Hunde Ein Blick sagt mehr als tausend Waus

Das älteste Haustier des Menschen: Offenbar begann die Anpassung des Wolfes an den Menschen bereits im Jungpaläolithikum, also vor rund 40.000 Jahren. Hundeschädel wurden in französischen Höhlen entdeckt, in chinesischen Schreinen und in ägyptischen Grabkammern. Das muss diesen Jagdhund natürlich nicht kümmern. Ihn interessiert nur das Eine: dass endlich mal wer das Stöckchen wirft. New Jersey, 1971