Andersrum ist auch nicht besser Woof mich!

Jahrtausendelang zog der Wolf durch die Wälder und heulte zum Mond hinauf. Sein Nachfahre, der Hund, himmelt am liebsten den Menschen an. Den archaischen Kampf Mann gegen Wolf hat der Mensch schon lange für sich entschieden. Ein paar weitere Tausend Jahre lang war ihm der Hund Gefährte und Untertan. Er hat für ihn das Haus bewacht, die Herde gehütet, den Schlitten gezogen.

Heute hat der Mensch dem Hund eine neue Aufgabe übertragen: Wenn er sich für eine Rasse entscheidet, will er vor allem eine Aussage über sich selbst treffen. Bin ich ein Familientyp? Will ich meine männliche Seite betonen? Meine weibliche? Was suche ich? Etwas zum Knuddeln, einen treuen Freund? Ehemals alleinstehende Männer berichten, dass sie beim Spaziergang mit Hund nicht lange allein blieben. Nie wurden sie so oft von Frauen angesprochen. Der Hund ist so etwas wie das Profilbild des analogen Datings.

Eigentlich gelten Schwule ja als early adopter, also als Menschen, die sich Trends sehr früh aneignen. Den Hund haben wir als Statussymbol jedoch spät entdeckt. Schwulsein ist heute so normal, dass man sich den Lifestyle jetzt bei den Heteros abschaut. Die Wahl der passenden Rasse ist für Schwule aber komplizierter. Gnadenlos sind sie den Deutungsversuchen ihrer Mitmenschen ausgesetzt: Weimaraner, muskulös und kurzhaarig? Damit will man Männlichkeitsdefizite kompensieren. Chihuahua? Tunte! Viele Lesben haben es leichter: Sie wählen oft den dreibeinigen Dackel aus dem Tierheim.

Schwule Männer, die sich einen sehr großen Hund zulegen, wirken plötzlich sehr selbstbewusst. Man kennt das Phänomen von eher zurückhaltenden älteren Herren, die eines Tages mit einem dicken Auto vorfahren. Kraft und Präsenz des Autos übertragen sich auf den Fahrer. Statt Pferdestärken zählen beim großen Hund kurze Kommandos. Ein Wort und er spurt.



Viel sympathischer ist mir, wenn sie sich für winzige Hunde entscheiden. Wenn ein Muskelschwuler mit kleinem Hündchen Gassi geht, heißt das, dass er sich selbst nicht so ernst nimmt. Oder ihm egal ist, was andere denken. Für einen Malteser braucht man als schwuler Mann mehr Selbstbewusstsein als für eine Deutsche Dogge.

Anders als bei der Rasse gibt es beim Geschlecht des Hundes offenbar keine Wahl. Es muss ein Rüde sein. Meine schwulen Freunde sagen, mit einem Männchen könnten sie sich besser identifizieren. Das klingt plausibel. Trotzdem geht mir diese Überidentifikation langsam zu weit. Wenn Schwule heute einen Mann sehen, der ihnen gefällt, sagen sie nicht mehr: "Er sieht gut aus." Stattdessen knurren sie "woof"! Also wie ein Hund, der auf Englisch bellt. Ich glaube, woof wird das Gay-Slangwort des Jahrzehnts.

Aber vielleicht geht es beim Homohund noch um etwas anderes: Wenn sich kinderlose Heteropaare einen Hund ins Haus holen, murmelt ihre Umwelt häufig etwas von Kinderersatz. Da hat man es als Schwuler leichter. Niemand macht es einem zum Vorwurf, wenn man die Sache mit der Regenbogenfamilie vorerst einmal mit einem Hund ausprobiert. Die Frage, ob Hunde in einer gleichgeschlechtlichen Herrchenbeziehung entwicklungspsychologisch beeinträchtigt werden, ist wissenschaftlich noch ungenügend untersucht. Trotzdem glaubt keiner, dass das Tier verwirrt sein könnte, welche Geschlechtsidentität es annehmen soll.

Hunde lassen sich außerdem leichter als Kinder wieder zurückgeben. Björn, ein Freund, hatte schon lange einen intensiven Hundewunsch. Zusammen mit seiner besten Freundin legte er sich einen Terriermischling zu. Der Plan war, sich die Elternschaft zu teilen. Dachte er. Auf Facebook postete Björn: "Endlich Mutter!" Doch das Patchworkmodell funktionierte nicht. Es kam zum Streit um das Sorgerecht. Ihr war die halbe Mutterrolle zu wenig. Nach zwei Wochen musste das Tier zurück in die Heimatfamilie. Eine Katze ist für Björn trotzdem keine Option.