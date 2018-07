Wir müssen reden Ist das eine Affäre für Feiglinge?

ZEITmagazin Online: Ist Sex mit dem Ex-Partner immer eine schlechte Idee?

Ulrich Clement: Überhaupt nicht. Wobei das Wort "Idee" nach Vorhaben klingt, Sex ergibt sich aber oft spontan, weil man einer Verführung erliegt. Ob das dann gut oder schlecht ist, entscheidet sich hinterher. Das ist übrigens eine Frage, die beim Sex häufig unterschätzt wird: Wie fühle ich mich danach? Beim Ex-Partner können ja sehr ambivalente Gefühle eine Rolle spielen: Man weiß einerseits, mit wem man es zu tun hat. Andererseits weiß man auch, dass man mit dem nichts mehr zu tun haben will.

ZEITmagazin Online: Kann Sex mit dem Ex die Wundheilung beschleunigen?

Clement: Das kommt auf die Art der Wunde an. Hat der oder die Ex einem eine Wunde zugefügt, ist gemeinsamer Sex eine schwierige Konstellation. Denn Ex impliziert ja, dass das Spiel aus ist, Wunde hingegen, dass es noch nicht vorbei ist. War es aber der gegenwärtige Partner, der einen gekränkt hat, kann der Ex sexuellen Trost spenden – jetzt eben als Freund. Ein Allheilmittel ist das freilich nicht. Und in beiden Fällen kann die Sache nur gut gehen, wenn jede Ambivalenz geklärt ist und beide wissen: Wir sind Ex.

ZEITmagazin Online: Ist solcher Sex nicht die Antithese zu allem, was man mit dem Begriff Affäre verbindet: der Reiz des Neuen, das Unerlebte und Unvorhersehbare? Das findet man doch nicht ausgerechnet mit jemandem, mit dem man schon gemeinsam vor dem Fernseher eingeschlafen ist?

Clement: Das stimmt. Man kennt sich, man weiß, wie der andere tickt und einen anfasst. Aber gerade darin, was man in der aktuellen Beziehung vielleicht eher als langweilig oder problematisch ansieht, liegt beim Sex mit dem Ex das Wohltuende: Man spürt, Sex ist nicht immer unberechenbar. Hier gewährt er einem die Gnade des Vorhersehbaren.

ZEITmagazin Online: Das widerspricht dem Mythos vom Kick des Seitensprungs.

Clement: Beim klassischen Seitensprung kann man nicht wissen, wie die Geschichte weitergeht: Klammert der andere? Wird er einen zurückstoßen? Bleibt die Sache einmalig oder findet sie eine Fortsetzung? Der Sex steht hier am Beginn von etwas. Im Gegensatz dazu ist die Situation beim Sex mit dem Ex keine offene, denn das Ende ist schon vollzogen worden. Man hat sozusagen Sex nach dem Schluss. Deshalb frage ich mich, ob Sex mit dem Ex überhaupt als Seitensprung zu bewerten ist. Er ist ja viel mehr ein Rücksprung und schon gar kein Fremdgehen, sondern ein Bekanntgehen.

Ulrich Clement Prof. Dr. Ulrich Clement ist systemischer Paartherapeut und Sexualforscher. Sein Buch Think Love. Das indiskrete Fragebuch erschien 2015 bei Rogner & Bernhard, danach hat er Dynamik des Begehrens im Carl-Auer Verlag veröffentlicht. In Heidelberg betreibt Ulrich Clement eine Privatpraxis für Coaching, Paar- und Sexualtherapie.

ZEITmagazin Online: Obwohl das eher lauwarm als heiß klingt, kann Sex mit dem Ex beim gegenwärtigen Partner heftige Eifersucht auslösen. Im aktuellen James Bond wird die Gefährtin Madeleine mit einer Anekdote aus Bonds Vergangenheit gefoltert: "Diese Frau hat Bond als Einzige wirklich geliebt", muss sie sich anhören und tatsächlich entfachen die Worte Qualen auf Madeleines schönem Gesicht. Warum?

Clement: Eifersucht kann sich nicht nur auf gegenwärtige Personen beziehen, sondern auch auf frühere Partner. Dabei geht es dann um die Frage nach der großen Liebe und danach, wen der andere wirklich geliebt hat. Solche biografischen Vergleiche können gefährlich sein, weil sie die eigene Bedeutung infrage stellen: Wer bin ich eigentlich für den anderen? Dabei spielt es auch eine Rolle, wer damals wen verlassen hatte. Will er womöglich noch zu ihm oder ihr zurück? Wenn der Partner dann noch einmal eine heilige Handlung mit dieser großen Liebe vollzieht, kann das große ungute Gefühle freisetzen und unter Umständen noch mehr schmerzen, als wenn es um eine neue Affäre ginge.

ZEITmagazin Online: Das passt zur anderen Seite des Dreiecks: Ich kenne Verlassene, die noch einmal Sex mit dem Ex hatten, obwohl der jetzt mit jemandem Neuen zusammen ist. Ihr postkoitales Gefühl beschrieben sie als sehr positiv.

Clement: Klar, das wird als Triumph gefeiert, denn der Verlassene kann jetzt denken: Eigentlich habe ich sie oder ihn noch immer.