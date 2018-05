"Tatort" Köln Mit Erdbeerkörbchen ins Ayurveda-Trauma

Ivo Klein hat mit Freunden seinen Junggesellenabschied gefeiert, es ist ihm nicht bekommen: Er liegt tot auf der Straße, neben sich eine Reisetasche, gefüllt mit 500.000 Euro. Die beiden Kommissare können jedoch schnell auf verwendbare Fingerabdrücke an Tasche und Geld zurückgreifen. Die Spur führt zu einem Kölner Wirtschaftsanwalt, der behauptet, er habe diese Summe als Lösegeld deponieren müssen, seine Enkelin sei entführt worden. Die Kidnapper hätten damit gedroht, sie umzubringen, falls die Polizei eingeschaltet werden sollte. Können Ballauf und Schenk das Mädchen rechtzeitig finden – und das auch noch mit diesem lahmen Dienstwagen?

1. Worüber werden am Montag alle reden?

Christian Buß: Über das neue Dienstfahrzeug von Kommissar Schenk – ein oller Golf Cabrio aus den Achtzigern, wegen seines freistehenden Bügels auch Erdbeerkörbchen genannt.

Lars-Christian Daniels: Über diesen unspektakulären Tatort weniger, denn der WDR sorgt momentan anderweitig für unrühmliche Schlagzeilen.

Matthias Dell: Über Marxens Unterscheidung zwischen absolutem und relativem Mehrwert.

Kirstin Lopau: Darüber, ob Jütte dem Tatort Köln gut tut oder nicht und was er alles für diesen Tatort vertilgt hat.



2. Was haben Sie aus diesem "Tatort" gelernt?

Christian Buß: Alle Familien sind unglücklich. Und zwar, entgegen Tolstoi, auf die gleiche Weise.

Lars-Christian Daniels: Ideen, die einem im volltrunkenen Zustand nachts auf einem Kinderspielplatz einfallen, sind nicht immer die besten.

Matthias Dell: Dass Marxens Unterscheidung zwischen absolutem und relativem Mehrwert weit aufregender ist als dieses dröge Textaufgesage.

Kirstin Lopau: Gelernt haben wir, dass Freddy noch nicht ganz reif ist für die vegetarische Currywurst (war das nun eine vegetarische Wurst oder eine Falafel?). Außerdem mag er seinen Ersatzwagen, ein altes 80er-Golf-Cabrio, nicht (das "Erdbeerkörbchen"), weil der "dicke Onkel Freddy" da nicht hineinpasst, wie er selbst sagt (dabei hat Freddy so viel abgenommen in den letzten Jahren!). Ferner lernen wir, dass Max Freddys Frau besser kennt und genau weiß, was sie sich so zum Hochzeitstag wünscht: "Eine Detox-Woche mit Ayurveda obendrauf." Und wir merken, dass genau das wie Gefängnis ist für Freddy.

3. Welche Frage bleibt offen?

Christian Buß: Wie lange hält Jütte, der relativ neue, gemütliche Assistent in Köln, den Job bei den Quälgeistern Schenk und Ballauf aus?

Lars-Christian Daniels: Schafft es Freddy wirklich, die Astronautennahrung mit in den einwöchigen Ayurveda-Urlaub zu schmuggeln?

Unsere Kritiker Christian Buß ist Kulturredakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über den Tatort. Lars-Christian Daniels bespricht für sein Blog Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts den Tatort und weitere TV- und Kinofilme. Matthias Dell ist Tatort-Kritiker bei ZEIT ONLINE und teilt das Arbeitsethos von Gunter Gabriel: "Derjenige, der dem Schweiß den Rücken runterläuft“. Kirstin Lopau ist ZEITmagazin-Leserin und eine der meinungsstarken Kommentatoren bei unseren sonntäglichen Tatort-Diskussionen bei Facebook.

Matthias Dell: Warum ist Familien ein Film geworden, wenn von den Mitteln, die der Film bietet, doch überhaupt kein Gebrauch gemacht wird?

Kirstin Lopau: Hat die Ehe das Ayurveda überstanden? Und was ist mit Freddys Auto?

4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Christian Buß: Claudia Geisler-Bading, Harald Schrott, Hansjürgen Hürrig – die Episodenrollen sind mit tollen Charakterdarstellern besetzt, aber leider kriegen auch sie die hölzernen Dialoge nicht überzeugend aufgesagt.

Lars-Christian Daniels: Vielleicht sollte man Freddys Ehefrau Susanne und seine Familie überhaupt mal wieder besetzen, die finden in Köln nämlich seit Jahren nur noch in Erzählungen statt. Diesmal hat Freddy seinen 30. Hochzeitstag verschwitzt und stolpert von einer Wiedergutmachungspanne in die nächste.

Matthias Dell: Die Frage ist falsch gestellt. Sie muss lauten: Welche Rolle hätte man besser entwerfen sollen, sodass man überhaupt von Rolle sprechen kann? Antwort: alle.

Kirstin Lopau: Keine.



5. Von welcher Szene werden Sie träumen?

Christian Buß: Von Jefferson Airplanes Drogenhit White Rabbit im scheußlich hochgepitchten Remix von Sander van Doorn, Pep & Rash, der hier die ganze Zeit läuft.

Lars-Christian Daniels: Von dem leckeren Stück Sahnetorte, dass Assistent Jütte vor den Augen der neidischen Kommissaren zwischen Briefing und Leichenschau genüsslich verspeist. Wer bei dieser Szene Lust auf eine ähnlich süße Sünde bekommt, kann sich bedenkenlos in der Küche versorgen gehen: Ein paar Minuten Fernseherabstinenz sind angesichts des gemächlichen Erzähltempos locker zu verschmerzen.

Matthias Dell: Wie Ballauf mit einem Top-Sprint den Erpresser verhaftet, der arglos mit dem Geld nach Hause will, als käme er gerade aus der Schule. Take that, Verbrechen!

Kirstin Lopau: Von der Karussellfahrt von Paul, dem Bruder des Opfers, die sowohl zu Beginn als auch zum Ende gezeigt wird. Besonders eindrücklich ist sie am Ende, wenn man sie versteht.

6. Von 0 (super spannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser "Tatort"?

Christian Buß: 5 Schlafmützen 😴😴😴😴😴

Lars-Christian Daniels: 5 Schlafmützen 😴😴😴😴😴

Matthias Dell: 8 Schlafmützen 😴😴😴😴😴😴😴😴

Kirstin Lopau: 4 Schlafmützen 😴😴😴😴