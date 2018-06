Andersrum ist auch nicht besser Der schwule Experte

Im Fernsehen gibt es heute wieder so viele Quizshows wie in den neunziger Jahren. Falls irgendwann die Fragen ausgehen, schlage ich folgende vor: Welcher dieser vier Modedesigner ist heterosexuell? Tom Ford, Marc Jacobs, Jean-Paul Gaultier, Roberto Cavalli? Letzterer behauptet immer wieder, er sei der einzige Hetero in der Branche; da übertreibt er natürlich.

Schon vor 20 Jahren hat Wolfgang Joop im Spiegel eine Erklärung geliefert, warum Ästhetik als schwule Kernkompetenz gilt. Er schrieb: "Die Erkenntnis, von seiner unmittelbaren Umgebung im Wesen nicht akzeptiert zu werden, setzt in manchen Menschen die Kraft frei, eine eigene Welt zu schaffen." Ich füge hinzu: Das heißt aber nicht, dass diese Welt besser aussieht.

Klischees sind nicht immer falsch. Viele davon sind zu praktischen Wahrheiten geronnene Beobachtungen der Realität. Aber zu glauben, dass wir Homos besser angezogen oder eingerichtet seien als Heteros, ist Unsinn. Schon ein Besuch auf dem Christopher Street Day beweist das Gegenteil. Und auch auf Fotos schwuler Datingseiten posieren Männer vor Schrankwand und Fliesentisch. Allenfalls stehen da mehr Dekorationsobjekte herum als bei Heteros. Dass Männer auf Männer stehen, macht sie nicht zu Ästheten.

Trotzdem ist es ein Schicksal, das täglich Tausenden homosexuellen Männern widerfährt: Von fremden Frauen werden sie im Geschäft angesprochen und gefragt, ob ihnen diese Schuhe stehen. Hat ein Kollege Geburtstag, wird der Schwule zum Blumenkauf geschickt, weil er doch "ein Auge für so etwas hat". Schwule müssen auf Anhieb sagen können, ob eine mintgrüne oder marineblaue Wand das Zimmer behaglicher machen würde. Man darf bei der Antwort nicht zögern, denn das verunsichert den Fragenden. Aus Verlegenheit habe ich schon gesagt: "Ich finde es nicht schön. Aber es passt zu dir." Es gibt Antworten, die klingen diplomatischer. Aber ich bin nicht mein eigener Außenminister.

Nicht nur Sinn für Ästhetik wird von einem schwulen Mann erwartet. Die sexuelle Identität macht einen offenbar zum Experten für viele Fragen: Wo kann man in Berlin so richtig toll ausgehen? Liebt er mich nicht, oder kann er es nur nicht zeigen? Wie geht eigentlich Analverkehr?

Wenn es schwule Kernkompetenzen gibt, müsste es auch heterosexuelle Kernkompetenzen geben. Ich habe immer gedacht, dass dazu gehört, Dinge aus Holz zusammenzuschrauben. Dieses Frühjahr hatte ich mir vorgenommen, ein Regal zu bauen, das in eine komplizierte Küchenecke passen sollte.

Ich fragte alle Heteromänner um Rat, die ich kenne und die eine Bohrmaschine besitzen. Sie konnten mir nicht helfen. Es war, als würde sich Gina-Lisa mit Albert Einstein über den kürzesten Weg zum Flughafen unterhalten. Die Heteros verstanden mein Problem nicht. Ich verstand ihre Ratschläge nicht. Ich glaube, sie rieten mir, dass ich das Haus abreißen und neu um das Regal herumbauen soll. Wir hatten einen völlig unterschiedlichen Ansatz. Bei manchen Männern kam mir der Verdacht, dass sie vielleicht selbst keine Ahnung hatten. Nur zeigen durften sie das nicht.

Vielleicht ist das die heterosexuelle Kernkompetenz: erfolgreich verheimlichen, dass man schlecht Auto fährt, nichts über Fußball weiß und lieber Sekt als Bier trinkt. Schwule Männer dagegen haben gelernt, es zuzugeben, wenn sie etwas nicht können, das von einem Mann gemeinhin erwartet wird.

Geholfen hat mir am Ende mein schwuler bester Freund. Präzise maß er die Küchenecke aus, fertigte eine ästhetisch ansprechende Bleistiftzeichnung des Regalkörpers an. Damit bin ich in den Baumarkt und habe mir das Holz zuschneiden lassen. Es passte perfekt.