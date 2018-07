Amerika Als Amerika ein Versprechen war

4/13

Als man Nachrichten noch auf Papier las: Ein Zeitungsverkäufer in New York wartet auf Kundschaft. Auf seiner "Amerikanischen Reise" besuchte Carnicelli neben New York auch Detroit, Washington, D. C., San Francisco, Buffalo und Chicago. Seine erste Ausstellung in Turin nannte er später "Sorry, America!", als wollte er sich dafür entschuldigen, wie ein Eindringling ins Land gekommen zu sein. New York, 1966