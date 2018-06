Das ZDF ist ja dafür bekannt, dass es, wenn es um das junge Publikum geht, nicht gerade in der allerersten Reihe sitzt. Am vergangenen Sonntagmorgen wurde dies wieder deutlich: Statt um sechs Uhr früh die harmlose Zeichentrickserie Coco, der neugierige Affe zu senden, wie es im Programm stand, zeigte das ZDF den Splatterfilm Halloween – Nacht des Grauens. Horrorklassiker statt Kinderfernsehen: ein Fauxpas, der Kommentare zwischen Empörung und Häme auslöste, auf jeden Fall aber ziemliches Aufsehen erregte.

Da wundern wir von der Gesellschaftskritik uns: Warum denn eigentlich? Ist es nicht unser aller Fernsehalltag, etwas vollkommen anderes zu sehen zu bekommen, als man eigentlich erwarten könnte? Die Geissens zum Beispiel: Könnte eine amüsante Dokuserie über zwei neurreiche Normalos sein, ist aber in Wirklichkeit eine unerträgliche Horrorshow. Überhaupt Reality-TV: alles gescripted. Oder Germanys Next Topmodel: Wird hartnäckig als ein Format über die Modelwelt verkauft, ist jedoch tatsächlich eine Dauerwerbesendung. Die Krimis im Vorabendprogramm sind verkappte Heimatfilme. In Schwiegertochter gesucht wird angeblich Liebe gestiftet, aber Häme erzeugt. Schaut man in Sportsendungen Interviews mit Fußballern, hat man das Gefühl, zwischen einem Buddyfilm (Fragen der Journalisten) und der Pressekonferenz eines Dax-Unternehmens (Antworten der Spieler) hin und her zu zappen. Politische Talksendungen bewegen sich genremässig gern zwischen Kindergarten und Comedy, Comedyshows sind meist so erschütternd unlustig wie Nachrichtensendungen, welche man wiederum im letzten Drittel kaum noch von Service- oder Boulevardsendungen unterscheiden kann. Und wenn mal wieder stundenlang irgendein Fernsehpreis verliehen wird, fragt man sich erschöpft: Ist das jetzt der Sandmann, oder warum bin ich so müde?

Das ZDF entschuldigte die Horror-Panne übrigens mit der Begründung, es habe sich um einen "Umsetzungsfehler" gehandelt. Ja, dieses Wort hat uns gefehlt, um unser Gefühl zu erklären, oft im falschen Film zu sein, wenn wir fernsehen. Danke dafür, ZDF!