ich vor einem Jahr gesehen habe, sorry, oder sagen wir nur schemenhaft. Der Fall mit dem Postboten Korthals tauchte nach und nach vor meinem inneren Auge wieder auf, weil das gleiche Grauen, das ich damals verspürte, auch diesmal wieder in mir hochstieg. Grauen und Angst. Kalte Bilder, irrer Typ und eine Gänsehaut erzeugende Musik bildeten zusammen eine sehr gute Kulisse für den neuen Kieler Fall. Sogar die Nahaufnahme eines Fahrstuhles lässt einen erschaudern. Was die Drehbuchautoren sagen wollen? Das fragt uns Korthals mit Blick direkt in die Kamera: "Sie denken, dass ich ein Schwein bin?"



Wie überzeugend sind die Kommissare?

Christian Buß: 6 Punkte.

Lars-Christian Daniels: Klaus Borowski (Axel Milberg): 9 Punkte, Sarah Brandt (Sibel Kekilli): 8 Punkte.

Markus Ehrenberg: Sieben Punkte für Brandt, immer mehr auf Augenhöhe mit Kommissar Borowski, ihrem früheren Mentor. Sechs Punkte für den sonst so coolen Borowski, der es diesmal emotional so richtig krachen lässt. Punktabzug wegen des unmöglichen Oberlippenbarts.

Kirstin Lopau: Borowski endlich mal zumindest etwas emotional, blöde Sprüche inklusive, deshalb 7 Punkte. Brandt mit gutem Riecher, etwas fad, deshalb 5 Punkte.

Unsere Kritiker Christian Buß ist Kultur-Redakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über den Tatort.



Lars-Christian Daniels bespricht für sein Blog Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts den Tatort und weitere TV- und Kinofilme. Markus Ehrenberg ist Redakteur in der Medienredaktion des Tagesspiegels.



Kirstin Lopau ist ZEITmagazin-Leserin und eine der meinungsstarken Kommentatoren bei unseren sonntäglichen Tatort-Diskussionen bei Facebook.



Was ist Ihre Lieblingsszene?

Christian Buß: Kommissar Borowski beim Rotwein zu seiner zukünftigen Schwiegermutter: "Ich wollte immer Verbrecher werden. Ich habe sechs Semester forensische Anthropologie studiert, dann wurde mir klar, dass man Verbrecher und Psychologe werden kann: man wird Beamter!" Alle krank hier, besonders die Staatsdiener.

Lars-Christian Daniels: "Willkommen auf der dunklen Seite, mein Freund." Das fiebrige Mann-gegen-Mann-Duell zwischen Psychopath Korthals und Hauptkommissar Borowski ist der Dreh- und Angelpunkt dieses packenden Psychothrillers. Wenn die beiden sich in der Küche einen wilden Würgekampf liefern und anschließend gemeinsam vor Borowskis Kollegen flüchten, liegen Gut und Böse so nah beieinander wie selten im Tatort. Schön, dass dabei noch Zeit für Star-Wars-Zitate bleibt.

Markus Ehrenberg: Der Psychopath Korthals liegt schwer verletzt, blutend am Boden, nach einem tiefen Stich in den Bauch. Borowski fragt: "Tut's weh?"

Kirstin Lopau: Borowski beim Anstandsbesuch mit der zukünftigen Schwiegermutter, einem Monat vor der Hochzeit. Sie: "Sie waren schon immer Beamter, Klaus?" Er: "Nein, zuerst war ich Kind." Ja, so kennen wir Borowski, immer etwas anstrengend. So auch die weitere Konversation in der Küche der zukünftigen Braut Frieda Jung (Wo kommt die eigentlich auf einmal wieder her? Und warum auf einmal Hochzeit? Und eine 4-Zimmer-Wohnung wird gesucht, weil ja noch was Kleines kommen könnte? Oh bitte!). Wir erfahren, dass Borowski nach dem Kindsein Verbrecher werden wollte und danach Psychologie studiert hat. Nun hat er einen Beruf gefunden, in dem er beides kombinieren kann: Polizeibeamter.

Herausragend gespielt wird die Figur des ehemaligen Postboten von Lars Eidinger – abgründig, irre, manchmal bemitleidenswert, immer böse. Chapeau dafür! Jede Szene mit ihm ist gelungen!



Was ist der peinlichste Moment?

Christian Buß: Das sonderbare Verlies, das der Psycho Korthals für seine Geiseln gebaut hat, wirkt doch sehr wie ein Abklatsch aus dem Billo-Sadisten-Schocker Saw.

Lars-Christian Daniels: Ein wirklich peinlicher Moment ist mir nicht aufgefallen – etwas albern ist allenfalls Borowskis Schnurrbart, den er sich für seine alte und neue Flamme Frieda Jung (Maren Eggert) stehen lässt (und auf dem Polizeipräsidium prompt Häme erntet). Andererseits: Wann, wenn nicht im "Movember"?

Markus Ehrenberg: Es gibt mehrere. Immer dann, wenn Borowskis neuer Schnorres ins Bild kommt.

Kirstin Lopau: Wenn die zukünftige Frau des Kommissars vier Stunden zu spät zum Essen kommt und nicht auf Mailboxsprüche reagiert, wird in ihre Praxis eingebrochen, ihr Rechner geknackt und ihr Handy geortet. "Dieser Beruf macht uns alle verrückt", sagt Sarah Brandt. Äh ja.



Ihre Gesamtwertung für die Folge?

Christian Buß:

7 Punkte

Lars-Christian Daniels:

9 Punkte

Markus Ehrenberg:

Nur sechs Punkte. Gerade weil hinsichtlich des dämonischen Spiels von Lars Eidinger alle Erwartungen erfüllt werden, lässt einen dieser Krimi, der doch so viel, so ein Krimi im Ausnahmezustand sein will, erstaunlich schnell wieder los. Immerhin ein Punkt mehr wegen der Rückkehr der wunderbaren Psychologin Jung, die Borowskis Hormonhaushalt kräftig durcheinander bringt.

Kirstin Lopau:

8 mit Tendenz zu 9 Punkten.