"Tatort" Frankfurt Liebe als Leistungssport

Im Frankfurter Tatort Unter Kriegern wird in einem Sportleistungszentrum die Leiche des noch minderjährigen Malte Rahmani gefunden. Erste Ermittlungen der Hauptkommissare Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) führen zum Hausmeister. Er soll sich nach dem Training öfters mit Malte getroffen haben. Auch der Leiter des Zentrums, Joachim Voss, ein Banker, gerät in den Blick der Polizei, der zusammen mit seinem Sohn seine Ehefrau quält. Es wird schwierig für Brix und Janneke, auch persönlich.







1. Worüber werden am Montag alle reden?

Christian Buß: Über Ruder-Hometrainer, und ob das wirklich taugliche Instrumente sind, um jungen Menschen Körperbewusstsein zu vermitteln. In diesem Tatort muss der Sohn eines ehrgeizigen Bankers so lange an der Maschine ackern, bis er die zuvor verspeiste Pizza erbricht.

Lars-Christian Daniels: Über Felix Voss. Und damit ist nicht der gleichnamige Hauptkommissar aus dem Franken-Tatort gemeint – der ermittelt schließlich erst in einer Woche.

Matthias Dell: Über die Gefahren für Leib und Seele, die unsere Leistungsgesellschaft verursacht.

Kirstin Lopau: Über die Abgründe in einer Familie und darüber, wie verstörend dieser Tatort war.







2. Was haben Sie aus diesem Tatort gelernt?

Christian Buß: Kaliumchlorid ist ein Kristall, mit dem Tiere eingeschläfert werden, das aber auch bei Hinrichtungen oder bei Schwangerschaftsabbrüchen eingesetzt wird. Die gequälte Frau des Bankers googelt im Bett nach der Substanz, nachdem Sohn und Ehemann sie mal wieder gedemütigt haben.

Lars-Christian Daniels: Frankfurt kann also doch Horror. Nach dem kolossal gescheiterten (und allenfalls unfreiwillig komischen) Grusel-Tatort Fürchte dich aus dem vergangenen Herbst ist das Grauen diesmal subtilerer Natur. Die von Ehemann und Sohn gedemütigte Meike Voss (Lina Beckmann) durchlebt einen Alptraum, der sie an den Rand des Suizids bringt – und der Zuschauer leidet mit.



Matthias Dell: Dass Brixi (Wolfram Koch) früher mal geritten ist.



Kirstin Lopau: Zum einen lernte ich die Plattitüde "Geh es an, sonst geht es dich an". Und falls Sie nach einer Bestätigung suchen, dass es damals die richtige Entscheidung war, nicht auf Lehramt zu studieren, dann ist dies Ihr Tatort! Gleiches gilt für alle, die wissen wollen, warum es besser ist, Single zu sein, als in einer schrecklichen Beziehung zu verharren.





Unsere Kritiker Christian Buß ist Kulturredakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über denTatort. Lars-Christian Daniels bespricht für sein Blog Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts denTatort und weitere TV- und Kinofilme. Matthias Dell ist Tatort-Kritiker bei ZEIT ONLINE und teilt das Arbeitsethos von Gunter Gabriel: "Derjenige, der dem Schweiß den Rücken runterläuft". Kirstin Lopau ist ZEITmagazin-Leserin und eine der meinungsstarken Kommentatoren bei unseren sonntäglichen Tatort-Diskussionen bei Facebook.

3. Welche Frage bleibt offen?

Christian Buß: Taugen Banker jetzt endlich wieder generell als Bösewichte? Nach der Serie Bad Banks ist dieser Tatort schon die zweite deutsche Fernsehproduktion, bei der sich ein Finanzhai aufführt, als lebten wir immer noch in den unmoralischen neunziger Jahren.



Lars-Christian Daniels: Wie hat sich der Wallach Halunke seinen Namen verdient?

Matthias Dell: Wie kann man sich ein derart hässliches Haus bauen, zumal Geld offenbar keine Rolle spielt? So erschöpft sich der einzige Sinn eines solchen Gebäudes in diesem Tatort darin, als Zuhause von Unsympathen herzuhalten.

Kirstin Lopau: Bleibt Janneke dran oder entkommt in diesem Tatort der Mörder?





4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Christian Buß: Top besetzt. Vor allem der empathielose Sohn des Bankers lässt das Blut in den Adern gefrieren.

Lars-Christian Daniels: Nicht eine, denn der gesamte Cast überzeugt. Besonders stark: Juri Winkler als sadistisches evil child und Lina Beckmann als terrorisierte Hobbyreiterin und Ehefrau. Auch Stefan Konarske (kennen wir noch gut als Daniel Kossik aus dem Dortmunder Tatort) ist in seiner Rolle als cholerischer Hausmeister zwar gewöhnungsbedürftig, aber toll.

Matthias Dell: Och, Besetzung ist vielleicht eher eine nachgeordnete Sorge, die dieser Film haben sollte.



Kirstin Lopau: Den Hausmeister Brunner, der sein Aggressionsproblem schlecht unter Kontrolle hat: Das habe ich Stefan Konarske nicht abgenommen. Außerdem ist er noch zu präsent als Tatort-Kommissar Kossik. Hervorragend gespielt und besonders hevorzuheben sei die gesamte Familie Voss!





5. Von welcher Szene werden Sie träumen?

Christian Buß: Von der Szene, in der der Vater den Sohn beim Judo vertrimmt und so tut als sei das Liebe.



Lars-Christian Daniels: Von der, die in diesem Tatort nicht gezeigt wird: Ein Elfjähriger wird in einen Heizkessel gesperrt und verdurstet nach tagelangem Todeskampf qualvoll. Manchmal ist Kopfkino das schlimmste Kino.

Matthias Dell: Wie sich Meike Voss ans Pferd schmiegt. So flauschig.

Kirstin Lopau: Von der Kladde von Felix und seinen Augen. Wahnsinn!





6. Von 0 (super spannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser Tatort?

Christian Buß: 1 Schlafmütze 😴

Lars-Christian Daniels: 2 Schlafmützen 😴😴

Matthias Dell: 8 Schlafmützen 😴😴😴😴😴😴😴😴

Kirstin Lopau: 2 Schlafmützen 😴😴