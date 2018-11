Aussteiger So sieht die Freiheit aus

7/15

Was am Ende als Küchenbrett auf den Arbeitsflächen der ganzen Welt liegt, war einst ein sorgsam ausgesuchtes Stück Holz in den Händen von Morten Høeg-Larsen. Am liebsten verwendet er Ulmenholz aus Schweden oder den Niederlanden, weil dort große Mengen Ulmen wegen einer Erkrankung gefällt wurden. In jedes Brett werden am Ende die Koordinaten des Ortes eingraviert, an dem das Holz gewachsen ist.