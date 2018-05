Boris und Lilly Becker Das Spiel ist aus

Mehr noch als bei Hochzeiten entflammt das öffentliche Interesse, wenn ein Paar sich trennt, wenn auf jahrelang im Boulevard vollzogene Liebesschwüre und verturtelte Sommerurlaube die Schlammschlacht, die Zeit der Rosenkriege folgt. Nichts elektrisiert mehr als der Schmerz, der tiefe Fall einstiger bewunderter Vorbilder und Heroen. Im Angesicht der Misere von Personen des öffentlichen Lebens erscheint die eigene Beziehungskrise womöglich etwas weniger niederschmetternd. Man könnte das den Jesus-Effekt nennen: Ein anderer nimmt Schuld auf sich und leidet stellvertretend für uns. An diesem Leiden ergötzen wir uns, das ist die Schattenseite der globalen Celebrity-Kultur.

Eine der ersten Ehen, die derart öffentlich zelebriert wurden und im Medienrummel verglühten, war jene der Hollywoodsuperstars Elizabeth Taylor und Richard Burton. Sie heirateten gleich zweimal – 1964 und, ein Jahr nach der Trennung, nochmals 1975. Für ähnliche Konstellationen hierzulande – wie etwa die vergnüglich im Boulevard ausgekosteten Verwerfungen von Dieter Bohlen und seinen Verbindungen mit Nadja Abd el Farrag und Verona Feldbusch – gilt schon das Wort von Marx und Hegel, dass sich Geschichte immer wiederholt, einmal als Tragödie und das nächste Mal als Farce.

Nun wurde bekannt, dass sich der neben Dieter Bohlen wahrscheinlich prominenteste Deutsche auf diesem Planeten, Boris Becker, und seine Frau Lilly getrennt haben. Schon länger wurde im Boulevard spekuliert, dass es zwischen beiden kriselt. Das letzte Mal sah man sie zusammen Mitte Februar auf den Laureus-Awards in Monaco, auch auf Social Media gab es keine Zweisamkeit mehr. Lilly Becker stellte ihren Instagram-Account sogar zwischenzeitlich auf privat, was in Zeiten, in denen Likes und Klicks die härtesten Währungen sind, schon fast einem Offenbarungseid glich.

Doch wer nun schon in den Celebrity-Redaktionen dieser Republik erwartungsfroh mit den Hufen gescharrt hatte, sah sich enttäuscht. Statt Drama gab es ein kurzes, nüchternes Statement des Becker-Anwalts Christian-Oliver Moser – und das auch nur auf Nachfrage, nachdem Bild die Trennung publik gemacht hatte. Darin heißt es: "Frau und Herrn Becker ist diese Entscheidung nach 13 Jahren Beziehung und über neun Ehejahren nicht leichtgefallen. Am wichtigsten ist beiden Mandanten das Wohlergehen des gemeinsamen Sohnes Amadeus." Das war's.

Es ist wohl eine direkte Folge der entgrenzten Social-Media-Kultur und der totalen Ökonomisierung des Privaten, dass emotionale Verwerfungen zwischen Personen des öffentlichen Lebens zunehmend professionell nüchtern abmoderiert werden. Mittlerweile scheint es undenkbar, dass eine prominente Verbindung im Stile Taylors und Burtons – oder auch Bohlens – öffentlich implodiert. Das Vorbild für den geordneten Break-up lieferten die Schauspielerin Gwyneth Paltrow und der Sänger Chris Martin Anfang 2014. Paltrow prägte damals den Begriff des "Conscious Uncoupling". Getrennt wurde sich nun sinnbildlich nicht mehr vor dem Scheidungsrichter, sondern in der Lounge – und das "einvernehmlich" und "in Freundschaft".

Boris Becker und Lilly Kerssenberg hatten sich 2005 in Miami kennengelernt, vier Jahre nachdem Beckers Ehe mit seiner ersten Frau Barbara nach dessen Besenkammeraffäre mit Angela Ermakova gescheitert war. 2009 heirateten Becker und Kerssenberg in St. Moritz, bekannt gaben sie ihre Verlobung bei Wetten, dass... ?. Noch zu Beckers 50. Geburtstag im vergangenen Jahr schrieb Lilly Becker ihm einen öffentlichen Liebesbrief, in dem es fast schon parodistisch hieß: "Du hast mir ein Leben geschenkt, von dem wahrscheinlich alle Mädchen träumen." Neben "emotionale(n) Dinge(n) wie tiefe Liebe und Vertrauen" bedankte sie sich bei ihrem Mann "auch" für "Materielles wie luxuriöse Reisen im Privatjet, elegante Designermode, noble Autos, exklusive Veranstaltungen und noch vieles mehr".

Ob die derzeitige finanzielle Misere des ehemaligen Wimbledon-Siegers diese Liebe hat abkühlen lassen, weiß man natürlich nicht. Allein was interessiert es auch. Die Professionalisierung des öffentlichen Liebesentzugs hat auf jeden Fall den Effekt, dass man sich als Normalbürger wieder von den Stars und Sternchen ab- und der eigenen Beziehung zuwenden kann. Dann merkt man auch bald: Love trumps hate, und ein morgendlich der Liebsten oder dem Liebsten entgegengeflötetes "I love you" gibt tausendmal mehr private Likes als dreckige Break-up-News auf Social Media.