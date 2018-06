Auch wir Gutelaunebeauftragten dieser Seiten wissen: Das Schlimmste an Silvester sind eigentlich Silvesterpartys. Natürlich suchen wir an diesem Tag wie immer unser Heil in den Illustrierten, auf denen meistens Veronica Ferres drauf ist, aber da entdecken wir bald Fotos von Festen mit Menschen in teuren Kleidern und mit ondulierten Frisuren, die uns mitteilen, dass diese Leute sowieso Feste feiern, die wir nie feiern werden. All das trübt die Stimmung in der Zeit, die berufstätige und gleichwohl saloppe Menschen wie wir "zwischen den Jahren" nennen. Kurzum: Uns ergreift kurzfristige Zukunftsangst, die ja meistens eine Verpassensangst ist, und Silvester ist der beste Anlass, sich ihr hinzugeben. Sie zu ignorieren, macht alles nur noch schlimmer.



Nun haben wir in den vergangenen Monaten gelernt, dass Angst und Sorge nie rational sind, und das ist nicht unwichtig in unserer Therapiegesellschaft, die uns ständig befragt, wie es "uns damit geht" und was jenes "mit uns macht". Insgeheim war die Panik im Voraus schon nicht besser wegen des ganzen Lärms und des Mülls, der anfallen wird, und wegen der Leute mit moralischen Bedenken gegen Feuerwerk, jedoch besonders wegen des Rezepts, das wir aus der New York Times nachkochen wollten, denn bekomm mal vier Bund frischen Koriander so kurz vor Neujahr!

Handfeste Misanthropen haben es wenigstens an Silvester leichter. Sitzen alleine vor Graubrot mit Dauerwurst und hoffen, das kommende Jahr möge bitte nicht besser werden als das vergangene. Dann prosten sie kurz der Raufasertapete zu, die möglicherweise schüchtern zurückprostet. Und alsbald fallen sie entschlossen in einen traumlosen Schlaf. Es gibt nämlich unterschiedliche Konzepte von Spaß, und somit unterschiedliche Szenarien, in die wir uns reinsteigern können.

Wir machen an Silvester diesmal einen Gemütlichen. Uschi-Glas-Fan

Aus unseren Lieblingsillustrierten wissen wir auch, dass selbst Spaßkanonen wie Uschi Glas und Iris Berben es nicht immer krachen, sondern es gerne einmal gemütlich angehen lassen, während die Welt draußen in einer apokalyptischen Schwefelgruft versinkt. Es gibt viele dieser Leute, die ihren Mitmenschen mitteilen: "Wir machen an Silvester diesmal einen Gemütlichen." Bisweilen mit der selben Miene, mit der sie einander zu Weihnachten schon nichts geschenkt haben, weil man beim "albernen Konsumterror" ja nicht mitspiele, zumindest nicht, wenn das bedeutet, dass die Einkaufsstraßen deswegen überfüllt sind.

Darum sitzen sie nun in der ländlichen Grabesstille im Ferienhaus, relativ umgeben von Nachbarschaft, in der man "Polenböller" sagt und auf diejenigen mit Kleinbürgerstolz herabsieht, die an diesem Tag ihr schutzbefohlenes Auto nicht in der Eigenheimgarage in Sicherheit haben bringen können. Aber auf dem Lande ist es an Silvester auch nicht schlecht. Da sitzt man restironisch und saturiert ums Raclette, weil Tradition und Brauchtum nichts Schlechtes sein müssen. Da könne man ja nichts falsch machen, sagt man dann. Wenn man noch was erleben wolle, gäbe es schließlich ein paar Kilometer weiter ein Scheunenfest, vor dem seltsame Fahrzeuge mit Dreibuchstabenkennzeichen halten, neongelbe Opel Corsas und VW Golfs mit der Aufschrift "Bon Jovi", und in den Kofferräumen lagern Schinken genannte Pakete, deren Inhalt alle Anwesenden kennen: Klasse A, Klasse B, China-Cracker oder einfach nur: Kanonenschlag.

Hallo Leute, frohes Neues! :-) Torsten aus Australien

Es kursiert hartnäckig die These, dass das sogenannte Böllern bloß sublimierte Kriegsbegeisterung sei, aber in der Literatur fanden wir dazu kaum ein Wort. Nörgelnde Geister können dazu ihren Adorno so lange schütteln, bis die passenden Sätze herausfallen, aber die meisten finden bereits mit der zu Tode zitierten Erkenntnis ihr Genügen, dass es ja sowieso kein richtiges Leben im falschen gibt und so weiter – was jedoch mittlerweile seltener ein Befund ist als eine Entschuldigung, alles, weil es offenbar eh egal ist, mitzumachen. Unter anderem Bleigießen. Wir denken da an die der Zukunft fröhlich zugewandten Menschen, die auf die Metallklumpen starren und rätseln, ob das nun ein Adler ("Sie sehen scharf!") ist, was vielleicht gut wäre oder ein Falke ("Nehmen Sie die Scheuklappen ab!"), was möglicherweise weniger gut wäre.

Generell sind die zoologischen Deutungsangebote beim Bleigießen verbesserungswürdig, zumal in der Auswahl der Tiere. Warum zum Beispiel keine Schraubenziegen, keine Klippschliefer, keine Narwale, keine Fasane, Wombats oder Beutelratten? Apropos: Torsten wünscht schon seit Stunden über Facebook "Hallo Leute, frohes Neues! :-)" aus Australien, und das finden wir überhaupt nicht sympathisch von Torsten, dass er immer gewinnen muss, während man selbst erst bei der Bowle angelangt ist, noch nicht von zehn runtergezählt und noch keine Wunderkerzen angezündet hat, bloß elendes Tischfeuerwerk, wovor die Eltern immer gewarnt haben, obwohl das eh nie richtig explodiert.

Früher waren Silvesterpartys besser. Wer solche Sätze sagt, den sollte man meiden. © Henny Ray Abrams / Getty

Es könnte, denken wir, minimal glamouröser sein. Zum Beispiel auf einer geschmackvollen Dachterrasse.

Weil aber in Wahrheit erstaunlich wenige Menschen eine Dachterrasse besitzen und weil Dachterrassen um diese Jahreszeit eher ungemütliche Orte sind, auf denen man in dicken Jacken permanent die Aussicht bestaunen muss und, da in Großstädten Partygespräche in der Regel wie Termine beim Mieterbund klingen, sich erkundigen soll, wie viel der Dachterrassenbesitzer zahle und wie das mit den Wasserkisten so sei, finden im Schnitt kaum Silvesterpartys auf Dachterrassen statt. Häufiger fällt bei lebensbejahenden Menschen der Satz, man könne später zum Feuerwerk ganz aufs Dach gehen, weil Filme aus dem Berliner Nachtleben und Werbung für Handys und Biermischgetränke uns sagen, dass aufs Dachsteigen Gefühle von Glück und Jugend erzeuge. Und so erklimmen bereits erheblich schwankende Menschen eine ebenso erheblich schwankende Leiter. Andere riskieren ihr Leben für weitaus mehr.