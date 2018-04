"Tatort" Hamburg Da hilft nur noch Männermarmelade

Ist der Flüchtling ein Kriegsverbrecher? In Alles was Sie sagen ermitteln die Tatort-Kommissare Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Julia Grosz (Franziska Weisz) in Lüneburg die Identität eines Mannes. der unter Verdacht steht. Der anerkannte Geflüchtete arbeitet als Tutor in einer Sprachschule, soll in seinem früheren Leben aber als Angehöriger einer libanesischen Miliz Kriegsverbrechen begangen haben. Als bei einer Razzia eine Zeugin tödlich verletzt wird, gerät Falke unter Druck – und muss sich internen Ermittlungen stellen. Aus seiner Waffe wurden zwei Schüsse abgefeuert. Sollen die beiden Hamburger Kommissare zu Sündenböcken gemacht werden – oder haben sie tatsächlich die Kontrolle über den Einsatz verloren?





1. Worüber werden am Montag alle reden?

Christian Buß: Wer hat da jetzt noch mal wen ausgetrickst? Dieser Tatort erzählt in sehr subjektiven Rückblenden von offensichtlich fehlgeschlagenen Ermittlungen. Schwierig, den Überblick zu behalten. Gut, darüber am Montag noch mal zu reden.



Lars-Christian Daniels: Über die clevere und wirklich überraschende Auflösung, mit dem die Filmemacher dem Zuschauer in diesem tollen Tatort gekonnt den Boden unter den Füßen wegziehen, nachdem sie ihn lange Zeit genüsslich an der Nase herumgeführt haben.



Matthias Dell: Was für ein schönes Städtchen dieses Lüneburg doch zu sein scheint.

Kirstin Lopau: Über Versteckspielchen und darüber, dass Grosz und Falke endlich zu einem Team geworden sind.







2. Was haben Sie aus diesem "Tatort" gelernt?

Christian Buß: Das schöne kleine Universitätsstädtchen Lüneburg südlich von Hamburg kann düster und dreckig aussehen wie Berlin-Neukölln.

Lars-Christian Daniels: Julia möchte auf keinen Fall "Juli" genannt werden. Aber immerhin: Das Eis ist gebrochen und Thorsten darf sie endlich duzen.



Matthias Dell: Erzählen kann man viel, wenn der Tag lang ist.



Kirstin Lopau: Falke macht sich ernsthaft Sorgen um die Mülltrennung eines Verdächtigen. Er und Grosz sind "ein Herz und eine Seele" und duzen sich endlich (Falke hat tatsächlich einen Vornamen). Und zu guter Letzt werden wir daran erinnert, dass Falke Vollmilch bevorzugt. Prost, Digga!





Unsere Kritiker Christian Buß ist Kulturredakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über denTatort. Lars-Christian Daniels bespricht für sein Blog Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts denTatort und weitere TV- und Kinofilme. Matthias Dell ist Tatort-Kritiker bei ZEIT ONLINE und teilt das Arbeitsethos von Gunter Gabriel: "Derjenige, der dem Schweiß den Rücken runterläuft". Kirstin Lopau ist ZEITmagazin-Leserin und eine der meinungsstarken Kommentatoren bei unseren sonntäglichen Tatort-Diskussionen bei Facebook.

3. Welche Frage bleibt offen?

Christian Buß: "Lauch, Digga!" Das raunt Falke in einer Szene vor sich hin. Klingt sehr gut, aber was will er damit eigentlich zum Ausdruck bringen?



Lars-Christian Daniels: Wo war sie nur hin, die Liebe zur Laktose? Nach Monaten der Enthaltsamkeit greift Falke endlich wieder beherzt zur Vollmilch – selbst nachts um 3.43 Uhr.



Matthias Dell: Was ging nun wirklich zwischen Kommissarin Grosz und dem Lokalpolizisten Olaf (Marc Rissmann)?

Kirstin Lopau: Hatten oder hatten sie nichts miteinander, die Grosz und der Lüneburger Polizist Spieß?







4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Christian Buß: Alles tipptopp besetzt – auch die arabischen Gangster. Wirken, als ob sie aus der Neuköllner Kiezsaga 4 Blocks in den Provinz-Tatort reingepurzelt wären.



Lars-Christian Daniels: Grosz' alte Jugendliebe, der Lüneburger Kripo-Beamte Olaf Spieß, ist nicht gerade die Figur, die diesen Krimi entscheidend voranbringt. Doch er ist in guter Gesellschaft: Dass Provinzler im NDR-Tatort keinen leichten Stand haben, ließ sich schließlich schon unzählige Mal in den Lindholm-Krimis aus Niedersachsen und auch im letzten Kieler Tatort Borowski und das Land zwischen den Meeren beobachten.

Matthias Dell: Keine.

Kirstin Lopau: Keine.







5. Von welcher Szene werden Sie träumen?

Christian Buß: Von Mettbrötchen. In einer Szene haut sich Kommissarin Grosz lustvoll eines davon rein und jubelt: "Geil, Männermarmelade!"



Lars-Christian Daniels: Von einer, die in diesem Tatort aus gutem Grund gleich mehrfach gezeigt wird: Grosz und Falke blicken sich durch ein Gitter aus zwei verschiedenen Stockwerken direkt in die Augen – und zwischen ihnen tropft das Blut einer Frauenleiche in die Tiefe.

Matthias Dell: Von dem leeren, nicht mehr genutzten Schwimmbad – da fährt einem der Schreck in die Glieder. Das ist wie ein Kino im Hellen, ein Parkhaus ohne Autos!

Kirstin Lopau: Wie das Blut langsam durch das Lüftungsgitter im ersten Stock auf den Fußboden tropft, ist schon eindrucksvoll gezeigt.





6. Von 0 (super spannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser "Tatort"?

Christian Buß: 2 Schlafmützen 😴 😴

Lars-Christian Daniels: 2 Schlafmützen 😴 😴

Matthias Dell: 3 Schlafmützen 😴 😴 😴

Kirstin Lopau: 4 Schlafmützen. 😴 😴 😴 😴 Schöne Auflösung, zwischendurch hat der Tatort aber leider ein paar Längen.