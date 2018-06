"Tatort"-Kritikerspiegel Klimax mit Brechstange

Nach drei rbb-Tatorten kommt der Zuschauer dem Geheimnis um Kommissar Karows (Mark Waschke) Vergangenheit nun langsam auf die Spur. Doch um die Geschichte um den Tod seines Partners zu entschlüsseln, muss erneut jemand sterben. Auch eine Entführung steht noch ins Haus. Und weil das noch nicht genug ist, passiert all das natürlich am Ehrentag des Sohnes von Kommissarin Nina Rubin (Meret Becker).



1. Worüber werden am Montag alle reden?

Christian Buß: Wie viele Schläge mit einer Eisenstange steckt der Mensch eigentlich ein, bevor er bewusstlos wird? Kommissar Karow jedenfalls kann einiges ab. Autsch. Nach dem expliziten schwulen Sex in der letzten Folge lotet Mark Waschke als Ermittler Karow ein zweites Mal die Grenzen des Tatort aus. Das macht diesen Schmerzenskrimi aber auch nicht gut.

Lars-Christian Daniels: Aller guten Dinge sind vier! Die folgenübergreifende Geschichte um den Mord an Karows Ex-Partner Gregor Maihack (Roberto Thoenelt) wird im vierten Berliner Tatort mit Meret Becker und Mark Waschke endlich aufgelöst. Wer sich an die letzten drei Folgen aus der Hauptstadt nicht mehr erinnern kann, fällt allerdings weich: Wie immer gibt es zu Beginn einen ausführlichen Rückblick im "Was zuletzt geschah"-Stil.

Matthias Dell: Über diesen Tatort schon mal nicht.

Anne Fromm: Ist Kriminalhauptkommissarin Nina Rubin nun Rabenmutter oder Heldin?

Kirstin Lopau: Über Galgenhumor, Bar-Mizwa ohne Mama, symbiotische Beziehungen und einen Kühlschrank voller Smoothies. Endlich wird die Geschichte, die über zig Tatort-Folgen reicht und in der Kommissar Karow in irgendwas verstrickt ist, aufgelöst. Was war das noch? Ist er nun böse oder gut? Und wer ist eigentlich Recherche-Marc?





2. Was haben Sie aus diesem Tatort gelernt?

Christian Buß: Wie läuft eigentlich eine Bar-Mizwa ab? Arg umständlich wird in diesem Tatort der jüdische Initiationsritus in die Krimi-Handlung eingebaut. Wieder was gelernt? Ja. Leider auf Kosten der Spannung.

Lars-Christian Daniels: Nicht zu viel Kreuzkümmel nehmen. Und: Schlösser von Handschellen lassen sich im Notfall nicht nur mit Stricknadeln knacken.

Matthias Dell: Dass in den Limousinen von superfiesen Superreichen das Wasser auf der Rückbank in Gläsern serviert wird.

Anne Fromm: Mark Waschke, alias Kommissar Robert Karow, ist augenscheinlich aus Stahl.

Kirstin Lopau: "Das Leben kann so schnell vorbei sein." Das wusste ich allerdings schon vorher. Vielleicht haben wir auch gelernt, wie man der mutigen Nina Rubin richtig Angst macht, und dass Ermittlungen im kleinen Schwarzen durchaus sehenswert sind, wenn das Kleid so schön ist wie das von Rubin. Abseits der Handlung haben wir gelernt, dass eine Geschichte über mehrere weit auseinanderliegende Tatort-Folgen nicht funktioniert, jedenfalls nicht für mein löchriges Hirn.





3. Welche Frage bleibt offen?

Unsere Kritiker Christian Buß ist Kulturredakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über den Tatort. Lars-Christian Daniels bespricht für sein Blog Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts den Tatort und weitere TV- und Kinofilme. Matthias Dell ist Tatort-Kritiker bei ZEIT ONLINE und teilt das Arbeitsethos von Gunter Gabriel: "Derjenige, der dem Schweiß den Rücken runterläuft“. Anne Fromm ist Medienredakteurin der taz. Das Erste, was sie als Kind über den Tatort gelernt hat, war: Sonntags zwischen 20.15 Uhr und 21.45 Uhr niemals Oma anrufen. Kirstin Lopau ist ZEITmagazin-Leserin und eine der meinungsstarken Kommentatoren bei unseren sonntäglichen Tatort-Diskussionen bei Facebook.

Christian Buß: Wer hat jetzt noch mal was mit wem? Warum ist dieser auf jenen sauer? Und was hat diese eine Sache noch mal mit dem großen Ganzen zu tun? Die Verantwortlichen verheddern sich in dem umständlichen Erzählgeflecht ihres Krimis.

Lars-Christian Daniels: Warum schmiert sich Christine Maihack (Ursina Lardi) beim wilden Turteln mit Karow schwarzes Fahrradkettenöl ins Gesicht? Nicht sexy.



Matthias Dell: Wer saß auf dem Motorrad, von dem aus Berger erschossen wurde?

Anne Fromm: Warum kotzt die Polizisten-Witwe, wenn sie doch weiß, dass ...?

Kirstin Lopau: Wer ist eigentlich Marc?





4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Christian Buß: Nichts gegen den notorischen Nebendarsteller Gerdy Zint. Aber langsam haben wir den Schauspieler mit der Stimme einer rostigen Fahrradkette oft genug in der Rolle des immer schlecht aufgelegten Brutalos gesehen. Bitte mal eine sympathische Rolle spielen.

Lars-Christian Daniels: Man hätte eine Rolle überhaupt mal besetzen sollen: Hospitantin Anna Feil (knuffig: Carolyn Genzkow) telefoniert nämlich immer wieder mit ihrem Kollegen Mark Steinke, der im Präsidium die Fleißarbeit am Computer erledigt. Nur: Warum bekommen wir Schauspieler Tim Kalkhof diesmal weder zu hören noch zu sehen?

Matthias Dell: Die vom Bausenator und dem Bauunternehmer – und zwar mit Werner Schulenburg und Philipp Moog. Dann hätte man im dynamischen Verbrechertrio gemeinsam mit Holger Handtke als Staatsanwalt eine schöne Hommage an drei Generationen von blonden Derrick-Guys.

Anne Fromm: Meinetwegen alle, außer Rubin und Karow. Die beiden sind für mich unter den Top drei der aktuell interessantesten Tatort-Ermittler: top Figurenzeichnung, top Entwicklung, top gespielt.

Kirstin Lopau: Endlich macht die Besetzung von Carolyn Genzkow als kulleräugige Hospitantin Anna Sinn: Hier hat sie einen großen Auftritt. Allerdings braucht sie danach ein neues Auto.





5. Von welcher Szene werden Sie träumen?

Christian Buß: Von dem überforderten, mitleiderregenden Folterknecht, der für den Mafiaboss all die Drecksarbeit machen muss.

Lars-Christian Daniels: Kronzeuge Andi Berger (Robert Gallinowski) wird einleitend auf dem Rücksitz eines Wagens erschossen und ringt direkt vor Karows Augen mit dem Tod. Die erste von vielen blutigen Szenen in diesem überraschend brutalen Großstadt-Thriller.

Matthias Dell: Vom sich mit Riechsalz pushenden Schläger. Stress und Druck in dieser Branche scheinen groß.

Anne Fromm: Ohne zu viel zu verraten, ich sage nur: Ohr.

Kirstin Lopau: Von Tackermunition in Beinen. Autsch.





6. Von 0 (super spannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser Tatort?

Christian Buß: 8 Schlafmützen. 😴😴😴😴😴😴😴😴

Lars-Christian Daniels: 4 Schlafmützen. 😴😴😴😴

Matthias Dell: 9 Schlafmützen. 😴😴😴😴😴😴😴😴😴

Anne Fromm: Schwierig. Ist schon ein spannender Fall, aber vieles, was man wissen muss, um ihn zu verstehen, ist ja auch schon lange her. Dafür reicht meine Speicherkapazität im Kopf nicht immer, deswegen bleibt mir manches schleierhaft. Vielleicht mein Fehler, trotzdem 4 Schlafmützen. 😴😴😴😴

Kirstin Lopau: Es ist schwierig, der Geschichte zu folgen, wenn man die Hälfte vergessen hat. Außerdem gibt es Längen und vor allem hat Rubins Sohn diese Behandlung an seinem Ehrentag nicht verdient. 😴😴😴😴😴