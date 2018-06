Russland Dieses Land ist nicht zu fassen

17/23

Der orthodoxe Patriarch Alexius II. segnet eine Gläubige während der Feierlichkeiten zur Wiedereröffnung der Christ-Erlöser-Kathedrale am 19. August 2000 in Moskau. Im Jahr 1883 mit Spendengeldern der Bevölkerung zur Feier des Sieges über Napoleon errichtet, wurde die Kathedrale im Jahr 1931 gesprengt, weil man hier den nie fertig gestellten Palast der Sowjets errichten wollte. In den Neunzigerjahren wurde der Wiederaufbau des Gotteshauses zum Sinnbild der russischen Restauration und der Anknüpfung an eine vorsowjetische Kultur und Ästhetik.