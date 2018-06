Guilty Pleasures Vertrödel dein Leben

Manche Menschen gehen auffallend häufig zum Friseur, um in Ruhe Klatschzeitschriften lesen zu können. Andere geben sich als Indie-Experte aus, hören zur Entspannung aber viel lieber Helene Fischer – oder durchbrechen ihr Clean-Eating-Dogma gleich mit einer ganzen Tüte Gummibärchen. Guilty Pleasures heißen sie, die scheinbar sinnlosen bis peinlichen Nebentätigkeiten, für die man sich eigentlich zu clever findet, denen man aber doch mit größtem Genuss nachgeht, wenn keiner guckt. Schuldbewusst, wie es der Begriff suggeriert, muss man sich dabei aber im Grunde gar nicht fühlen. Unsere Geschichten der kleinen Heimlichkeiten beweisen: Es ist unglaublich befriedigend, mal etwas Sinnloses zu machen – etwas, das keinen Zweck hat, nicht bewertet wird und bestens dafür geeignet ist, den Gedanken ihren Lauf zu lassen. Im Grunde ist das wie Meditation. Aber eben mit einer großen Chipstüte in der Nähe.





Zu Hause im Baumarkt

Ohne sie würde mir nichts fehlen. Aber sie kommen nun mal jede Woche frei Haus, eingeschweißt in einer dünnen Plastikfolie: bunte Prospekte mit bunten Überschriften und bunten Bildern. Ich kann nicht widerstehen. Ich nehme sie mit in die Wohnung. Am Sonntag, die Sonne scheint durchs Fenster, der Cappuccino steht auf dem Tisch. Die Couch, die Ruhe, die Prospekte. Ich zerreiße die Folie. Real. Kik. Poco. Bauhaus. Ein Pfund Hackfleisch bei Aldi jetzt 1,99 Euro. Duschgel von Nivea 1,39 Euro statt 1,79 Euro. "Warum musst du diesen Mist lesen?", fragt meine Frau. "Ich kaufe ja nichts", sage ich, sehe aber, dass bei Hellweg aktuell der Gasgrill von Weber im Angebot ist. Bei Real haben sie ein schnurloses Telefon mit Adressbuch für 50 Namen und Nummern. Geringe Strahlung. Betriebszeit 18 Stunden. War unser Telefon neulich nicht kaputt? Umblättern, nächste Seite, nächster Prospekt. Noch nie bin ich nach dem Lesen in einen der werbenden Läden gegangen. Ich brauche diese Prospekte nicht. Wer tut das schon? Aber wahrscheinlich ist das auch nicht ihr Zweck. Wahrscheinlich wollen die Supermärkte den Menschen einfach eine Viertelstunde Ruhe vom hektischen Alltag gönnen, einen Moment der Kontemplation. In ihrem Namen halt. Zacharias Zacharakis





Kannst du dir abschminken

Ich schalte am liebsten zu Make-up-Tutorials ab. Natürlich nicht zu jenen, die einen mit einem aufgeregten "Hallo, meine Lieben" begrüßen und Gutscheincodes vergeben. Ich schaue nur Videos von Profis, von denen ich etwas lernen könnte, wenn ich mich denn schminken würde – was ich allerdings nie mache. Bei mir stellt sich schlicht ein befriedigendes Gefühl ein, wenn Augenringe und Pickel Schicht um Schicht auf dem Bildschirm hinter Concealern verblassen. Die Tutorials vollziehen dabei ein immer gleiches Ritual: erst Hautpflege, dann Grundierung, etwas Farbe auf Lider und Lippen, Wimperntusche und ein bisschen Glanz auf die Wangen. Das Flüssige immer vor dem Pudrigen. Am Ende steht das Vorher-nachher-Bild und ich weiß: Alles wird gut, auch ohne postkoloniale Theorie und Cyber-Feminismus. Manche Probleme kann man einfach mit etwas Liebe und roséfarbenen Paletten in den Griff bekommen. Vanessa Vu







Kar-Kar-Kardashian

Alles begann mit dem wohlgeformten großen Hintern von Khloe Kardashian. Auf dem Basketballcourt der Familienvilla in Calabasas in Kalifornien schwitzte sie sich zusammen mit ihrer älteren Schwester die Sanduhr-Silhouette in Form, ich folgte ihrem Workout auf Instagram. Danach klickte ich immer wieder auf die Profile von Khloe, Kourtney, Kim und Co., verpasste kein Nackt-Selfie mehr und auch nicht die ersten Bilder des Nachwuchses. Der Algorithmus registrierte mein Interesse und zeigte mir noch mehr Kardashian-Content im Explore-Feed an. Abonnieren wollte ich die Schwestern trotzdem nicht, es sollte doch keiner wissen, dass ich heimlich die Kardashians anhimmle. Lieber griff ich jeden Morgen nach dem Aufwachen zum Smartphone, um über die Profile dashtube und kardashianclips einminütige Videosequenzen aus Keeping up with the Kardashians zu sehen: Kim in Tränen aufgelöst, weil sie gerade ihren Diamantohrring im Meer verloren hat, Kourtney, die versucht, ihre Schwestern für eine glutenfreie Ernährung zu begeistern, oder Khloe, die über ihr Ehe-Aus mit Ex-NBA-Profi Lamar Odom spricht. Die Berieselung mit Kardashian-Content entspannt mich. Einen kurzen Moment an jedem Morgen lässt mich Instagram in ein kleines Versteck schlüpfen. Das fühlt sich zwar banal, aber eben darum wunderbar wohlig an. Carly Laurence