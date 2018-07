"Traumschiff" Kapitän 007

Bei den Dreharbeiten der Traumschiff-Folge auf Kuba, die am Neujahrstag ausgestrahlt werden soll, hat es im Frühjahr einen Zwischenfall gegeben: Wegen Spionageverdachts hat die Besatzung auf dem Schiff Besuch von der kubanischen Polizei bekommen. Das ZDF-Team habe mit einer Drohne einen Strand gefilmt. Das kam den kubanischen Behörden verdächtig vor. Uns wurde jetzt das geheime Protokoll der Einsatzbesprechung der kubanischen Polizei zugespielt.

Polizeichef: "Compañeros, welche Informationen habt ihr über den Drohnenflug?"

Polizist 1: "Die Drohne wurde von einem Schiff gelenkt."

Polizeichef: "Ein fremdes Schiff? Vor unserer Küste? Von Schiffen sind hier, wie Sie ja wissen, schon Revolutionen gestartet!"

Polizist 1: "Angeblich soll es sich bei der Besatzung um Schauspieler handeln, die eine Serie drehen."

Polizeichef: "Was für eine Serie?"

Polizist 1: " D-a-s T-r-a-u-m-s-c-h-i-f-f. Mein Compañero hier und ich haben uns in den letzten Tagen..."

Polizist 2:(stöhnt auf)

Polizist 1: "...alle 75 Folgen der Serie angesehen. Dieses angebliche Kreuzfahrtschiff fährt seit 1981 um die ganze Welt..."

Polizeichef: "Sehr verdächtig. Was passiert in dieser Serie?"

Polizist 2: "Meistens geht es um sechs Hauptpersonen, zwei finden die Liebe, zwei andere sind miteinander verwandt, ohne es zu wissen, die beiden anderen streiten und versöhnen sich wieder."

Polizeichef: "Das ist alles?"

Polizist 1: "Ja."

Polizeichef: "Und das soll im deutschen Fernsehen laufen? Für wie dumm halten die uns eigentlich? Dilettantische Tarnung! Worum soll es denn in der Kuba-Folge gehen?"

Polizist 1: "Unter anderem um einen Mann, der hier einen Oldtimer sucht."

Polizeichef: "Ehrlich? Kuba und Oldtimer? Da hat wohl beim Geheimdienst einer mal kurz "Kuba" und "Klischee" gegoogelt. Wie heißt der angebliche Sender, der dahinterstehen soll?"

Polizist 1: "ZDF".

Polizeichef: "ZDF... ZDF..."

Polizist 1: "Zentrum...

Polizist 2: "...deutscher...

Polizeichef: "...Fernmeldeaufklärung! Gute Arbeit, Compañeros! Kommen wir zu den Spionen: Haben Sie den Kapitän überprüft?"

Polizist 2: "Victor Burger. War früher übrigens Chef-Steward. Scheint mehrere Identitäten zu besitzen, hieß an Bord auch schon mal Stefan Burger. Wurde früher als Dr. Udo Brinkmann und Dr. Markus Merthin vor allem in den Gesundheitsbereich eingeschleust. Sein eigentlicher Name könnte Sascha Hehn lauten."

Polizeichef: "Vom Chef-Steward zum Comandante? Die Compañeros bei der Stasi haben sich früher wenigstens plausible Tarnidentitäten ausgedacht. Gibt es Anzeichen dafür, dass er wirklich Schauspieler ist?"

Polizist 1: "Als junger Mann soll er Erotikfilme gedreht haben."

Polizeichef: "Das hat ihn natürlich für den Geheimdienst erpressbar gemacht. Ein weiteres Indiz!"

Polizist 1: "Er scheint er sich mittlerweile vollkommen seiner Agententätigkeit zu widmen. Zumindest taucht er seit Jahren in keiner Produktion außer dem Traumschiff auf. Das Gleiche gilt für Beatrice."

Polizeichef: "Beatrice wer?"

Polizist 2: "Sie ist seit der ersten Folge die Chef-Hostess, ihr Nachname wird aber nie erwähnt, Chef."

Polizeichef: "Wahrscheinlich ein weiblicher Lockvogel. Wie heißt das Schiff eigentlich?"

Polizist 1: "MS Deutschland. MS steht wohl für Motorschiff."

Polizeichef: "Motorschiff, so so! Wissen Sie, was ich denke? Die haben das kleine f zwischen M und S einfach überlackiert! Wer ist sonst so an Bord?"

Polizist 1: "Es tauchen verdächtig oft die gleichen Namen auf, Chef: Inka Bause, Gila von Weitershausen, Gerit Kling, Harald Schmidt, Sigmar Solbach, Maria Sebaldt... Einer von denen ist praktisch immer an Bord."

Polizeichef: "Niemand schaut eine Serie, in der die gleichen Schauspieler in jeder dritten Folge eine andere Rolle haben. Meine Herren, ich habe das Gefühl: Wir haben die Führungsriege der deutschen Agenten direkt vor unserer Nase. Zugriff!"