Was tun, wenn man alles schon in dreifacher Ausführung besitzt, was man im Leben braucht? Man kauft sich eine Kameradrohne. Um die Welt zum ersten Mal von oben zu sehen.

Was tun mit 500 Euro? Verprassen, sinnvoll investieren, Urlaub, Kunst oder Luxus? In der Serie "Konsumzwang" statten wir unsere Autoren mit einem üppigen Taschengeld aus. Die einzige Bedingung: Sie müssen über den Entscheidungsprozess schreiben.

Ich habe nie zu der Sorte Mann gehören wollen, die untereinander fachsimpelt. Die ernsthaft: ein Hobby hat. Die in einem bestimmten Alter anfängt, sich wieder Spielzeug zu kaufen und das sogenannte Kind in sich wiederentdeckt. Nachdem man sich jahrzehntelang bemüht hat, erwachsen zu wirken.



Ich habe überhaupt nie zu irgendeiner Sorte Mann gehören wollen. Obst und Gemüse teilt man in Sorten ein, und Geschlechterklischees sind was für Leute, denen das Leben und die Welt zu komplex sind.

Und nun stehe ich also eines lachhaft frühen Sonntagmorgens wieder mal am Ufer eines Sees im Brandenburgischen, halte eine Fernsteuerung in meinen Händen und empfinde beim Blick auf mein darauf montiertes iPad: pure, unschuldige Freude. Ich sehe mit den – verdammt noch mal! – Augen eines Kindes auf das Vorschaubild auf dem Monitor. Es zeigt eine Reihe Bäume und dahinter gleich die vereiste, schneebedeckte Wasseroberfläche im Zwielicht des jungen Tages; rechts und links und hinten ruht still der Wald; und oben am Himmel liegt starr eine Wolkendecke, die die aufgehende Sonne verhüllt.

Leute, mit denen ich auch nichts anfangen könnte, Naturromantiker zum Beispiel, würden es ein Bild des Friedens nennen. Brrr. Zu meinem Glück aber hört man die Karbonrotoren meiner Drohne laut durch die Luft knarzen, sonst würde ich die Idylle im Kopf nicht aushalten. Natur habe ich schon immer als lästig empfunden, als unnütz. Den Platz, den sie verbraucht, hätte man doch super mit Häusern, Straßen und Leuten füllen können. Wer Natur liebt, dachte ich immer, der hat ein gestörtes Verhältnis zu Menschen. Die fand ich einfach liebenswerter als Bäume.

Niemand kauft Vergangenheit

"Ich dreh erst mal ein paar Runden durch den Wald", sage ich zu meinem besten Freund, der neben mir steht und auf den Monitor blickt, "die Drohne soll nach dem Software-Update jetzt ja auch viel ruhiger in der Luft liegen, irgendwie nicht mehr so driften. Da müsste es doch gut zwischen den Bäumen gehen, ne."

Meine Drohne ist eine DJI Phantom 3 Professional, ein weißer Quadrokopter mit einer 4K-Kamera daran – das, so sagt es der Name ja schon, professionellste, was man als Amateur so fliegen kann: Aufstiegsgeschwindigkeit fünf Meter pro Sekunde, Höchstgeschwindigkeit in der Horizontalen 16 Meter pro Sekunde, das sind umgerechnet 57,6 Stundenkilometer bei einer Größe von 59 Zentimetern und 1.280 Gramm Gewicht. Gute Werte, geile Werte. Bei der Aneinanderreihung von technischen Daten einen seltsam wohligen Schauer zu empfinden, ist ein weiteres Erkennungsmerkmal dieser Sorte Mann, zu der ich nie gehören wollte.

Die Drohne hat viel mehr gekostet, als das Budget eigentlich vorgesehen hatte. So ist das ja immer bei Unterhaltungselektronik. Man will einen Fernseher kaufen oder eine Fotokamera, was Vernünftiges, aber nicht übergeschnappt Teures, etwas, das zweckmäßig ist. Und am Ende besitzt man ein neues wandfüllendes 4K-Flachbildschirmmonster und eine Profiknipse mit 80 Megapixeln.

Es gibt ja immer was mit noch höherer Auflösung, HD, Full-HD, Ultra-HD, auf dieser endlosen Steigerungslogik fußt das Geschäft der Elektronikindustrie seit Jahren: Für das Dreifache an Geld bekommt man das Vierfache an Auflösung, das ist doch rein mathematisch, eine Art … Geschäft! Niemand kann Nein sagen zu mehr Pixeln. Keiner kauft Vergangenheit, wenn die Zukunft auch lieferbar ist. Die kostet zwar mehr und überdauert auch nur ein paar Monate, bis sie dann von der nächsten Zukunft überholt und in Vergangenheit verwandelt wird. Aber so lange sieht man schärfer als die anderen, und schärfer ist immer gut.

Eigentlich wollte ich im vergangenen Sommer für 500 Euro eine gebrauchte Kameradrohne mit akzeptabler Auflösung bei eBay ersteigern. Ich habe dann aber bei Amazon für das beinahe Dreifache der geplanten Summe eine neue mit der höchsten gerade noch bezahlbaren Auflösung in den Einkaufswagen gelegt. Klick, fertig.

Wer ist hier das Kind?

Am unteren Bildrand rutscht nun der frische Schnee auf dem Waldweg durch, drei, vier Meter überm Boden wohl gleitet der Blick entlang, eine fließende, lineare Bewegung, die Sekunden verrinnen. Ich stapfe der Drohne hinterher, der Schnee knirscht, bis ich schließlich auf einer kleinen Lichtung stehe. Die Baumkronen stehen gerade genug weit auseinander, dass ich die Drohne zwischen ihnen hindurch aufsteigen lassen kann, ich ziehe vorsichtig hoch, mein Blick wechselt hektisch zwischen Vorschaumonitor und Fluggerät. Zehn Meter, die ersten Äste der Nadelbäume wirken auf dem iPad doch sehr nahe, 15 Meter, die roten Blinklichter an der Drohne sind noch gut zu sehen vom Boden aus, 20 Meter, das erst noch dunkle Vorschaubild hellt sich auf, es kann nicht mehr weit sein, 25 Meter – bämm: über den Bäumen. Der Blick auf dem Monitor öffnet sich auf ein schier endloses Meer von weißbepuderten Baumkronen, bis zum Horizont ist kein Ende in Sicht. Ich sehe den Wald hinterm See, wie ihn sonst nur ein Vogel sehen kann. Die Drohne verleiht meinen Augen Flügel.

So habe ich immer mal auf die Welt schauen wollen. Von oben, aber nicht von so weit oben, wie man das als Mensch durch ein Flugzeugfenster tut. Da sieht man außer Himmelblau und Wolkengrau rein gar nichts mehr in 10.000 Meter Höhe. Total öde. Das Erhebende am Fliegen ist doch nicht, dem Himmel nahe zu kommen. Sondern sich gerade weit genug von der Erde zu entfernen, um das da unten mal mit etwas Abstand zu betrachten. Und weil ich leider schon Höhenangst bekomme, wenn ich bloß auf eine Leiter steige, ist so ein ferngesteuertes Auge wie das einer Kameradrohne die Lösung aller Schwindelgefühle: Ich behalte die Füße fest auf dem Boden, während mein Kopf in den Wolken steckt.

"Guter Move", sagt mein bester Freund, während sich im Hintergrund sein dreijähriger Sohn lauthals beschwert. Der Kleine will wieder nach Hause. Oder wenigstens ein Eis zum Frühstück. Um kurz nach acht Uhr morgens. Gegessen haben wir alle noch nichts, dazu ist später wirklich noch Zeit genug, wir dürfen doch das gute frühe Licht nicht verpassen. "Nur noch ein paar Bilder, dann sind wir fertig, versprochen!"

Au weia, denke ich: Wer ist jetzt hier das Kind? Aus mir ist irgendwie Karlsson vom Bach geworden, wie die Kinderbuchfigur in Erwachsenengestalt in Astrid Lindgrens Roman sich auch selbst nannte. Nur, dass ich keinen Propeller auf dem Rücken trage und über den Dächern der Stadt zu Hause bin, sondern eine vierrotorige Drohne für mich über das gewässerreiche Berliner Umland gleitet. Über Seen, Flüsse, Bäche fliegt es sich halt echt hübsch und weit.

Und legal. In Berlin, wo ich zu Hause bin, ist Drohnenfliegen ohne behördliche Genehmigung innerhalb des S-Bahnrings verboten. Der umschließt so ungefähr die komplette Stadt und alles darin, was nicht bloß Touristen für unbedingt abbildungswürdig halten: Für meine Drohne gibt es keinen Brandenburger-Tor-Durchflug, keine Siegessäulen-Umrundung, nicht mal einen kurzen Ausflug übers neue BND-Hauptquartier.



So ist das Morgengrauen auf dem Land zwangsweise unser Flugrevier geworden. Seit dem Sommer fahren mein bester Freund, seine Söhne und ich an Wochenenden in aller Herrgottsfrühe im Dunkeln raus aus der Stadt, auf der Suche nach bedrohnbaren Landschaften. Die beiden Erwachsenen wechseln sich ab mit fliegen, die Kinder gucken zu. Wir haben die Wälder in voller Sommerpracht gefilmt, die ersten herbstlichen Dunstschwaden über den brandenburgischen Seen, die große Blätterverfärbung, nun ist der Schnee dran. Wie immer sind wir fertig, bevor das frühe Licht geht und die ersten Leute kommen, die Jogger, Wanderer, Hunde- und Beschwerdeführer.

Ich kann sie ja verstehen. Ich würde mir auch nicht trauen, wenn ich mich mit Abstand betrachten könnte: Eine Gestalt mit einer Fernsteuerung in der Hand im Morgengrauen an einem menschenleeren Seeufer fände ich ebenfalls suspekt. Und als Vogel käme ich mir durch so schnell fliegende Konkurrenz wie eine Drohne belästigt vor. Oder bedroht. Oder einfach verarscht.

Als im Dezember beim Skislalom von Madonna di Campiglio knapp hinter dem Weltklassefahrer Marcel Hirscher eine Kameradrohne offenbar unkontrolliert abstürzte, dachte ich beim Anblick der Fernsehbilder auch: Puh. Das war aber eine vielfach größere Drohne als die, die ich besitze; man braucht für so ein Teil mit einer kiloschweren Kamera im gewerblichen Sportübertragungsgebrauch selbstverständlich in jedem Land der Erde heute schon eine behördliche Aufstiegsgenehmigung; und eigentlich muss man davon ausgehen können, dass einem professionellen Drohnenpiloten solch ein Absturz nicht passieren kann. Und dann passiert er doch.

Regelungen sind gut und wichtig. Doch Drohnen, das lernt gerade auch der zuständige deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt, sind verzwickte Geräte. Dobrindt hat im vergangenen November eine Kennzeichnungspflicht für Drohnen über 500 Gramm Gewicht angekündigt. Aber wie genau die Nummernschilder an die Dinger dranpassen sollen, die im Internet bestellt werden und aus China per Luftfracht kommen; und was die Gewichtsgrenze bringen soll, wo doch kleine, bis zu 120, 130 Stundenkilometer schnelle Racing-Drohnen ebenso leichter sind als 500 Gramm, wie es Wohnzimmer-Dröhnchen für den Hausgebrauch sind: Das sind so die Detailfragen, auf die Dobrindts Ministerium erst Antworten finden muss. Und dann will Amazon auch noch in Zukunft seine Pakete am liebsten mit einer autonom fliegenden Drohnenarmee ausliefern lassen. Verkehrsminister und DHL-Bote möchte man echt nicht sein von Beruf. Aber auch ohne Drohne schon nicht.



Ein schönerer Blick auf die Welt

Den meisten Menschen scheinen Drohnen unheimlich zu sein. Sie denken bei dem Wort wohl gleich an High-Tech-Waffen, obwohl Kamera-Quadrokopter mit Killerdrohnen etwa so viel gemein haben wie Modellflugzeuge mit Kampfjets. Manche fürchten sich auch davor, dass ihnen so ein Ding auf den Kopf oder das Auto fallen könnte, dabei sind Drohnenflüge über Menschenmengen und im Straßenverkehr ebenfalls verboten in Deutschland. Andere fühlen sich vorsorglich in ihrer Privatsphäre verletzt, weil der Nachbar mit seiner Drohne durchs Schlafzimmerfenster filmen könnte.

Für die Leute in meinem Wohnumfeld besteht da dank der Berliner No-Fly-Zone keinerlei Grund zur Besorgnis. Viele von denen scheinen sich diesbezüglich sowieso keine Gedanken zu machen, die Erfindung des Vorhangs hat sich in meiner Nachbarschaft noch nicht besonders weit herumgesprochen. Die Bewohner von Berlin-Mitte sind im Zweifel eher beleidigt, wenn ihnen niemand bei ihrem Leben zuschaut.

Meine Begeisterung für Drohnen hat im vergangenen Winter im Netz begonnen, auf den Videoplattformen YouTube und Vimeo, wo es unzählige Drohnenclips gibt, von Profis wie Amateuren. Sie filmen mit ihren Koptern meist Strände und Berge ab, eigentlich machen sie Urlaubsvideos, bloß von weiter oben.

Ich könnte mir diese Videos stundenlang anschauen. Eine seltsame Magie liegt über den hochaufgelösten, ruckelfreien Landschaftsfilmchen, die oft schamlos kitschig auf Zeitlupe heruntergebremst und mit schlimmer Entspannungsmusik unterlegt sind. Drohnenclips, das ist meine zugegebenermaßen noch ausbaufähige Theorie, werden für die 2010er Jahre das sein, was Café del Mar-CDs für die 1990er Jahre waren: Sonnenuntergangsgedudel, nicht bloß für die Ohren, sondern für die Augen gleich mit. Der Blick der Drohnen auf die Welt ist eben immer viel schöner als unserer auf die Geschehnisse hier auf dem Boden.

Wir lassen uns in Naturalien bezahlen

Der Akku zeigt noch 50 Prozent Ladung, als ich einen extra langen Waldweg finde, auf dem die Schneedecke noch völlig unberührt ist. Die Batterie reicht noch für sechs, sieben Minuten Flug. Da geht noch was.

Jedes Mal wenn ich nach einer Drohnentour nach Hause komme, sehe ich mir die frischen Aufnahmen an, suche einen mir passend erscheinenden Popsong aus und schneide die Bilder auf die Musik. Wenn das Video dann fertig ist, lade ich es auf die Clip-Plattform Vimeo und teile den Link auf Facebook. Dann ist mein Wochenendtagwerk getan. Jetzt müssen nur noch die Likes reinkommen.

Wenn man so will, sind Kameradrohnen die fliegenden Augen dieser neuen sogenannten Prosumer-Kultur, in der wir alle nicht mehr nur Konsumenten, sondern gleichzeitig Produzenten sind, Prosumer also: Wir befüllen soziale Medien wie YouTube, Facebook und Instagram, die ohne unser Dazutun ziemlich leer und inhaltslos wären, und schauen uns gegenseitig beim Posten zu.

Diese Websites sind ja nichts als Netzwerke, digitale Parkplätze eigentlich, mit unbegrenzter Stellfläche. Wir parken dort Bilder, bewegte oder unbewegte, von uns selbst in Form von Selfies oder von dem, was wir für Erlebnisse halten, die wir der Mitwelt nicht vorenthalten wollen. Wir beliefern die Netzwerke gratis, bezahlen lassen wir uns in digitalen Naturalien, in Likes – nicht von YouTube, Facebook oder Instagram, sondern von unseren Freunden oder sogar Fremden.

Wir machen uns und unsere Leben nutzbar. Likes streicheln unser Ego und schärfen unser sozialmediales Image, das mit dem richtigen Filter über den Bildern auch so viel besser aussieht als wir selbst in Wirklichkeit. Lebst du noch, fragt die Kamera in unserem Smartphone, oder fliegst du schon für dein Instagram-Profil in den Urlaub?

Im Grunde ist Drohnenfliegen also gar kein Hobby im engeren Sinne. Denn ein Hobby ist bestenfalls zweckfrei: Man tut etwas, das eigentlich nicht getan werden muss, selten Sinn macht, und man macht es in erster Linie nur für sich selbst. Rasenmähen zum Beispiel ist kein Hobby, es ist nützlich; Rasenmäher-Tuning hingegen wäre ein Hobby, denn es wäre nutzloser Quatsch. Keine Ahnung, ob irgendwer heute noch Rasenmähermotoren frisiert, doch wenn es solche Leute gibt, dann können sie davon relativ schlecht Videos ins Netz stellen. Wer sollte die denn liken?

Ein sterbender Schwan

Ich sehe diesen Baum mit den weitauskragenden Ästen am Ende des Waldweges vielleicht 80, 90 Meter vor mir, das Kamerabild sagt: Da ist noch Platz, der Abstand ist groß genug. Ich will die Drohne kurz davor abstoppen auf ihrer geraden Linie den Weg entlang, so ein heranrauschender Baum gibt einfach ein zu schönes Bild ab in einem Video. Die Kunst beim Fliegen besteht dann darin, den Verzögerungsweg richtig zu berechnen, den eine Drohne braucht, bis sie aus vollem Flug zum Halt in der Luft kommt.

Patsch.

Die Drohne hängt im Astwerk des Baumes, von dem sie doch noch weit genug entfernt schien. Ihre Motoren aber jaulen weiter, die Rotoren schlagen gegen die Äste, Karbon gegen Holz, das ist ein ungleicher Kampf, die Drohne taumelt und dreht sich unkontrolliert, schließlich plumpst sie aus vier, fünf Metern auf den Waldboden und gibt keinen Ton mehr von sich. Nur ihre roten Positionsleuchten blinken weiter. Die weiße Phantom liegt da wie ein sterbender Schwan, auf dem Rücken. Blink, blink.

Ach du Scheiße, denke ich und renne los, ich habe mein Hobby vor die Wand gefahren, besser gesagt: vor den Baum geflogen. Im Schnee liegt sie dann vor mir, die Drohne – ihre Kamera indes liegt 20 Zentimeter daneben, abgebrochen. Man sieht sofort: Das ist nicht zu kleben, zu flicken, zu reparieren. Die Drohne ist erblindet. Ohne Kamera ist sie bloß ein Spielzeug, ein Ding, das fliegen kann, nicht mehr.

Der Baum hingegen ist unverletzt geblieben, und kein Mensch kam bei dem Crash zu Schaden. Außer mir selbst. Eine neue 4K-Kamera-Unit, und die ist mit Sicherheit fällig, kostet für die Phantom 539 Euro. Nur ein bisschen mehr als die Summe also, die ich irgendwann ausgeben wollte. Für den Spaß, die Welt mal mit anderen Augen zu betrachten.