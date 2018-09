Porträtfotografie Der Glanz der Welt

6/15

Es ging bald nicht mehr um die schöne Illusion, sondern um die Schrecken der Gegenwart: 1945/1946 dokumentierte die Fotografien bei Wien das Schicksal von Kriegsflüchtlingen – hier stützt eine Frau einen kränklichen Mann. Madame d'Ora, geborene Dora Philippine Kallmus, hatte als Jüdin ihr Pariser Atelier mit Einmarsch der deutschen Truppen überstürzt verlassen. In Südfrankreich hatte sie sich in einem Kloster und dann auf einem Bauernhof in der Ardèche versteckt.