Cowboys Nicht so einsame Reiter

"The cowboy is an almost universal symbol of admired masculinity", schrieb Werbemogul Leo Burnett 1955. Er erfand Marlboro Country – die bekannteste Werbung der Welt. Das Herz dieser Kampagne war der einsame Cowboy. Fast 40 Jahre später machte sich der Fotograf Dieter Blum für ein Testshooting erneut auf die Suche nach dem Mann der Männer. Seine Fotos wurden über die Werbung hinaus bekannt und sind unter dem Titel Cowboys – The First Shooting 1992 als Buch erschienen. Sie werden bis zum 06.11.2016 in Berlin ausgestellt.