Küssen Wie bringe ich meinen Freund dazu, wieder mit mir zu knutschen?

In unserer Kolumne "Schlafzimmerblick" beantwortet die Sexualtherapeutin Angelika Eck regelmäßig Ihre Fragen zu Liebe, Sex und Partnerschaft. Denn über nichts wird häufiger geschwiegen. Das wollen wir ändern.

Verena B., 47



Mein Freund küsst mich fast nur noch zur Begrüßung. Er sagt, Küssen sei halt nicht sein Ding. Wie bekomme ich ihn dazu, auch mal wieder mit mir rumzuknutschen?

© Susanne Lencinas

Angelika Eck Die systemische Paar- und Sexualtherapeutin hat in Landau und Heidelberg Psychologie studiert und dort auch promoviert. Als Supervisorin und systemische Lehrtherapeutin ist sie in Heidelberg und andernorts tätig. Sie ist Herausgeberin von Der erotische Raum: Fragen der weiblichen Sexualität in der Therapie (2016). In Karlsruhe betreibt Angelika Eck eine Praxis für Paar- und Sexualtherapie.

Küssen! Eine nicht nur von Ihrem Freund unterschätzte Angelegenheit. Was tun wir denn da Irrwitziges, wenn wir uns küssen? Wenn wir uns tatsächlich diesen zarten Partien unseres Körpers annähern, sanft oder fest berühren, Zugang zur Mundhöhle dahinter verlangen oder gewähren? Mit Küssen und Knutschen kann man sich wirklich alles sagen: reserviert begrenzen, erst zögern, dann Ja sagen, tasten, erforschen, verschlingen, eindringen, beschwichtigen, besitzen, lieben.

Unter anderem sagt man sich damit auch, wer man füreinander ist oder sein will. Der Kuss Ihres Freundes gehört für mich in die Kategorie familiärer Kuss: Hallo, ja, wir gehören zusammen und sind vertraut. Wie man ihn mit Kindern, Eltern, Geschwistern und Tanten tauscht. Es gibt bewusste oder beiläufige, zärtliche oder abfertigende Varianten dieses Kusses. Er ist in seiner Funktion versichernd und für die meisten Paare daher auch wichtig. Freuen Sie sich daran, dass Sie immerhin zur Begrüßung einen Kuss bekommen. Was dieser nicht signalisiert, ist zum Beispiel Begehren: Hallo Geliebte, ich will dich! Erinnere dich daran, dass ich dein Liebhaber bin, auch wenn wir uns schon so lange kennen.

Wenn Ihr Freund sagt, das sei nicht sein Ding, heißt das, er spricht die erotische Sprache des Küssens nicht gern. Könnten Sie ihn einmal fragen, was ihm daran nicht gefällt? Darauf könnte er sehr verschiedenen Antworten geben.

Angenommen, er mag die Art nicht, wie Sie knutschen. Dann können Sie das spielerisch anpassen. Möglicherweise ist ihm Küssen überhaupt zu zudringlich oder zu intim – dann könnte er selbst ein bisschen aktiver küssen und dadurch stärker bestimmen, wie nah er Sie herankommen lassen will. Vielleicht erlebt er das Küssen gar nicht als erotische Sprache. Dann ist die Knutscherei für ihn einfach nichtssagend oder gar befremdend, und dann wäre es an ihm zu entscheiden, ob er seinen Wortschatz erweitern möchte.

Wenn intensives Küssen noch nie sein Ding war, müssen allerdings Sie selbst sich konfrontieren: War das ein heimliches Entwicklungsprojekt nach dem Motto: Die Hoffnung – dass er etwas mögen wird, das er noch nie mochte, weil es mir so viel bedeutet –, stirbt zuletzt? Damit hätten Sie sich in eine klassische Erwartungssackgasse manövriert, mit der er rein gar nichts zu tun hat. Sie sollten sich mehr auf seine Sprache einlassen: Wie zeigt er Ihnen auf seine Weise Liebe und Begehren? Das sollten Sie achten und schätzen.

Wenn es aber mal sein Ding war, könnten Sie ihn daran erinnern, dass Sie nicht damit aufhören wollen, seine Geliebte zu sein. Dass er sich auf der Vertrautheit nicht ausruhen soll. Daran können Sie ihn beim braven Schmatzer mit einer nur etwas langsameren, subtilen Kussantwort erinnern, oder indem Sie den Kuss Ihrerseits zwei Millimeter vor seinen Lippen verweigern und dafür mit Blicken sprechen – oder, noch prägnanter vielleicht, mit einem kleinen Biss? Küssen Sie mit Poesie, und Sie können den Frosch vielleicht daran erinnern, dass er mal ein Prinz war.