Camping Allein mit den Löwenzahn-Blumen

Heute glauben viele, dass es ohne Airbnb keinen bezahlbaren Urlaub geben kann. Dem ist nicht so, immerhin gibt es seit einem Jahrhundert Camping. Populär wurde es in den Goldenen Zwanzigern, als Arbeitnehmer einen gesetzlichen Urlaubsanspruch bekamen und man noch nicht mit dem Billigflieger entschwinden konnte. Aber die Möglichkeit, mit Zelt oder Wohnwagen sein Lager mitten in der Natur, dicht am Meer aufzuschlagen, ist ohnehin nicht zu toppen. Wir zeigen Bilder der Agentur Magnum vom Sonnenanbeten im Tessin bis zum Picknick unter korsischen Pinien.