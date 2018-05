"Tatort" Münster Passen Pommes zum Robbensteak?

Als im Münsteraner Tatort: Schlangengrube die schwerkranke Patrizia Merkens stirbt, gerät ihre Nachbarin, die Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann), in Verdacht. Merkens und Klemm lagen miteinander im Dauerstreit. Ist an den Vorwürfen etwas dran, oder will sich Klemms Widersacherin im Amt, die Staatsanwältin Ungewitter, gegenüber ihrer Kontrahentin profilieren? Die Kommissare Frank Thiel (Axel Prahl) und Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter) beginnen zu ermitteln. Eine Spur führt in den Zoo, in dem Patrizia Merkens eine regelmäßige Besucherin war. Aufschluss über die Todesursache könnte eine toxikologische Untersuchung geben. Doch der Rechtsmediziner Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) ist von seiner möglichen Zweitkarriere als Fernsehkoch eingenommen.



1. Worüber werden am Montag alle reden?

Christian Buß: Über Sandy, die sympathische Pinguindame, mit der Kommissar Thiel bei einer Undercover-Recherche im Zoo von Münster anbändelt. Vielleicht der glaubhafteste Charakter in dieser launig überreizten Krimicomedy.

Lars-Christian Daniels: Über die bombastisch hohe Einschaltquote, die der Tatort aus Münster mit dieser mehr als harmlosen Krimikomödie wieder einfahren wird.

Matthias Dell: Über die Vorteile von Pommes mit Mayo.

Kirstin Lopau: Darüber, ob der Münsteraner Tatort langsam seine Leichtigkeit und seinen Witz verliert. Und ob eine TV-Show bestehend aus Leichensektion und dem passenden Menü dazu auf dem Fernsehmarkt bestehen würde.





2. Was haben Sie aus diesem Tatort gelernt?

Christian Buß: Leichenschnippelei und Feinschmeckerei liegen dicht beisammen: Professor Boerne lässt eine Kochsendung direkt in seinem Institut aufzeichnen. Unterstützt wird er von einem Medienmogul, der auf exotische Köstlichkeiten steht.

Unsere Kritiker Christian Buß ist Kulturredakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über den Tatort. Lars-Christian Daniels bespricht für sein Blog Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts den Tatort und weitere TV- und Kinofilme. Matthias Dell ist Tatort-Kritiker bei ZEIT ONLINE und teilt das Arbeitsethos von Gunter Gabriel: "Derjenige, der dem Schweiß den Rücken runterläuft“. Kirstin Lopau ist ZEITmagazin-Leserin und eine der meinungsstarken Kommentatoren bei unseren sonntäglichen Tatort-Diskussionen bei Facebook.

Lars-Christian Daniels: Der Weg zu kitschiger Familienunterhaltung à la Hallo Robbie! und den vielen Zoo-Doku-Soaps im öffentlich-rechtlichen Vor- und Nachmittagsprogramm ist nicht mehr weit – trotzdem ermitteln Thiel und Boerne weiterhin fröhlich zur Primetime. 13 Millionen Zuschauer können schließlich nicht irren. Oder?

Matthias Dell: Dass man sich im Fernsehen ganz lustig über das Fernsehen lustig machen kann. Könnte man auch noch lustiger, aber lustig ist es schon.

Kirstin Lopau: Für eine Vaddern-Sohn-Qualitytime zum Bonden ist Thiel nicht zu alt (Fahrradfahren nach Amsterdam). Überhaupt erfahren wir eine ganze Menge über Thiel: er führt "kulinarisch 'ne ganz kesse Lippe", scheint sich mit Kochen auszukennen, seine Ehe hielt nur kurz. Und er hat definitiv etwas Pinguinhaftes!







3. Welche Frage bleibt offen?

Christian Buß: Was kostet eigentlich ein Robbensteak?

Lars-Christian Daniels: Ob es Thiel und Vaddern je gemeinsam nach Amsterdam schaffen werden? Die paar Currywurstkalorien halten schließlich nicht lange vor.

Matthias Dell: Woher hat ausgerechnet der unterkulinarische Thiel seine Ideen für die Sterneküche?

Kirstin Lopau: Wird Frau Klemm die Katzen los und kann sie sich endlich eine Dachterrasse bauen lassen?





4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Christian Buß: Der Medienmogul, der als Mäzen den Zoo von Münster unterstützt, ist sehr klischeehaft. Ex-RTL-Chef Helmut Thoma oder Servus-TV- und Red-Bull-Manager Dietrich Mateschitz hätten die Rolle glaubhafter ausgefüllt.

Lars-Christian Daniels: Wir erinnern uns gut an den Abgang von Tessa Mittelstaedt im KölnerTatort: Franziska, den die ARD wegen der drastischen Gewaltdarstellungen erst um 22 Uhr ausstrahlte: In ihrer Rolle als Assistentin Franziska Lüttgenjohann wurde sie in einer Haftanstalt brutal mit einem Kabelbinder erdrosselt. Diesmal sehen wir Mittelstaedt als energische Staatsanwältin mit seltsamer Achtzigerjahre-Frisur – ein dürftig in den Plot gequetschter Kurzauftritt, der zum reinen Selbstzweck verkommt.

Matthias Dell: Keine.

Kirstin Lopau: Keine.





5. Von welcher Szene werden Sie träumen?

Christian Buß: Von der Hippiefahrradrostlaube, die der Vater von Kommissar Thiel stolz präsentiert: "Mit dem Teil bin ich 1972 über den Hindukusch gefahren. Ach was: geflogen! Ich sag nur: schwarzer Afghane."

Lars-Christian Daniels: Vom großen Showdown vor spektakulärer Aquarienkulisse: James-Bond-Fans werden sofort an den Siebzigerjahre-Klassiker Der Spion, der mich liebte denken müssen, in dem 007-Gegenspieler Karl Stromberg (Curd Jürgens) an einer langen Tafel in einem futuristischen Unterwasserpalast dinierte. Die kulinarischen Vorlieben des Bösewichts in diesem Münster-Tatort sind allerdings noch etwas ausgefallener: Robbe und Pinguin.

Matthias Dell: Wie der Zooarzt am helllichten Tag und bei laufenden Dreharbeiten mal eben einen Pinguin über den Jordan gehen lässt.

Kirstin Lopau: Von Sandy – und wie lieb Thiel mit ihr umgeht.







6. Von 0 (super spannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser Tatort?

Christian Buß: 5 Schlafmützen 😴😴😴😴😴

Lars-Christian Daniels: 7 Schlafmützen😴😴😴😴😴😴😴

Matthias Dell: 4 Schlafmützen 😴😴😴😴

Kirstin Lopau: 3–4 Schlafmützen 😴😴😴😴 Etwas dröge diesmal.