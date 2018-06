Jerusalem Eine Stadt als Politikum

14/23

Diese zwei Familien haben sich auf den Berg Zion im Südwesten Jerusalems zurückgezogen. Sie glauben an das erste und das zweite Testament, nennen sich Kitābī, also so wie die Leute des Buchs, das sind die Juden und Christen, im Koran genannt werden. Sie beten zu Jehova und opfern ihm zweimal am Tag Mehl und Öl auf dem Altar. Sie hoffen, von ihm mit dem Bau des Dritten Tempels beauftragt zu werden, der dort stehen sollte, wo heute der Felsendom steht. Jerusalem, 1995