Major Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und seine Kollegin Bibi Fellner (Adele Neuhauser) finden bei einem nächtlichen Einsatz in Wien die Leichen des Polizeischulleiters und seiner Frau. Zuerst sieht alles nach einer Beziehungstat aus, doch durch einen entscheidenden Tipp von Inkasso-Heinzi (Simon Schwarz) kommen die Kommissare auf die richtige Spur.



1. Worüber werden am Montag alle reden?

Christian Buß: Lonely Hearts? Was ist das denn für eine Internetseite? Offensichtlich besucht ganz Österreich das Datingportal. Kaum hat sich Kommissarin Fellner in einer einsamen Stunde und unvorsichtigerweise unter ihrem echten Namen da angemeldet, machen sich die Polizeianwärter einer Polizeischule über sie lustig.

Lars-Christian Daniels: Es heißt ja oft, der Dialekt komme in der Krimireihe zu kurz. Ab Montag könnte sich das ändern.

Matthias Dell: Über Bibis leichtfertigen Schluck aus der Bierflasche.

Kirstin Lopau: Wie sieht es eigentlich an deutschen Polizeischulen aus und war da nicht neulich erst wieder so ein Fall bei der Bundeswehr?





2. Was haben Sie aus diesem "Tatort" gelernt?

Christian Buß: In österreichischen Polizeischulen geht es zu wie einst im Foltergefängnis Abu Ghraib. Nach Schulschluss ergehen sich die Ausbilder in sexuellen Demütigungen und filmen diese dann unvorsichtigerweise mit dem Handy.

Lars-Christian Daniels: Bibi Fellner interessiert sich für Kunst, Kino und Kochen – und sie legt besonders großen Wert auf Ehrlichkeit. Woher ich das weiß? Hab ihr Profil bei der Onlinepartnerbörse Lonely Hearts gestalkt.

Matthias Dell: Don't drink and drive.

Kirstin Lopau: Über dem österreichischen Ehebett hängt ein Kreuz. Aber vor allem haben wir gelernt, wie man Bibi fertigmachen kann.





3. Welche Frage bleibt offen?

Unsere Kritiker Christian Buß ist Kulturredakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über den Tatort. Lars-Christian Daniels bespricht für seine Website Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts den Tatort und weitere TV- und Kinofilme. Matthias Dell ist Tatort-Kritiker bei ZEIT ONLINE und teilt das Arbeitsethos von Gunter Gabriel: "Derjenige, der dem Schweiß den Rücken runterläuft." Kirstin Lopau ist ZEITmagazin-Leserin und eine der meinungsstarken Kommentatoren bei unseren sonntäglichen Tatort-Diskussionen bei Facebook.

Christian Buß: Wie kann es Bibi Fellner so schnell gelingen, für die Ermittlungen unauffällig als Chefin der Polizeischule anzufangen?

Lars-Christian Daniels: Die Kollegen aus Dortmund haben die Latte in den letzten Jahren ja ziemlich hoch gelegt – aber wurde jemals in einem Tatort so viel gestritten wie in diesem? Die Ermittler, der Assistent und seine Frau, die Nachbarn des Mordopfers, die Gerichtsmediziner am Leichentisch – sie alle streiten fleißig um die Wette.

Matthias Dell: Kehrt die Frau von Assistent Fredo zurück?

Kirstin Lopau: Warum musste die Ehefrau sterben?





4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Christian Buß: Einige der Polizeianwärterinnen und -anwärter sehen aus, als ob sie gerade eine Castingshow absolviert haben. Und ihre Darsteller spielen auch so.

Lars-Christian Daniels: Die "depperte Bonny" und den "süßen Clyde" hätte man komplett streichen können – zugunsten der bedauernswerten PolizeischülerInnen, von denen wir leider nur eine einzige näher kennenlernen dürfen. Bonny und Clyde hätten ohnehin besser zum irren Iwan, zum treuen Roy oder zum scheidenden Schupo aus Weimar gepasst.

Matthias Dell: Keine.

Kirstin Lopau: Keine.





5. Von welcher Szene werden Sie träumen?



Christian Buß: Von dem Handschuhfach voll Flachmänner, das man der trockenen Alkoholikerin Fellner untergeschoben hat, damit sie im Stress rückfällig wird und ihren Job aufgibt.

Lars-Christian Daniels: Inkasso-Heinzi in Bestform: "Bist du total deppert? Wieso bestellst du alkoholfreies Bier?"

Matthias Dell: Von der Polizistin, die sich am Anfang im Angesicht der Leiche in den Pool übergibt.

Kirstin Lopau: Von der Auflösung. Diese Abgründe, die entstehen können, wenn man den falschen Menschen nur ein bisschen Macht gibt, sind dramatisch und sehr gut dargestellt. Ich werde ein ungutes Gefühl nicht los.





6. Von 0 (super spannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser "Tatort"?

Christian Buß: 4 Schlafmützen 😴😴😴😴

Lars-Christian Daniels: 4 Schlafmütze 😴😴😴😴

Matthias Dell: 3 Schlafmützen 😴😴😴

Kirstin Lopau: 2 Schlafmützen. Langsamer Anfang, dramatisches Ende. 😴😴