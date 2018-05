Prinz Louis Hauptsache: Awww!

Als Kate, die Herzogin von Cambridge, acht Stunden nach der Entbindung ihr drittes Kind der Welt präsentierte, als käme sie gerade von einem fröhlichen Gartenfest, da hielt sie das Bündelchen so, dass kaum ein Fotograf an das Gesicht des königlichen Säuglings zoomen konnte. Bei dem offiziellen Fototermin ging es ja eher darum, die Prosperität der Monarchie und die Wehleidlosigkeit der royalen Frauen zu zeigen und zur Arbeit zurückzukehren, dem Repräsentieren. Alles supi, alles nice hier.

Wie nice, das belegen Fotos, die nun knapp zwei Wochen nach der Geburt veröffentlicht wurden. Sie zeigen, wie Prinz Louis von seiner Schwester Charlotte geherzt wird, er hat einen Haarflaum, zudem zwei Augen, zwei Ohren, eine Nase und einen Mund. Nein, er sieht nicht der Mutter ähnlich. Doch, er sieht sehr wohl der Mutter ähnlich. Also, ehrlich gesagt, erkennt man sogar die junge Elizabeth darin, vielleicht aber auch Michael Middleton. Was die Leute so sehen in Babyfotos. Hauptsache: Awww!

Nun ist es nichts Besonderes mehr, dass Eltern ihren Nachwuchs fotografisch präsentieren: Von Cathy Hummels über Cristiano Ronaldo bis hin zu Beyoncé werden postnatale Babypics auf Instagram inszeniert, weil ja heute nicht mehr der Stammbaum darüber entscheidet, wer royal genug zur Präsentation ist, sondern der PR-Manager, das Internet oder schlimmstenfalls auch das eigene Ego.

Wie unterscheidet man sich als echter Royal nun von der Baby-Announcement-Schwemme im Internet? Zum Beispiel, indem man bekannt gibt, dass die Duchess of Cambridge die Bilder selbst angefertigt hat. Wir blicken also durch die Augen einer Mutter. Das ist Familie, das ist Tradition, this is us. Wer es jetzt noch nicht fühlt: Das ist etwas so grundlegend anderes als ein Familien-Selfie, bei dem die Eltern sich wichtiger nehmen als das Kind. Zudem zeigt sich uns auf diesem Bild eine Geste der Zärtlichkeit, wie sie mit Kindern kaum inszenierbar ist: Ein Kuss unter Geschwistern, filterlos, emoji- und ironiefrei. Und, ohne der Herzogin und ihren fotografischen Fähigkeiten zu nahe zu treten, das Bild entbehrt einer gewissen Schärfe, zu der eigentlich jedes zweitklassige Smartphone in der Lage ist.

Jener Schärfe, die nicht nur porentief auf plakatwandgroßen Flatscreens in Wohnzimmer eindringt. Sondern einer Schärfe, die nicht nur dem Abgebildeten, sondern auch dem Betrachter zu nahe tritt. Und wer könnte sich von einer derart impertinenten Aufdringlichkeit besser distanzieren als Europas populärstes Königshaus, indem es seinen jüngsten Nachkommen unscharf zeigt?

Natürlich könnten sich die Windsors die besten Fotografen der Welt leisten, die sogar den Unterschied zwischen Tiefenschärfe und Schärfentiefe erklären könnten. Oder zwischen Instatrash und Trashschärfe. Aber wer häufig repräsentieren muss, der weiß, dass echte Emotionen immer unscharf sind, besonders im Hause Windsor. Warum genau, das könnte nur Europas dienstälteste Influencerin beantworten, die Queen.