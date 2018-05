Ich nehme zur Kenntnis, dass es Senioren gibt, die der Welt wichtige Impulse geben, Herr Gates und Frau Miranda, meine Altersklasse, also 50er-Jahre-Modelle, und so was von global unterwegs! Afrika auf Zack bringen, die Welternährungsfrage lösen! Herr Hartz brachte es fertig, den Sozialstaat zu schreddern, mit 60plus. Herr Blatter musste mit 79 Jahren quasi mit Handschellen aus der Fifa-Chefetage entfernt werden. Unser Herr von Weizsäcker pflügte bis zu seinem Tod mit 95 Jahren jeden Morgen durch das Schwimmbad und gab danach kluge Statements ab. Nun, ich schaffe es gelegentlich kaum, meinen Prä-Seniorenhaushalt im Griff zu behalten. Ja. Ich fühle mich überfordert. Von was? Von zu vielem.

Wie habe ich früher das Leben gewuppt, Job, Kinder, die Fahrradflotte plus Au-pair auf Betriebstemperatur halten. Um sechs unter die Dusche, die Wäsche vom Abend aufgehängt, Kids aus dem Bett, Frühstück auf den Tisch, leichte Musik gegen die Hektik. Alle aus der Tür schaufeln. Hochtourig zum Job, im Torpedo-Gang zurück, kochen, dazwischen Hausaufgaben checken, erste Wäsche in die Maschine, erstes Kind ins Bad, hoppla, Klavierüben vergessen. Post musste warten. Blumen waren abgeschafft. Gebügelt wurde schon lange nicht mehr. Kids ins Bett, dann vorlesen, Mama, nur noch drei Bücher! So in der Art. Gegen Mitternacht die Trikots der Sportmannschaft einlegen.

Ich träumte davon, wie irgendwann alles abfallen würde, das Kuchen backen um fünf Uhr morgens für das Geburtstagschulfrühstück. Ja, ich hatte Erwartungen an die Vintage-Zone, im Sinne von "Jetzt könnt ihr mich mal". Es läuft aber anders. Die Aufgaben wachsen. Normale Alltagsabläufe türmen sich zu Bergen. Kleinste Vorgänge weiten sich zu größten Komplikationen. Es geht mir fast wie Helmut Schmidt, der in diesem berühmten Spot seinen Gehaltszettel beäugt, und dann gluckst, nö, verstünde er nicht. Ich finde es aber nicht zum Glucksen.

Susanne Mayer Susanne Mayer ist Kulturreporterin des ZEIT-Feuilletons. Jeden Monat erscheint dort ihre Männer!-Kolumne. Für das ZEITmagazin ONLINE berichtet sie von jenem seltsamen Kontinent, wo einem graue Haare wachsen – Endlich Vintage! Eine Kolumne über das Altern. Gerade ist ihr Buch Die Kunst, stilvoll älter zu werden beim Berlin Verlag erschienen. Hier finden Sie die Autorin auf Twitter.

Gestern etwa habe ich mich mit der Gasabrechnung überbeschäftigt. Auf vielen Seiten ist aufgelistet, nach wie vielen Wochen oder Tagen der Tarif, den ich ausgewählt hatte, in verschiedene Richtungen korrigiert wurde. Welche Auswirkung hat das, ist die Taktung der Tariferhöhung vernünftig, ist es klug oder dämlich, das wissen zu wollen oder angesagt, das zu ignorieren?

Eine Woche, nachdem ich zu dem neuen Biogas-Anbieter gewechselt hatte, wurde offensichtlich, dass der Tarif nicht bindend war. Er lag sogar weit über dem des letzten Anbieters. Jetzt versuche ich zu verstehen, wie viel mich das kostet, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr, es ist nicht einfach. Oder bin ich zu blöd? Vorzeitige Birnenerweichung? Ich versuche mich zu erinnern, wie die Temperatur im Januar war, als die Preise hochgingen, es erinnert mich fatal an die Abrechnung für "Hilfe zum Toilettengang" von Tante Helga, die im Altersheim lebt, und die auch nicht erklären kann, ob die notierten Zeiten 7.45 / 10.13 / 11.04 Uhr für jenen Dienstag oder Donnerstag des Vormonats korrekt sind. Ich bezweifle, ob ich selber es schaffen würde, mich an meine Toilettengänge des Vormonats zu erinnern, womöglich wurden solche Abrechnungen für die Angehörigen entworfen, um für die Krankenkasse zu testen, ob deren Kopp noch funktioniert, die Blase schon schwächelt und wann mit der Einweisung der restlichen Bagage zu rechnen ist?

Tatsächlich lasse ich körperlich ein wenig nach. Manuell. Ich meine – früher habe ich über Stunden mit meiner kleinen Felco-Schere im Garten Äste und Zweige geschreddert, jetzt kribbeln danach nachts die Finger. Ich habe deshalb beschlossen, mir einen Häcksler zu kaufen. Um mir das Leben einfacher zu machen. Ha!

Früher wäre ich mit meinem kleinen Honda zum Gartencenter geheizt. Ein netter Typ hätte mir den neuen Häcksler ins Auto getragen. Wir hätten gescherzt, ich hätte mich bedankt, er hätte mich an meine eigenen Kinder erinnert, ach so charmant. Aber das Gartencenter verkauft Häcksler jetzt online. Lieferzeit drei Tage. Nach drei Tagen plus einer einwöchigen Verspätung wurde ein Paket geliefert, das dann fünf Wochen lang in meinem Wohnzimmer stand, ich konnte es ja nicht bewegen, schon gar nicht hätte ich einen Häcksler zusammenbauen können. Abends saß ich auf dem Sofa und blickte auf das Häcksler-Packet und kämpfte gegen so ein maues Gefühl. Ein graues Altsein-Gefühl. Endlich tauchte eines der Kinder auf, ich hörte mich diesen Schreckenssatz meiner Mutter sagen: "Du, ich brauche mal Deine Hilfe!" Hä?