Ostafrika Morgen ist auch wieder ein Tag

8/13

Alex Muthoni, 26, Herrenfriseur in Naro Moru in Kenia: "Die meisten nennen mich nur Ras, weil ich ein Rastafari bin. Und so viele von uns gibt es in Naro Moru ja nicht. Vielleicht 20. Naro Moru ist eine Kleinstadt. Die anderen im Ort respektieren uns. Die wissen, Rastafari machen keinen Ärger. Aber die Leute schätzen auch meinen Service. Mein Bruder hat mich gut angelernt. Die Schule habe ich früh abgebrochen. Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, die hatten nicht viel Geld. Und wenn man aus dem Slum kommt, will dich niemand anstellen. Jetzt habe ich mein eigenes Geschäft. Demnächst will ich mich bei den Eltern meiner Freundin vorstellen. Dann wird es ernst."