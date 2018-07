Digitale Familie Bücher in Zeiten der Daddelei

"Ein Buch", sagt das Kind. Der Zehnjährige hält das noch eingepackte Nikolaus-Geschenk in der Hand, das unter seinem frisch geputzten Schuh lag, zwischen Nüssen, Mandarinen und einem Schokoladen-Weihnachtsmann. Ich suche nach Anzeichen von Enttäuschung. Hat er mit etwas gerechnet, das eher die Form eines Nintendo-Spiels hat? Das Kind lässt sich nichts anmerken und packt aus: "Frank Einstein und die Entführung der Roboter".

Im Klappentext ist die Rede von Frank, einem jungen Erfinder, der mit seinem Kumpel Watson aus Versehen zwei Roboter zum Leben erweckt, die dann von einem Schurken namens T. Edison entführt werden. Geschichten mit Erfindern mag das Kind eigentlich. Er blättert durch die ersten Seiten, die lustig-chaotisch illustriert sind, dann legt er es beiseite. Zwei Minuten später sitzt er versunken über einem Lustigen Taschenbuch, in dem Donald und seine Neffen offensichtlich Spannendes erleben. Frank Einstein liegt irgendwo auf dem Küchentisch und muss sich wohl noch ein wenig gedulden.

Natürlich habe ich auf etwas mehr Begeisterung gehofft. Mach doch endlich mal das Handy und Nintendo aus, sage ich manchmal zu unseren Kindern, wenn ich das Gefühl habe, dass es nun wirklich reicht mit dem Gedaddel. Lies doch mal zur Abwechslung ein Buch. Keine Comics, ein richtiges Buch, sage ich dann, obwohl ich mich dabei selbst ein bisschen altmodisch fühle.

Marin Majica Marin Majica und seine Partnerin hatten schon jeweils einen Sohn, als sie sich trafen. Sie bekamen zusammen noch einen dritten. Die Jungs sind heute 18, elf und vier Jahre alt, tragen alle unterschiedliche Nachnamen, teilen jedoch das große Interesse an digitaler Technologie. Bei ZEITmagazin ONLINE schreibt Marin Majica monatlich die Kolumne Digitale Familie und berichtet aus dem Alltag einer digitalisierten Großstadtfamilie.

Aber gibt es das eigentlich noch, gute Kinderbücher? Ich bekomme meine Zweifel, als ich am Nachmittag vor Nikolaus in der Filiale einer großen Buchhandelskette stehe. Schöne Bilderbücher oder bunt gestaltete Sachbücher über Wale, Bagger oder Flugzeuge werden reichlich gedruckt. Für den Dreieinhalbjährigen finden wir eigentlich immer etwas, was ihm und uns Erwachsenen gefällt. Wir müssen das ja auch lesen, wieder und wieder. Zu Nikolaus bekommt er dieses Mal ein neues Dinosaurier-Buch, er ist gerade in der T-Rex-Phase. Aber der Zehnjährige? Sachbücher stehen zuhauf in den Regalen, über Pyramiden, Piraten und Piranhas. Das Kind soll nicht nur Wissenshappen und Kuriositäten wie "Die giftigsten Tiere der Welt" konsumieren, denke ich, er soll sich auch mal auf den Erzählbogen einer größeren echten Geschichte einlassen, als Kontrast zu den Moment-Abenteuern der Computerspiele. Ich bin ein durchdigitalisierter Vater mit literarischen Adventsambitionen.

Aber da wird es schwierig. Auf dem Stapel mit den Top-Titeln liegen: Die Tribute von Panem, immer noch Harry Potter und zehn weitere Titel, in denen Jungs oder Mädchen das Zaubern lernen, eines hat sogar mit zaubernden Drachen zu tun. Beim Querlesen der Klappentexte stelle ich fest, dass Schränke auf dem Dachboden der Großeltern oder im Keller eines alten Hauses, die in andere Welten oder Dimensionen führen, in der zeitgenössischen Kinderliteratur sehr viel häufiger vorkommen, als ich das geahnt habe.

Das Magische Baumhaus teleportiert die Kinder nach Camelot und in andere phantastische Gegenden, aber die Reihe haben wir gelangweilt abgebrochen. Die fünf Bände der Serie Sternenritter, so eine Art Harry Potter im Weltraum, hat das Kind jeweils in einem Nachmittag weggeputzt, Band 6 kommt erst im Frühjahr. Den Herr der Diebe von Cornelia Funke haben wir zusammen abends vor dem Einschlafen gelesen, schön, aber ohne Folgeband. Die Warrior Cats über sich bekämpfende Stämme von Wildkatzen haben nur unseren 16-Jährigen begeistert, wir anderen sind da irgendwie nicht reingekommen. Und unsere Begeisterung für den paläontologisch begeisterten Waisenjungen Bendix Brodersen ist irgendwo im zweiten Band so ausgestorben wie alle Dinosaurier, abgesehen von denen auf der Insel, auf der Bendix strandet.

Dass der Autor Wolfgang Herrndorf so früh gestorben ist, ist eine Tragödie, denke ich im Buchladen, schon allein deshalb, weil er von Tschick nicht noch sieben Fortsetzungen geschrieben hat. Wir haben es den Jungs vorgelesen, ein unfassbar tolles, witziges, kluges Buch. Ähnliches ist nicht in Sicht. Was also tun? Zu den Klassikern greifen? Tom Sawyer und Huckleberry Finn? Ich weigere mich, Literatur soll doch etwas mit den Lebenswelten und Träumen ihrer Leser zu tun haben, denke ich, und lande beim Erfinder Frank Einstein. Es ist ein Versuch.

Nachdem dieser eher mittelerfolgreich verlaufen ist, stehe ich am Abend vor meinem Bücherregal und versuche zu rekonstruieren, was ich eigentlich selbst gelesen habe im Alter meines Sohnes. Ich gehe zurück bis zu Hermann Hesse und Goethe, dann zum Fach mit den Science-Fiction-Autoren wie Stanislaw Lem und William Gibson und Bruce Sterling, da muss ich vierzehn gewesen sein, davor finde ich Timm Thaler, sonst – nichts mehr. Dann greife ich zum Handy.

"Mutter, was habe ich mit zehn Jahren gelesen?

"Puh, da fällt mir nichts ein. Du hast immer gelesen, überall. Aber was? Karl May und solche Sachen nie. Aber Was-ist-Was-Bücher hast du viele gehabt, zu allen möglichen Themen. Und viele Comics. Asterix!"

"Und die Clever&Smart-Hefte."

"Die Leute haben immer gedacht, du lernst. Nee, der liest nur, habe ich gesagt. Und viel so Fantasy-Kram mit Zauberern."

"Der Shannara-Zyklus."

"Dein Bruder hatte die Unendliche Geschichte …"

"Die hatte er doch von mir!"

"Na dann haben wir es doch: Comics, Was ist Was und Fantasy. Das hast du mit zehn gelesen."

"Danke, Mutter. Gute Nacht."