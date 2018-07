Stolz Wie stolz darf man denn sein?

Eltern erleben jeden Tag die schönsten und schwierigsten Empfindungen. Unsere Serie "Elterngefühle" will diesen Emotionen nachspüren.

Stolz also. Schwierig. Stolz ist ja schon in politischen Zusammenhängen ein denkbar vergifteter Begriff. Aber welche Eltern können schon die Frage, ob sie stolze Eltern sind, einfach so beantworten, ohne dass reflexhaft alle Selbstkontrollmechanismen einrasten? Zumindest in meinem Berliner Umfeld dürften da die meisten in Erklärungsnöte kommen. "Stolz? Na klar! Aber nicht so. Nicht so mit Vorschul-Chinesisch und tollen Noten und so, du weißt schon. Anders stolz." Viel zu groß ist die Gefahr, als karrierefixierter Alpha-Papa oder von der Seitenlinie anfeuernde Soccer-Mom-Furie dazustehen.

Niemand will doch zu den sprichwörtlichen Helikopter-Eltern von Prenzlauer Berg gehören, nachdem es in deutschen Medien zu einer Art saisonal wiederkehrendem Ritual geworden ist, sich über die Super-Muttis mit dem Coffee to go im SUV aufzuregen. Oder wahlweise eben über die Hipster-Väter, die mit 42 Jahren noch immer weit ausgeschnittene T-Shirts und Wollmützen tragen und mit den Kindern um 14 Uhr auf dem Spielplatz herumturnen. Eltern-Klischees, die dann zwischen Yoga-Retreat und Start-up-Gründung die Ölgemälde ihrer Siebenjährigen in Vernissagen ausstellen. Oder stolz ihren Instagram-Channel mit Fotos ihrer radfahrenden, bastelnden und Flick-Flack schlagenden Kinder befüllen.

Andererseits: Natürlich bin ich stolz auf meine beiden Söhne. Täglich, würde ich sagen. Da ist dann dieses Gefühl, das groß und weich zugleich macht. Ich möchte mich dabei immer strecken und die Schultern breit machen und im gleichen Moment die Jungs umarmen und auf die Stirn küssen. Aus Sicht meiner Söhne also: mich total unmöglich verhalten. "Papa!" Die Frage ist nur: Worauf bin ich eigentlich stolz? Und gibt es, wenn man das so vorsichtig sagen kann, eine okaye Art von Elternstolz?

Das Problem ist ja, dass für die traditionelle Erzählung dieses elterlichen Gefühls zwei Bedingungen erfüllt sein mussten: Die Kinder sollten erstens die Erwartungen, die die Eltern an sie hatten, erfüllen oder sogar übererfüllen, um eben einen Anlass zu geben für ein Lob wie "Toll gemacht, ich bin so stolz auf dich, mein Kind". Am einfachsten ging das, indem die Kinder so wie ihre Eltern waren, nur besser. Und zweitens mussten die Eltern diesen Erwartungen zumindest oberflächlich auch selbst gerecht werden. Der schmerbäuchige und kettenrauchende Vater, der stolz den Aufschlag seines Sohnes beim Tennis lobt, hat ja eher etwas Lächerliches. Eltern sollten Vorbilder sein. Wenn sie es nicht waren, sollten die Kinder davon zumindest nichts mitbekommen.

Beides ist ein bisschen aus der Mode gekommen, würde ich sagen, und zwar vollkommen zu Recht. Die Idee, dass Kinder vor allem die an sie gestellten Normvorgaben bedienen und dem Vorbild ihrer Eltern nachleben, hat nicht nur auf Facebook irgendwie nicht mehr so viele Fans wie früher. Genauso verhält es sich mit der Vorbildfunktion. Wenn ich eines nach nun bald 13 Jahren als Vater gelernt habe, dann dass es wahnsinnig mühsam und eigentlich unmöglich ist, eigene Momente der Schwäche komplett vor den Kindern zu verbergen. Damit meine ich nicht nur, dass ich immer noch nicht mit dem Rauchen aufgehört habe. Aber auch.

Es geht eher darum, wie Eltern mit der Aneinanderreihung von Glücksmomenten und Krisen, Herausforderungen und Veränderungen umgehen, die man gemeinhin das Leben nennt. Hier spricht sich erfreulicherweise immer weiter herum, dass für Familien dasselbe gilt wie im Flugzeug: Im Falle eines Druckabfalls setzen Sie sich bitte zuerst selbst die Atemmaske auf und helfen Sie dann erst mitreisenden Minderjährigen. Es ist einfach nicht vernünftig, den eigenen Kindern vorzumachen, man könne selbst unendlich lange die Luft anhalten.