Vietnamkrieg Als der Krieg in die Städte kam

5/22

In den Städten, so verbreitete es die US-Regierung, würde die vom Land geflohene Bevölkerung Südvietnams vor den Flächenbombardements sicher sein. Gelöst aus ihren traditionellen Bindungen, so der Plan, könnte sie für eine neue, vom Konsum geprägte Lebensart begeistert werden. Doch dann trug der Feind den Krieg in die Vororte.