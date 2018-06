Algerien Die Wüste im Herzen

24/27

In den neunziger Jahren geriet Algerien nach einer abgesagten Wahl in einen Bürgerkrieg, in dem auf der einen Seite das Militär und auf der anderen die Anhänger der aufgelösten Islamischen Heilsfront kämpften. Außerdem wurde auf Geheiß Osama bin Ladens eine Terrororganisation in Algerien gegründet. Premierminister Mokdad Sifi, hier in seinem Büro, sagte ihr den Kampf an – zunächst ohne Erfolg. Algier, 1995