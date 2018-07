Umgang mit Terrorismus In der Gefühlsblase

Drei Stunden nach dem Anschlag in Berlin lege ich mich aufs Sofa, schalte Netflix ein und schaue mir die nächste Folge einer Serie über das englische Königshaus an. Vor fast zwei Jahren, nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo, habe ich ununterbrochen France24 im Livestream gesehen, im Minutentakt den Liveticker aktualisiert und konnte nicht schlafen. Und das, obwohl der Anschlag in Paris mehr als 1.000 Kilometer von meiner Wohnung entfernt stattfand. In der Nacht nach dem Anschlag auf den Breitscheidplatz, sechs Kilometer von meinem Bett entfernt, schlief ich durch.

Offenbar hat sich etwas verändert, nicht nur bei mir. Manche sehen in der neuen Gelassenheit einen Fortschritt: Wir hätten gelernt, mit dem Terror umzugehen, heißt es. Aber ist das eine gute Nachricht? Oder schlägt die Routine gerade in etwas wenig Wünschenswertes um – in einen Mangel an Empathie?

Kaum jemand, den ich kenne, geht gern auf den Weihnachtsmarkt, viel zu kommerziell sei das und schon gar nicht so weit weg, am Zoo. Tatsächlich scheint die Gelassenheit meiner Bekannten daher zu rühren, dass sie selbst nicht als Opfer in Frage kommen. Der Anschlag in Paris hat viele in meinem Umfeld verstört, weil das Nachtleben getroffen wurde, weil auch wir auf Rockkonzerte oder in die Kneipe gehen, aber selten auf den Weihnachtsmarkt. Vielleicht ist unsere Gesellschaft so atomisiert, das wir uns nur noch mit ähnlichen Lebensstilen solidarisieren können.

Wer in einer Großstadt wie Berlin wohnt, bewegt sich in einem sehr begrenzten Radius von wenigen Stadtvierteln. Am Zoo war ich das letzte Mal vor einem Jahr. Wie nah muss ein Anschlag kommen, um das Gefühl zu vermitteln, selbst gefährdet zu sein? Wenn sechs Kilometer nicht reichen, reichen dann drei? Wäre ich betroffener, wenn der Weihnachtsmarkt auf dem Alexanderplatz das Ziel gewesen wäre, oder, noch näher, der Hermannplatz in Neukölln? Vielleicht. Trotzdem scheint es nicht in erster Linie um geografische Nähe zu gehen, sondern um soziale.

Ich fürchte mich vor den politischen Konsequenzen

Medial überwiegen die gelassenen Reaktionen auf den Anschlag, viele Kommentatoren beschreiben halb verwundert, halb stolz, dass sie seltsam ruhig reagierten. Nur die Bild-Zeitung titelte mit "Angst!", und schon wegen des Ausrufezeichens stellte sich die Frage, ob die Titelzeile eine Zustandsbeschreibung sein sollte oder ein Aufforderung. Die Angst der Bild-Zeitung, selbst Opfer eines Anschlags zu werden, teile ich nicht – dafür aber eine andere. Ich fürchte mich vor den politischen Konsequenzen. Mir macht größere Sorgen, dass der Anschlag zu mehr Hass gegen Flüchtlinge führt, als die Gewissheit, dass große Anschläge nun auch in Deutschland stattfinden. Wie kann das sein?

Mit Wir meinen wir nicht alle, sondern uns.

Eine Erklärung findet sich in den Ereignissen der vergangenen Monate. Seit dem Brexit und spätestens seit der Wahl Trumps wird diskutiert, wie fragmentiert die Gesellschaft ist: Verantwortlich gemacht werden Filterblasen und das postfaktische Zeitalter. Nach dem Anschlag erscheint die Spaltung besonders stark. Die Angst der Bild-Zeitung, aber auch die vermeintliche Ruhe und Gelassenheit, sind Ausdruck dieser Spaltung und werden jeweils nur von bestimmten Milieus geteilt. Sie werden gefühlt und behauptet und sind damit im besten Sinne postfaktisch. Nach dem Anschlag erleben wir wieder jene Parallelgesellschaften, die Trump zum Sieg verholfen haben. Dort jene, die am Kudamm auf den Weihnachtsmarkt gehen – und ich hier in meiner Neuköllner Blase. Nach der Bundestagswahl könnten wir uns wundern: Wir haben doch damals nach dem Anschlag in Berlin so gelassen reagiert! Aber mit Wir meinen wir nicht alle, sondern uns.

Dafür spricht, dass längst nicht alle ruhig reagieren. Wer in den Kommentarspalten liest und nach Tweets sucht, dem schlägt viel Hass und Alarmismus entgegen. Wenn nun Berliner Journalisten in allen Zeitungen und auch in diesem Text beteuern, keine Angst zu haben, kommt das vor allem bei jenen Menschen an, die diese Überzeugung teilen und selbst erleben, dass das Alltagsleben in Berlin ungestört weitergeht. Wer aber den Anschlag in der deutschen Provinz verfolgte, vielleicht mit einem Glühwein in der Hand, und beim Medienkonsum nicht vorsichtig dosierte, dürfte heute ähnlich betroffen sein wie mancher Journalist nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo. Es scheint, als würde bis zu einer gewissen geografischen Entfernung die gefühlte Bedrohung noch zunehmen.



Gelassenheit wird nicht reichen

Auf beiden Seiten der Gesellschaft, auf der panischen wie auf der ruhigen, wirken die Reaktionen auf den Anschlag einstudiert. Meine demonstrative Gelassenheit als Großstadtmensch folgt einem Muster, ist ebenso reflexhaft wie die Reaktionen von AfD-Politikern, die bereits Abschottung fordern, bevor klar ist, wer den Anschlag begangen hat. Die als Mantra vorgetragenen Reden, nun nicht den Mut zu verlieren, sich nicht im freiheitlichen Lebensstil einschränken zu lassen und trotzig weiter Glühwein zu trinken, klingen immer leerer, je öfter sie wiederholt werden.

Gelassenheit wird aber nicht reichen, um den rechten Profiteuren der Terrorangst etwas entgegen zu halten, das zeigen die Erfahrungen in anderen Ländern. Nach den Anschlägen in Frankreich meinten manche Kommentatoren, in Israel ein Vorbild gefunden zu haben, wie eine Gesellschaft mit ständiger Terrorangst umgehen sollte. Tatsächlich gibt es in Israel eine Gelassenheit im Umgang mit Anschlägen, das Umschalten vom Ausnahmezustand zum Alltag gelingt vielen Israelis schnell. Ich bezweifle aber, dass das für eine Gesellschaft ein Gewinn ist. Die Bevölkerung in Israel ist weit nach rechts gerückt, und die Routine im Umgang mit dem Terror führte nicht dazu, dass der Terror zurückging, sondern der Umgang mit Fremden unversöhnlicher wurde. In der Psychoanalyse würde man die Abspaltung der eigenen Angst und die Übertragung auf Fremde eine Projektion nennen. Die Analogie verrät es: Gesund für eine Gesellschaft ist das nicht.

Nun stellt sich die Frage, welche Art des kollektiven Umgangs wünschenswerter wäre. Es ist ein Glück, dass deutsche Politiker nun nicht wie in Frankreich Reden über die "verletzte Nation" halten, mit Kampfansagen wie: "Wir sind im Krieg". In Deutschland ist die Aufarbeitung zurückhaltender. Als Michael Müller ankündigte, dass das Brandenburger Tor in schwarz-rot-gold beleuchtet werde, war mir klar, dass ich nicht dort hinfahren werde. Ein Kollege erzählte, ein britischer Freund habe sein Facebook-Profilbild mit einer deutschen Flagge gefärbt, so wie es viele nach den Anschlägen in Frankreich taten. Ihm kam das absurd vor. So sehr der unpatriotische Umgang mit dem Anschlag in Deutschland beruhigend ist, ist fraglich, ob diese wenig kollektive Verarbeitung des Anschlags nicht problematisch ist und auf Anhänger der AfD sogar bestärkend wirken kann.

Meine in Bayern lebende Großmutter sagte mir nach dem Anschlag am Telefon: "So schlimm wie heute war es noch nie." Das ist Unsinn, sie ist 1925 geboren. Ich könnte versuchen, sie zu überzeugen, werde sie mit diesem Text aber nicht erreichen. Unsere Wahrnehmung der Welt klafft viel zu weit auseinander, aktuell gibt es für uns keinen gemeinsamen Ort der Debatte.

Wenn wir es schaffen wollen, die Spaltung der Gesellschaft in Panische und Gelassene zu überwinden, ohne dabei Zugeständnisse an die Rechten zu machen, bräuchte es etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Ein Bekenntnis zum Glühwein, das Festhalten am Status quo ist es nicht.