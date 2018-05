Libanon Eine Idylle im Ausnahmezustand

17/22

Kurz nach einem israelischen Luftschlag versuchen sich diese Männer in Dahia in Sicherheit zu bringen. Der zweite Libanonkrieg begann am 12. Juli 2006 und endete mit einem vorläufigen Waffenstillstand am 14. August nach Verabschiedung einer UN-Resolution. Dem Konflikt waren erneut Scharmützel zwischen der israelischen Armee und der pro-syrischen Hisbollah vorangegangen. 1.500 Menschen kamen im Zuge der Gefechte ums Leben, die Mehrzahl davon waren libanesische Zivilisten.