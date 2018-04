"Polizeiruf 110" Frankfurt (Oder) Kauft Nudeln, die Apokalypse naht

Kriminalkommissarin Olga Lenski (Maria Simon) möchte nach traumatischen Erfahrungen eine Auszeit nehmen und quartiert sich auf einem abgelegenen Hof ein. Mit der Me-Time wird es im Polizeiruf 110: Demokratie stirbt in Finsternis aber nichts, denn der Hof ihres Gastgebers Lennard Kohlmorgen (Jürgen Vogel) ist alles anderes als ein lässiges Aussteigerquartier, hier wohnen Prepper, die sich generalstabsmäßig auf einen baldigen Katastrophenfall und den Zusammenbruch der gesellschaftlichen Ordnung vorbereiten. Die Kommissarin lernt also, Fische mit der bloßen Hand zu fangen, und hat auch bald ein Auge auf Kohlmorgen geworfen. Doch der ist gerade von seiner Frau verlassen worden – und dann wird auch noch deren Leiche im Wald gefunden. Danach fällt im ganzen Land der Strom aus. Lenski tappt im Dunkeln. Die Prepper haben es schon immer gewusst.



1. Worüber werden am Montag alle reden?

Christian Buß: Darüber, ob wir uns eigentlich schon ausreichend auf den Weltuntergang eingestellt haben. In diesem Polizeiruf geht es nämlich um Prepper (abgeleitet von to be prepared, vorbereitet sein), die glauben, die Apokalypse sei nah und deshalb Nudeln und Konserven für die nächsten Jahre in ihrem Schutzkellern stapeln.



Lars-Christian Daniels: Über eine Polizeiruf-Kommissarin auf Abwegen, über Jürgen Vogel und über radikale Cyberaktivisten. Und natürlich über die nahende Apokalypse.



Matthias Dell: Wie schön doch das Leben sein kann, wenn man schneller als die anderen Kolleginnen den Brückentag als Urlaub beantragt hat. Prost!



2. Was haben Sie aus diesem "Polizeiruf" gelernt?

Christian Buß: "Die Lösung könnte ein Null-Wachstum sein." So doziert hier ein Apokalyptiker darüber, wie der Weltuntergang doch noch aufgehalten werden kann.



Lars-Christian Daniels: Wie man einen Fisch mit bloßen Händen fängt – und dass man dafür offenbar gar nicht so viel Survival-Talent braucht.



Matthias Dell: Dass selbst der Weihnachtsmann verhaftet werden kann.



3. Welche Frage bleibt offen?

Unsere Kritiker Christian Buß ist Kulturredakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über den Tatort. Lars-Christian Daniels bespricht für sein Blog Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts den Tatort und weitere TV- und Kinofilme. Matthias Dell ist Tatort-Kritiker bei ZEIT ONLINE und teilt das Arbeitsethos von Gunter Gabriel: "Derjenige, der dem Schweiß den Rücken runterläuft“.

Christian Buß: Geht sie denn nun unter, die Welt?



Lars-Christian Daniels: Wie heißen wohl die Nachbarn der Bauernfamilie Kohlmorgen, die auf ihren Feldern Kohl anbaut? Maisgestern? Karottenheute? Ach richtig: Sie haben ja gar keine Nachbarn.

Matthias Dell: Was wird aus Ulysses und seiner Stromausfallerzwingungscrew? Touren die jetzt durch Europa wegen des großen Erfolges?



4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Christian Buß: Die Anarchisten, die am Ende aus einem alten Anwesen heraus das Stromnetz in ganz Deutschland lahmzulegen versuchen, spielen sehr hölzern auf. Aber das mag auch an den Phrasen liegen, die ihnen die Filmemacher in den Mund gelegt haben. Etwa: "Der Staat steht vor meiner Tür und will, dass ich gehorche." Oder: "Ich habe mich niemals deiner Regierung unterworfen."



Lars-Christian Daniels: Sofie Eifertinger ist in ihrer Rolle als konsumkritische Ulrike Kohlmorgen in diesem Polizeiruf nur sehr schwer zu ertragen. Liegt aber weniger an ihren schauspielerischen Qualitäten als vielmehr an der nervtötenden Figur und dem schwachen Drehbuch, das in der zweiten Filmhälfte jegliche Bodenhaftung verliert.



Matthias Dell: Keine. Jürgen Vogel als Selbstversorger beim Kohlkopfernten – das will man doch sehen, das ist eine Schau.



5. Von welcher Szene werden Sie träumen?

Christian Buß: Davon, wie die Kommissarin zusammen mit einem Prepper im Biotümpel mit bloßen Händen Fische fangen.



Lars-Christian Daniels: Von dem beunruhigenden Auftakt, der die Kommissarin und alleinerziehende Mutter Olga Lenski in eine tiefe Krise stürzt: Einbrecher verwüsten ihre Wohnung, filmen sie und ihre Tochter im Schlaf und lassen das Handyvideo am Tatort zurück. Leider bleibt diese Szene bis zum Schluss die beste und spielt auch schon bald keine Rolle mehr.



Matthias Dell: Jürgen Vogel als Selbstversorger beim Kohlkopfernten.



6. Von 0 (super spannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser "Tatort"?

Christian Buß: 6 Schlafmützen 😴😴😴😴😴😴

Lars-Christian Daniels: 8 Schlafmützen 😴😴😴😴😴😴😴😴

Matthias Dell: 7 Schlafmützen 😴😴😴😴😴😴😴