In Wien hat ein junger Mann seine Eltern entführt und kündigt per Internetvideo an, erst diese und anschließend sich selbst zu ermorden. Oberstleutnant Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Major Bibi Fellner (Adele Neuhauser) sollen nun vor aller Öffentlichkeit herausfinden, was das Motiv des Entführers ist und natürlich wollen sie die Tat verhindern. Doch der Entführer ist ihnen immer einen Schritt voraus.



1. Worüber werden am Montag alle reden?

Doris Akrap: Über Day One im System Trump.

Christian Buß: DarkTube? Was ist eigentlich dieses DarkTube? Nach etlichen Cyber-Tatorten geht es in diesem Generation-Y-Krimi ein weiteres Mal in die dunkleren Bereiche des Netzes.

Lars-Christian Daniels: Ist unsere Leistungsgesellschaft wirklich so gnadenlos, wie es uns dieser Wiener Tatort glauben lässt?

Matthias Dell: Über diese Generation Y.

Kirstin Lopau: Hat die sogenannte Generation Y es wirklich so schwer oder denkt nur jede Generation, dass sie es schwerer hat als die vorherige?





2. Was haben Sie aus diesem "Tatort" gelernt?

Doris Akrap: Sozialkritischer Tatort ist, wenn nicht nur das System, sondern auch seine Gegner graue Haare haben.

Christian Buß: Früher war das Studentenleben schöner. Da gab es Gras und LSD statt Amphetaminen und Psychopharmaka. Wegen des Leistungsdrucks, Sie verstehen. Oder wie Eisners Tochter über ihre Generation sagt: "Wir sind süchtig aus Vernunft."

Lars-Christian Daniels: Wenn im Tatort ein Kollege vom LKA, der Bundespolizei oder einer anderen Behörde den Kommissaren dazwischen grätscht, handelt es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um ein Riesenarschloch, das ordentlich Dreck am Stecken hat. Es geht aber auch anders: "Korinthenkacker" Gerold Schubert (Dominik Warta) vom Verfassungsschutz sorgt in diesem ansonsten eher überraschungsarmen Thriller für den verblüffendsten Moment.

Matthias Dell: Dass bei Villenbewohnern mit Geld, Ansehen und Klassenbewusstsein die Zigarette noch schön aufm Sofa gedampft wird und nicht aufm Balkon oder am zugigen Fenster. Beim Putzen vielleicht unangenehm, aber ein Haus mit vielen Zimmern hat auch Vorteile.

Kirstin Lopau: Wir lernen hier erstens, vorhandene Strukturen zu hinterfragen, aber auch zweitens, dass Aktivismus alleine nicht ausreicht für eine Veränderung. "Es gibt keine Moral. Es gibt nur ein Ende, ein Ende, das ein Anfang sein kann."





Unsere Kritiker Doris Akrap ist Redakteurin der taz.am Wochenende. Sie hasst den Tatort. Guckt ihn aber trotzdem manchmal, weil Tatort wie Chipsessen ist - ein Mal mit dem Zeug angefangen, kann man nicht mehr aufhören. Christian Buß ist Kulturredakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über den Tatort. Lars-Christian Daniels bespricht für sein Blog Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts den Tatort und weitere TV- und Kinofilme. Matthias Dell ist Tatort-Kritiker bei ZEIT ONLINE und teilt das Arbeitsethos von Gunter Gabriel: "Derjenige, der dem Schweiß den Rücken runterläuft“. Kirstin Lopau ist ZEITmagazin-Leserin und eine der meinungsstarken Kommentatoren bei unseren sonntäglichen Tatort-Diskussionen bei Facebook.

3. Welche Frage bleibt offen?

Doris Akrap: Trinkt das System morgens Kaffee oder Tee?

Christian Buß: Was ist denn nun dieses DarkTube? Obwohl in diesem Tatort alle die ganze Zeit Generationen- und Medienfragen debattieren, bleibt die Frage offen. Lieber nicht googeln!

Lars-Christian Daniels: Warum bekommen wir die beiden Geiseln erst in den Schlussminuten zu sehen und nicht schon viel eher? Der Spannungskurve hätte das sicher nicht geschadet.

Matthias Dell: Why Y?

Kirstin Lopau: Ich hätte gern die Reaktion von Davids Vater auf die Videobotschaften und das Geschehene gesehen.





4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Doris Akrap: Das System. Mit Weltall, Zoo und Möbelhaus.

Christian Buß: Die Tochter von Eisner. Spricht über ihre Generation, als würde sie aus der Neon rezitieren.

Lars-Christian Daniels: Mehmet Sözer wirkt in der Rolle als neuer Freund von Claudia Eisner (Tanja Raunig) in den Streitgesprächen mit ihrem grantelnden Papa doch arg unterwürfig. Ersatzvorschlag: der junge Olli Kahn. Mehr Eier, Junge!

Matthias Dell: keine

Kirstin Lopau: Ulrike Beimpold als Kriminalpsychologin Lisa Aichinger wirkt laienhaft in der Rolle. Ein Schlagabtausch auf Augenhöhe mit der Soziologin Sarah Adler (Mercedes Echerer) hätte den Tatort perfektioniert. Caroline Peters hätte ich in dieser Rolle gern gesehen, sie hat ja in Mord mit Aussicht momentan nicht viel zu tun.





5. Von welcher Szene werden Sie träumen?

Doris Akrap: Vom System. Wie es in den Ledersitzen vom Mercedes Benz am Gifttropf verendet.

Christian Buß: Harald Krassnitzer hat als Eisner diesmal eine besonders zerzauste und aggressive Visage. Wehe dem, der sie mit in seine Träume nimmt.

Lars-Christian Daniels: Vom tobenden Eisner, der in diesem Tatort etwa zwölfmal von 0 auf 180 durchstartet.

Matthias Dell: Wie die Bibi den fest gewordenen Eisner unter der Jacke zupft – das könnte doch so manche Verkrampfung lösen.

Kirstin Lopau: Von den eindringlichen Augen von David, der wirklich großartig und sehr intensiv gespielt wird von Aaron Karl.







6. Von 0 (super spannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser "Tatort"?

Doris Akrap: 10 Schlafmützen 😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴. Früher machte das System uns fertig. Heute wiegt es uns in den Schlaf.

Christian Buß: 6 Schlafmützen 😴😴😴😴😴😴

Lars-Christian Daniels: 4 Schlafmützen 😴😴😴😴

Matthias Dell: 4 Schlafmützen 😴😴😴😴

Kirstin Lopau: 1 Schlafmütze 😴. Dieser Tatort ist ein perfektes Katz-und-Maus-Spiel und behandelt ein interessantes Thema auf intelligente Weise. Ich bin begeistert, bitte mehr von solchen Tatorten!