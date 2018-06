Was wollen uns die Drehbuchautoren sagen?

Christian Buß: Schauspieler, die Kommissare spielen, sind auch nur Menschen. Ziemlich armselige Menschen zum Teil. In diesem Film-im-Film-Tatort geht es um zwei Geschichten auf unterschiedlichen Wirklichkeitsebenen: um die des Kommissars Felix Murot, der unter Mordverdacht gerät. Sowie um die des Murot-Darstellers Ulrich Tukur, der selbst beim Tatort-Dreh unter Mordverdacht gerät – und dabei mit seinen Co-Darstellern eben allzu menschliche Seiten zeigt. Vielleicht der zärtlichste und der böseste Tatort aller Zeiten.

Lars-Christian Daniels: Sie wollten immer schon wissen, wie es hinter den Tatort-Kulissen aussieht? Und wie die Schauspieler so ticken, wenn die Kamera aus ist? Wir zeigen es Ihnen im Rahmen einer außergewöhnlichen Film-im-Film-Konstruktion, die vor Selbstironie und Seitenhieben auf die Filmbranche nur so trieft. Das Ergebnis: der vielleicht originellste Tatort aller Zeiten, in dem bissige Satire und starkes Schauspiel die fehlende Spannung locker wieder wettmachen.

Markus Ehrenberg: Okay, okay, wir haben's verstanden: Man kann mit Ulrich Tukur keinen normalen Tatort drehen. Also mal her in Frankfurt mit der alten Frage: Wer bin ich, und wenn ja, wie viele?

Kirstin Lopau: Es gab doch mal diesen wunderbaren Woody-Allen-Film The Purple Rose of Cairo. Wollen wir nicht so etwas in dieser Art machen? Dann wird es wieder Grimme-Preis-verdächtig und wir haben unsere Schuld getan. Dann lassen wir noch ein paar andere Tatort-Kommissare auftauchen (Brix und Janneke und Ex-Kommissar Keppler), das ist immer gut zu Weihnachten. Und lasst uns auch noch ein bisschen Kunst machen, Film im Film, der Charakter spricht über sich als Charakter. Und die schlechte Kantine im Hessischen Rundfunk müssen wir auch noch zeigen, damit die Leute mal sehen, dass wir ihre Rundfunkgebühren eben nicht zum Fenster rausschmeißen. Während der Bayern-Woche. Mahlzeit. In der Tat hätte dieser Tatort viel mehr den Grimme-Preis verdient als Im Schmerz geboren, wie ich finde.



Wie überzeugend sind die Kommissare?



Christian Buß: 10 Punkte.

Lars-Christian Daniels: Ulrich Tukur, Barbara Philipp, Wolfram Koch, Margarita Broich, Martin Wuttke: alle 10 Punkte. Allesamt 10 Punkte. Ein Fest, diesem Tatort-Quintett dabei zuzuschauen, wie es sich selbst spielt.

Markus Ehrenberg: Welche Kommissare? Nächste Frage.

Kirstin Lopau: Es gab diesmal keine Kommissare, sondern nur Kommissare darstellende Schauspieler, dafür davon ganz viele. Herausragend war Ulrich Tukur, 10 Punkte. Sehr viel Spaß gemacht hat Sascha Nathan (den ich schon als Faust im Kieler Schauspielhaus gesehen habe) als Polizist Kugler mit Hang zu hässlichen Strickwaren, 9 Punkte. Die anderen waren auch sehr gut.

Unsere Kritiker Christian Buß ist Kultur-Redakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über den Tatort.



Lars-Christian Daniels bespricht für sein Blog Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts den Tatort und weitere TV- und Kinofilme. Markus Ehrenberg ist Redakteur in der Medienredaktion des Tagesspiegels.



Kirstin Lopau ist ZEITmagazin-Leserin und eine der meinungsstarken Kommentatoren bei unseren sonntäglichen Tatort-Diskussionen bei Facebook.



Was ist Ihre Lieblingsszene?

Christian Buß: Der kürzlich beim MDR-Tatort geschasste Kommissardarsteller Martin Wuttke nervt hier alle, weil er die ganze Zeit Kollegen anpumpt und um Nebenrollen bettelt. Grandiose Nabelschau!

Lars-Christian Daniels: Da gibt es Dutzende: "Zahlt doch alles der Sender", lacht Wolfram Koch aus dem Frankfurter Tatort, der sich auf Kosten des Hessischen Rundfunks im Hotel einquartiert hat und dort im Bademantel eine junge Dame vom Zimmerservice empfängt. Großartig auch Martin Wuttke, der aus finanzieller Not sein Haus in der Uckermark verkaufen muss: "Ich muss vielleicht Privatinsolvenz anmelden!" Justus von Dohnányi hingegen freut sich als exzentrischer Regisseur wie ein kleines Kind über die bayerischen Wochen in der Kantine und würde zur Not auch ohne Ulrich Tukur weiterdrehen: "Ulis Strahlkraft wirkt noch mehr durch seine Abwesenheit. Indem alle nur über ihn reden, wird er richtig präsent!"

Markus Ehrenberg: Ulrich Tukur am Tatort-Set. Neben ihm holt sich der Mann, der gerade in einer Szene die Leiche gespielt hat, einen Kaffee, im Gesicht Blut verschmiert. Der Mann: "Mensch, Ulli, wie läuft es so? Du siehst müde aus." Tukur: "Schau dich mal an."

Kirstin Lopau: Herrlich ist, wie sich alle Schauspieler selbst auf die Schippe nehmen. Tukur, der alle Preise abräumt, weil er "einen Nazi nach dem anderen spielen" darf; Wolfram Koch, der Frauenvernascher im weißen Bademantel mit Goldkettchen und Hang zu dicken Pistolen; die mäkelige Margarita Broich, die nicht müde wird zu betonen, dass sie vom Theater kommt, der abgebrannte, weil abgesetzte Ex-Kommissar Keppler aus Leipzig, ein Frauenversteher und so cool; der beflissene Regisseur, der auf Veränderungen im Team sofort mit Drehbuchänderungen reagiert; alle zusammen zeigen sie, dass die Schauspielerei ein Haifischbecken ist, Fernsehmachen sowieso, voller Eitelkeiten und Intrigen, und wenn einer von ihnen, der erfolgreichste bis dato, Hilfe benötigt, lassen sie ihn alle miteinander hängen.



Was ist der peinlichste Moment?

Christian Buß: Gibt keine peinlichen Szenen. Sogar der riskante Dreh, dass sich der verantwortliche Fernsehredakteur Jörg Himstedt mit leicht verdrehtem Namen als – natürlich – Fernsehredakteur in die Handlung reinschreiben ließ, geht auf. Der Mann setzt hier aufs Gemeinste den von ihm abhängigen Schauspielern zu. Noch mal: grandiose Nabelschau.

Lars-Christian Daniels: Peinlich ist in diesem Geniestreich des Hessischen Rundfunks nichts - in einigen Momenten ist der Grat zwischen Selbstironie und Selbstverliebtheit allerdings schmal. Während im Schneideraum wie selbstverständlich ein Poster der herausragenden Tatort-Folge Im Schmerz geboren hängt, zappt Ulrich Tukur auf dem Hotelzimmer wie zufällig durch die skurrile Tanzszene der Kessler-Zwillinge in seinem zweiten (und nicht minder großartigen) Tatort: Das Dorf.

Markus Ehrenberg: Tukur, Wuttke und Koch gemeinsam auf Ermittlungstour im Auto: drei Schauspielergrößen, die sich wie Kinder um eine Pistole streiten.

Kirstin Lopau: Richtig peinlich war nichts. Ich fand den Schluss etwas zu viel. Deshalb "nur" 9 von 10 Punkten.



Ihre Gesamtwertung für die Folge?

Christian Buß: 10 Punkte.

Lars-Christian Daniels: 10 Punkte.

Markus Ehrenberg: Die einen werden sagen: Geniales Verwirrspiel um Identitäten, absurdes Theater à la Ionescu. Ich sage: Viel Lärm um nichts. Wie 'ne russische Matroschka-Puppe, man schält und schält, am Ende ist nichts drunter. Zumindest keine Spannung. Dennoch fünf Punkte – für den Versuch, zu populärer Zeit einen Film-im-Film-Krimi zu versuchen.



Kirstin Lopau: 9 Punkte. Bis zur Auflösung wollte ich ihm noch 10 Punkte geben!