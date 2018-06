Was wollen uns die Drehbuchautoren sagen?

Christian Buß: Lasst uns mal explizit werden! Aus der Deckenperspektive einer Sicherheitskamera beobachtet der Zuschauer Kommissar Karow (Mark Waschke) beim harten, schwulen Sex mit einem One-Night-Stand. So was hat man im Tatort tatsächlich noch nicht gesehen. Der Novelty-Moment wird klug in die Erzählung eingearbeitet; in bester Serienmanier entblättern sich im Berliner Tatort von Folge zu Folge die Ermittlercharaktere. Dafür bleiben die Verdächtigen im aktuellen Fall leider ziemlich blass.

Lars-Christian Daniels: Sie glauben, Sie hätten einen besonders guten Draht zu Ihrer minderjährigen Tochter? Sie täuschen sich. Schicken Sie Ihr Snapchat-Videos, folgen Sie Ihr auf Instagram, chatten Sie bei WhatsApp mit ihr. Denn in den sozialen Netzwerken spielt die Musik.

Markus Ehrenberg: Erstens: Wohlhabende, überforderte Eltern und gefühlskalte Kinder sind keine gute Mischung, um am Jugendstrafvollzug vorbeizukommen. Zweitens: Nehmen Sie Ihren Kindern öfter mal das Smartphone weg.

Kirstin Lopau: Die Pubertät ist ein ganz böses Wesen. Oder: Handys sind die Geißel der Gesellschaft. Oder: Freunde in sozialen Medien sind manchmal keine richtigen Freunde. Ja, wir müssen jetzt sehr stark sein. Eh du dich versiehst, haben sie dich verpfiffen und aus ihren Kontakten gelöscht.





Wie überzeugend sind die Kommissare?

Christian Buß: 9 Punkte.

Lars-Christian Daniels: Nina Rubin (Meret Becker) bekommt 7 Punkte, Robert Karow (Mark Waschke) 9 Punkte.

Markus Ehrenberg: Meret Becker: 7 Punkte. Mark Waschke: 9 Punkte.

Kirstin Lopau: Man mag zu Meret Becker stehen, wie man will, aber als Kommissarin finde ich sie richtig gut, ich gebe ihr 9 Punkte. Ihre Kostüme sind außerdem fantastisch. Robert Karow bleibt wie immer etwas undurchsichtig, macht sich aber mehrfach ziemlich gut in dieser Folge, deshalb auch 9 Punkte.

Unsere Kritiker Christian Buß ist Kultur-Redakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über den Tatort.



Lars-Christian Daniels bespricht für sein Blog Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts den Tatort und weitere TV- und Kinofilme.



Markus Ehrenberg ist Medienredakteur beim Tagesspiegel und schreibt dort regelmäßig über den Tatort



Kirstin Lopau ist ZEITmagazin-Leserin und eine der meinungsstarken Kommentatoren bei unseren sonntäglichen Tatort-Diskussionen bei Facebook.





Was ist Ihre Lieblingsszene?

Christian Buß: Die Sexaufnahmen werden auch von Karows heterosexuellen Kollegen am Computer im Büro gesehen, die den homosexuellen Geschlechtsakt lautstark kommentieren. Dem Geschmähten gelingt es dann mit lässigen Bemerkungen, das Gejohle der anderen als Ausdruck ihrer Verklemmtheit zu entlarven.

Lars-Christian Daniels: Nach Karows einleitendem Sex stellt Assistent Mark Steinke (Tim Kalkhof) ein Video davon ins Netz – zur Belustigung der anderen Kollegen im Präsidium. Doch er hat die Rechnung ohne den Kommissar gemacht, dem der allgemeine Spott herzlich schnuppe ist: Karow meldet sich mit einem Profilbild von Steinke auf einer Gay-Plattform im Netz an. Köstlicher Konter.

Markus Ehrenberg: Ein somnambuler Moment in diesem allzu straighten Krimi: Kommissarin Rubin (Meret Becker), die wieder mal Probleme mit ihrem Sohn hat, mit Kopfhörern versunken beim Alleintanz in ihrem Wohnzimmer.

Kirstin Lopau: Beim Verhör der in Verdacht geratenen Teenie-Mädchen, eins ätzender als das andere, macht Karow auf cool und kaut übertrieben lässig Kaugummi. Das Mädchen: "Kann ich auch 'n Kaugummi haben?" Er sucht in seinen Taschen, sehr langsam, um dann festzustellen, dass er keins mehr hat. Dann spuckt er seins in seine Hand und bietet es ihr an. Was, denken Sie, wird passieren?







Was ist der peinlichste Moment?

Christian Buß: Die Szenen mit den Mädels, die im Laufe der aktuellen Ermittlungen ins Visier der Kommissare geraten. Die Mädchen wirken doch sehr wie Abziehbilder handysüchtiger, empathieloser Schminktopfdusselchen.

Lars-Christian Daniels: Erinnern Sie sich an die großartige Szene in David Finchers Biopic The Social Network, in der Facebook-Chef Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg) vergeblich auf die Bestätigung einer Freundschaftsanfrage wartet? Ein ähnliches Ende hätte diesem Tatort gut zu Gesicht gestanden – stattdessen wird auf der Zielgeraden zu dick aufgetragen. "Ich bin nicht mehr erreichbar!", heult die junge Paula Zink (Emma Drogunova) und pfeffert ihr Smartphone durch die Gegend, während ihre Freundinnen sie aus ihren Kontaktlisten streichen.

Markus Ehrenberg: Auf die Gefahr hin, verkniffen zu wirken: Die Kollegen von Kommissar Robert Karow (Mark Waschke) feixen im Büro über ein Video, das in dessen Wohnung aufgezeichnet wurde. Zu sehen ist Kommissar Karow beim leidenschaftlichen Liebesakt auf dem Sofa.

Kirstin Lopau: Peinlich trifft es nicht; ich finde es schwierig, eine Tatort-Story über mehrere Teile fortzusetzen, die ziemlich lange auseinanderliegen. In den neuen Berliner Tatorten mag das den Bogen von Folge zu Folge spannen, ich kann mich aber nicht mehr an das ursprüngliche Problem aus Fall eins erinnern. Sorry!





Ihre Gesamtwertung für die Folge?

Christian Buß: 6 Punkte.

Lars-Christian Daniels: 7 Punkte.

Markus Ehrenberg: 6 Punkte. Bei allem Können von Meret Becker und Mark Waschke, die dritte Ausgabe des neuen Berlin-Tatorts ist die schwächste.

Kirstin Lopau: 8 Punkte.