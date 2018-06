Endlich Vintage! Der Stock lebt

Das Bild ist ein wenig verschwommen und ziemlich sepia. Es hat dieses matte Braun, als habe das Bild schon Einiges erlebt. Es zeigt einen Stock. Langes dünnes Holz, na ja, was heißt Holz, es ist vermutlich Bambus, oben ist der Stock jedenfalls zu einem Halbrund gebogen. Der Stock sieht so stockmäßig aus, wie Magrittes Pfeife eben wie eine Pfeife aussieht. Man erwartet geradezu, dass dieses Foto eine Bildunterschrift trägt wie: "Dies ist kein Stock!", damit man dagegen mit Gertrud Stein anbrüllen könnte: "Doch, doch, doch, ein Stock ist ein Stock ist ein Stock!" Aber neben dem Bild steht deutlich: "Virginia Woolfs Gehstock." Auf Seite 324 in Patti Smiths schönem Erinnerungsbuch M-Train.



Doppelikone! Einmal dieses Foto von Patti Smith, und dann ist auf diesem Foto auch noch etwas von der wundervollen Virginia Woolf zu sehen, die sich am 28. März 1941 im Süden Englands im Fluß Ouse ertränkte, also mit 59 Jahren starb. Wieso sollte Virginia Woolf einen Stock gehabt haben? Sind Stöcke nicht nur für alte Leute? Hatte sie einen Stock, weil sie sich mit ihren 59 Jahren ausgelaugt und am Ende ihres Lebens fühlte? Hatte sie sich auf diesem Stock abgestützt, wenn sie nach den zermürbenden Schreibstunden loszog über die Hügel von Kent, aus ihrem kleinen geduckten Cottage, um sich auszulüften, der Cocker immer voraus und ab und zu zurückwuschelnd?

Stöcke haben mich schon fasziniert, als ich noch ein Kind war. Ich wuchs auf dem Land auf, im Dorf war nicht wirklich was los, mal abgesehen davon, dass man beim Schmied vorbeitrödeln konnte, in dessen Werkstatt immer ein Feuer loderte. Darin glühte der Stahl, der dann mittels einer Zange aus der Glut gezogen, mit einem Hammer heftig traktiert und dann auf den Huf eines Pferdes gelegt wurde. Es zischte und qualmte wie nichts Gutes und roch auch ein bisschen komisch, und dann wurden die Nägel reingeschlagen und man wunderte sich, dass das Pferd nicht schrie, wie man selbst schreien würde, wenn einer mit langen Nägeln sich an den Fußsohlen zu schaffen machte. Was man als Kind damals so dachte. Daran denke ich jetzt immer häufiger, je weiter ich von dieser Zeit entfernt bin.



Damals war der Schmied das Aufregendste im Dorf, in dem es auch an Spielzeug mangelte, also an Spielzeug im heutigen Sinne. Wir spielten mit Dingen, die Erwachsene nicht brauchten. Etwa mit den Goldbrillen, die in einer der kleinen Schubladen des alten Schreibsekretärs verstaut waren und sich dort mit ihren dünnen Spinnenbügeln ineinander verhakelt hatten. Der Sekretär war Kinderterritorium, weil er Onkel Christian gehört hatte, der ihn nicht mehr brauchte, weil er tot war. Man konnte stundenlang an ihm sitzen und die kleinen Schubladen aufziehen. Auch die Brillen gehörten den Toten, diesen Tanten und Onkeln, deren Namen niemand mehr kannte, die sich nur noch mit diesen Bügeln in unser Leben krallten. Und dann waren da noch die Stöcke.



Die Toten hatten auch ihre Stöcke zurückgelassen, sie standen in einem Ständer aus geflochtenen Weiden in der Diele, ein ganzes Geschwader: kleine Stöcke, bullige Stöcke, Stöcke mit geschnitzten Griffen, ein Stock mit einem Silbergriff in Form eines Entenkopfes. Sie waren zurückgeblieben, als die Stockinhaber übersetzten in ein anderes Land. Ich stelle mir vor, dass auch Virginia Woolfs Stock, den Patti Smith einmal in der New York Public Library fotografierte, am Ufer der Ouse zurückblieb, als sie in ihre Welt verschwand, dass er da auf dem Gras am Ufer lag, als das Wasser sie hinwegriss.

Mit den Stöcken der Tanten und Onkel haben wir also als Kinder gespielt, tolle Ritterspiele. Viel Hauen und Stechen. Wir spielten auch gerne: Besuch von Tante Sannchen. Popopok, sie kommt die Treppe hoch, ächz und stöhn. Taptaptap. Die Stöcke sind dann mit mir durch mein Leben gewandert, immer mit umgezogen. Immer noch stehen sie in meinem Leben herum, immer noch in diesem schmalen, hohen Weidenkorb. Lange habe ich sie ignoriert. Ob sie sich danach sehnten, dass meine alten Onkel und Tanten noch einmal auftauchen würden, um sich einen Stock auszuwählen und dann mit ihnen hinauszuziehen, ja wohin nur, von der Küche in den Stall? Zu den Nachbarn? Zur Abendmesse? Auch für Tanten und Onkel war ja nicht so viel los in diesem Dorf.

Im letzten Jahr habe ich mir angewöhnt, ab und zu einen der Stöcke auf meinen Spaziergängen mitzunehmen. Etwa wenn der Hund und ich ausschwärmen und ich befürchten muss, dass auch andere Hunde unterwegs sind, ohne Herrchen und Frauchen, die sie zurückrufen könnten, falls sie beschließen, meinen Hund oder mich ordentlich zu scheuchen. Ein guter Grund, um mit Stock unterwegs zu sein. Wirkt wehrhaft. Jedenfalls nicht bedürftig. Soweit ist es ja noch nicht. Aber neulich, in New York, als ich bei Frankies abhing und am Fenster saß und mir nach der Pizza noch einen kleinen Roten genehmigte, sah ich draußen auf diesem holprigen Bürgersteigen der Lower East Side die ein oder anderen New Yorker Vintage-Ladys und Gentlemen, wie sie sich vorbeikämpften, an ihren Stöcken.

Sieht man hier ja so gut wie gar nicht, alte Leute am Stock. Vermutlich weil die Kasse die Kosten für Gehwägen übernimmt. Aber im East Village wäre es auf diesen Bürgersteigen kein Vorankommen damit. Ich sah also diesen Leuten zu, die sich über die unebenen Platten, die ausgewaschenen Löcher, die Mülltüten herumstöckerten und dachte plötzlich an meine kleine alte Gehstock-Kollektion. Ich fand es rührend, wie sie auf mich warteten, ich dachte an den Stock von Virginia Woolf auf dem Foto, und wie schön es ist, dass Patti Smith ihn fotografiert hat, Danke, Patti.