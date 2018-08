Neu in Frankfurt Neu in der Stadt?

Anna von Münchhausen Textchefin der ZEIT, ist 2001 mit ihrer Familie nach Frankfurt gezogen. Am meisten ärgert sie, dass das beste Hessisch ihr erwachsener Sohn spricht – ausgerechnet er, der nur kurz am Main lebte.

Vor Kurzem ist ein paar prominenten Frankfurtern der Kragen geplatzt. Manchmal passiert das in Frankfurt. Dann reicht es, mit dem Selbstlob und dem Jubel über "Mainhattan" und "Europa-Stadt". Die paar Leute haben dann mal ein paar "Wegsehenswürdigkeiten" beschrieben, die ihnen schon zu lange ins Auge fielen und von denen die Stadt einige zu bieten hat. Die entschieden einheimische Schriftstellerin Eva Demski zum Beispiel schimpfte auf die Hansaallee ("stammheimhafte Betonabgrenzungsmauern"). Der als Autor und Kabarettist umtriebige Philipp Mosetter nahm sich die Promenade am Main vor ("Abflusskanal für urbane Schlacke") und der unvergessene Stadthistoriker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Dieter Bartetzko das monströse Thurn-und-Taxis-Palais hinter der Hauptwache ("Ein Schloss für Barbie").



Man hätte erwartet, dass nun ein Shitstorm einsetzt. Nach der Art "Uff unsä schee Frankfurt lasse mir nix komme, da können die Leut saage, was se wolle!" Man stelle sich vor, was in Köln los gewesen wäre, diesem Hotspot des Stadtpatriotismus. Oder in München, der Zentrale heimattreuer Selbstzufriedenheit! Nicht so in Frankfurt. Lautes Achselzucken, mehr Echo war nicht. "Wann des dene ihr Ansischt is, dann is uns des aach egal."



Das ist es. Da ist Frankfurt ganz groß drin. Diese Toleranz, das Nebeneinander von konträren Lebensentwürfen und Meinungen, das ist eine Errungenschaft, seit sich 1848 die demokratischen Vorkämpfer hier in der Paulskirche versammelten. Sie reicht weit über die erfolgreich historisierte Frankfurter Schule (Horkheimer, Adorno) hinaus und hat selbst den Bosheiten der Neuen Frankfurter Satiriker-Schule (Traxler, F. K. Waechter) einen Kübel Energie übergegossen. So weit, so interessant. Aber Obacht. Neuankömmlinge sollten wissen, dass dennoch nicht alles erlaubt ist. Wer sich auf die Eisenbahnbrücke am Deutschherrnufer stellt und nach Westen blickt, der könnte schreien: Sieht Frankfurt nicht aus wie ein Stück New York, umgeben von Grün und Wasser und obendrüber das Geschwader der Jets, die von Hanau her hintereinander auf Fraport zuschweben? Ja tut es. Aber Moment. Auch das tolerante Frankfurt kennt einige soft spots. Dinge, die man wissen muss. Als Neu-Frankfurter. An erster Stelle: kein abfälliges Wort über den Apfelwein (und versuchen Sie erst gar nicht, die ortsübliche Bezeichnung "Äppelwoi" zu imitieren, es wird nichts). "Alle, die eine Kurzberührung mit Frankfurt hatten und einmal an einem Apfelwein genippt haben, sagen, es sei das grauenhafteste Getränk, das sie je probiert hätten" – das hat kein Geringerer als der Schriftsteller Andreas Maier (Das Zimmer) einmal zugegeben (es muss sich um einen offenbar umnachteten Moment gehandelt haben).



Als magische Grenze gilt der dritte Schoppen, wer über den hinauskommt, der liebt den Apfelwein fortan. So etwas sagen – also wirklich, das darf NUR der Andreas Maier, niemals ein Zugezogener. Man muss Maier auch insofern in Schutz nehmen, als er vor drei Jahren nach Hamburg umgezogen wurde. Weshalb es ihn heimwehbedingt des Öfteren an den Main verschlägt, er geht dann zu den Drei Steubern, der Apfelweinwirtschaft seines Vertrauens. Man lässt ihn dort garantiert ganz in Ruhe.



Ganz in Ruhe. Das ist es, was Prominente eben sehr schätzen an Frankfurt – und Neu-Frankfurter sollten sich dem unbedingt anpassen. Wer etwa den kunstinteressierten Ex-Deutsche-Bank-Vorstand Rolf Breuer in der Rubens-Ausstellung im Städelmuseum oder bei Basquiat in der Schirn trifft: Besser nicht fragen, ob es tatsächlich 930 Millionen Euro waren, die sein Arbeitgeber Schadensersatz zahlen musste wegen Breuers lockerer Interview-Äußerung. Daniel Cohn-Bendit, der Europa-Vorkämpfer, ist auch Kino-Freak. Er geht gern ins Eldorado in der Schäfergasse. Nie, niemals wird der Grüne in der Schlange vor der Kasse von Neugierigen angequatscht, die hören wollen, wie das denn damals war auf den Barrikaden, 68 in Paris. Und keinem fiele ein, die frühere Oberbürgermeisterin Petra Roth zu fragen, was sie von ihrem Nachfolger hält, wenn sie denn mal im Margarete in der Braubachstraße isst.



So ist das in Frankfurt. Und viele, die es hierher verschlägt, ohne dass sie es wirklich je beabsichtigt hatten, die finden: Das ist an Frankfurt wunderbar.