Mexiko Südlich des Rio Grande

Das süße Leben gibt es in Mexiko auch am Strand. Dieses junge Mädchen hängt mit ihrem Freund im Jahr 1992 am Strand von Oaxaca ab. Während in Deutschland das Durchschnittsalter bei 42,1 Jahren liegt, ist die mexikanische Bevölkerung heute mit einem Durchschnittsalter von 28 Jahren recht jugendlich.