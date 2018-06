"Tatort" München Nur die Wurst spendet Trost

Eine Spur im Fall des tot aufgefundenen Florian Berg führt die beiden Kriminalhauptkommissare Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) im Münchner Tatort Freies Land hinaus in die Provinz. In Traitach begegnen sie einer Gruppe Aussteiger, die ihren Hof zu einem autonomen Staatsgebiet erklärt haben. Zu den sogenannten Freiländern gehörte auch der Tote: Florian Berg hatte sich nach einem Streit mit dem Anführer Ludwig Schneider von der Gruppe losgesagt und wurde wenig später mit aufgeschnittenen Pulsadern tot in seiner Münchner Wohnung aufgefunden. Ein Tatinstrument fehlte dabei allerdings. Gestrandet in Traitach merken Batic und Leitmayr bald, dass sie keine Hilfe von den Einheimischen erwarten dürfen.

1. Worüber werden am Montag alle reden?

Christian Buß: Über den Wurstautomaten, durch den sich Batic und Leitmayr bei ihren Untersuchungen im Reichsbürgerumfeld in Niederbayern kulinarisch über die Runden bringen. Ein alter Blechkasten an der Tanke: Warme Wurst fällt in die Papierschalen, aus dem Zapfhahn spritzt braun-rote Soße drüber. Karg ist das Leben der Kripo.

Unsere Kritiker Christian Buß ist Kulturredakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über den Tatort. Lars-Christian Daniels bespricht für sein Blog Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts den Tatort und weitere TV- und Kinofilme. Matthias Dell ist Tatort-Kritiker bei ZEIT ONLINE und teilt das Arbeitsethos von Gunter Gabriel: "Derjenige, der dem Schweiß den Rücken runterläuft." Kirstin Lopau ist ZEITmagazin-Leserin und eine der meinungsstarken Kommentatoren bei unseren sonntäglichen Tatort-Diskussionen bei Facebook.

Lars-Christian Daniels: Über renitente Reichsbürger, niederbayerische Automatencurrywurst und die Existenz des Eiffelturms. Wie das alles zusammenpasst? Der Münchner Tatort kriegt's einmal mehr ziemlich elegant hin.

Matthias Dell: Über Gebührenverschwendung? Das wäre eine witzige Frage, wie die Deutschland-GmbH-Anhänger reagieren, wenn das Keinstaatsfernsehen sie so prominent featured. Wäre – vorausgesetzt, es gibt unter Reichsbürgern so was wie Humor.

Kirstin Lopau: Ob die Kommentarspalten zum Tatort wegen empörter Beiträge zu Reichsbürgertum, Rundfunkbeitrag, Freiheit und BRD GmbH geschlossen werden müssen.





2. Was haben Sie aus diesem Tatort gelernt?

Christian Buß: "Die BRD ist eine GmbH." Das behauptet jedenfalls der Reichsbürgerguru, der seine niederbayerischen Nachbarn dazu animieren will, in seine autonome Republik Freiland einzutreten und der zu diesem Zweck die üblichen Verschwörungstheorien auffährt.

Lars-Christian Daniels: So ein Gummihandschuh ist vielseitiger einsetzbar, als man meinen sollte – zum Beispiel zum spontanen Konservieren von Lebensmitteln in der Hosentasche. Für den Fall, dass später mal der kleine Hunger kommt.

Matthias Dell: Dass es Wurstautomaten gibt.

Kirstin Lopau: Wir lernen, dass ein Roadtrip von Leitmayr und Batic "außerhalb des S-Bahn-Bezirks" trist am Currywurstautomaten in der Pampa endet. Zu guter Letzt bekommen wir eindrücklich gezeigt, dass der Mensch nicht dazu lernt: In einem Land, in dem alle gleich sind, gibt es immer mindestens einen, der gleicher ist und davon profitiert. Das war schon bei Farm der Tiere so und bleibt es in dem hier dargestellten Reichsbürgerland.





3. Welche Frage bleibt offen?

Christian Buß: Gibt es denn in Niederbayern wirklich keine Wolken und keinen Regen? Noch nie wurde das rechte, sogenannte Dunkeldeutschland so sonnig in Szene gesetzt wie in diesem Tatort.

Lars-Christian Daniels: Ob sich Batic und Leitmayr bei der dreistündigen Rückfahrt nach München im Dienstwagen je auf einen Radiosender werden einigen können? Und lief da noch was zwischen Schwerenöter Kalli und der jungen Dame?

Matthias Dell: Was war denn das für ein Kollegensport beim Kalli?

Kirstin Lopau: Gibt es wirklich Currywurstautomaten?





4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Christian Buß: Was soll man sagen: Bis in die Nebenrollen sind die niederbayerischen Hillbillys top besetzt.

Lars-Christian Daniels: Keine – klasse Cast.

Matthias Dell: Keine.

Kirstin Lopau: Keine. Der Rattenfänger Ludwig Schneider ist mit Andreas Döhler sehr gut besetzt.





5. Von welcher Szene werden Sie träumen?

Christian Buß: Von der Szene, in der die niederbayerischen Reichsbürgerhillbillys mit ihren Jagdgewehren zu Led Zeppelins Whole Lotta Love in der Landschaft rumballern.

Lars-Christian Daniels: Von den Handgreiflichkeiten zwischen Leitmayr, Batic und drei aggressiven Reichsbürgern, die keine polizeiliche Autorität kennen – beunruhigend. Und auch von den beiden Dorfpolizisten, die resigniert haben und tatenlos daneben stehen.

Matthias Dell: Von der Arbeit des Wurstautomaten.

Kirstin Lopau: Von der Rechtsberatungshotline zu Beginn.





6. Von 0 (super spannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser "Tatort"?

Christian Buß: 2 Schlafmützen 😴😴

Lars-Christian Daniels: 4 Schlafmützen 😴😴😴😴

Matthias Dell: 4 Schlafmützen 😴😴😴😴

Kirstin Lopau: 2 Schlafmützen 😴😴 Die Münchner haben endlich ihren Esprit wiedergefunden!