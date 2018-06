"Vogue Arabia" Die Frau am Steuer

Man muss als Model keinen Führerschein besitzen, um sich für die Modezeitschrift Vogue hinter das Steuer eines Mercedes-Cabrios zu setzen. Und in den hochhackigen weißen Pantoletten, die die saudi-arabische Prinzessin Hayfa bint Abdullah al-Saud sich für die Fotosession in der Wüste angezogen hat, ist es vielleicht auch besser so, damit kann man weder richtig Gas geben noch kräftig bremsen.

Eine Prinzessin muss nicht Auto fahren können, wozu gibt es schließlich Chauffeure. Hayfa bint Abdullah al-Saud, die auf dem Cover der neuen Vogue Arabia eine Art Couture-Vision der Rallye Paris–Dakar verkörpert, irgendwo zwischen Mekka und Dschidda, kann es dem Vernehmen nach auch gar nicht, selbst wenn sie es gern würde, wie sie sagt. Oder ist es andersherum; sie kann es und würde es nur gern sagen dürfen?

In Hayfa bint Abdullah al-Sauds Heimat ist es Frauen bei Strafe untersagt, allein Auto zu fahren. Lange vertraten Kleriker sogar die Ansicht, Frauen sei das Steuern eines Pkw biologisch gar nicht möglich, ihr Gehirn sei dafür zu klein. Es ist dies das letzte Fahrverbot dieser Art auf Erden, und es wird erst zum 24. Juni 2018 aufgehoben, nach jahrzehntelangem Ringen.

Dass Frauen dort künftig selbst fahren dürfen – wie in, sagen wir, Kalifornien, wo Hayfa bint Abdullah al-Saud Kunst studiert hat –, ist der Vogue eine Themeninsel wert, was in der Hochglanzwelt Celebration heißt, gewidmet den "bahnbrechenden Frauen von Saudi-Arabien", wie es auf dem Cover heißt. Gemeint sind damit die, die ihre Rechte einzufordern begonnen haben wie Loujain al-Hathloul, die Videos veröffentlichte, die sie beim Autofahren zeigen. Sie wurde mehrfach dafür verhaftet und sitzt auch derzeit im Gefängnis.

Ein gutes Dutzend an Frauenrechtlerinnen ist derzeit inhaftiert, und eine Prinzessin wird zum Gesicht vermeintlicher Reformbewegungen gemacht? Nun, sie hat während der Fotosession tapfer einem aufziehenden Sandsturm getrotzt, wie im begleitenden Text zu lesen ist – sie stamme schließlich von Beduinen ab, bemerkt die Prinzessin. Doch das besänftigt niemanden so recht.

Für die einen ist dieser Titel zu feige, für die anderen zu gewagt. In Saudi-Arabien gilt es als Provokation, vor dem Ende des Verbots eine Frau am Steuer zu zeigen. Und dann auch noch so lässig, in einem makellos weißen Ensemble, den Schleier leicht nach hinten über das Haar gelegt, das im Begleittext als schwarz wie die Flügel eines Raben beschrieben wird. In anderen Teilen der Welt und den Weiten des Internets fragt man sich eher, warum die Angehörige eines erzkonservativen Herrscherhauses das Gesicht von Modernisierungsmaßnahmen sein soll.

Der Ärger hört eben nicht auf für die Vogue Arabia, die 2016 digital gestartet wurde und seit einem Jahr auch als Printausgabe erscheint. Auf dem ersten Cover war das US-amerikanische Model Gigi Hadid abgebildet, den Kopf mit einem üppig bestickten Schleier verdeckt, durch den sie mit einem Auge verheißungsvoll lasziv hindurchlugte: ein westliches Klischee von Tausendundeiner Nacht mit Schlafzimmerblick, außerdem bedeckte der zarte Stoff zwar Hadids Haupt, jedoch nicht ihre nackten Schultern, undenkbar für den arabischen Raum.

Einiges mag die Vogue Arabia dieses Mal gut gemeint und besser gemacht haben, denn im Heft werden tatsächlich Aktivistinnen wie Manal al-Sharif porträtiert. Wäre eine so mutige Frau des Mittleren Ostens es nicht wert, auf den Titel zu kommen, zum Thema zu werden?

Nun, um es schnöde zu sagen: Die Vogue nimmt eben am liebsten die Schönen und Berühmten, und zwar in aller Welt. Was auch dazu geführt hat, dass die US-Ausgabe der Zeitschrift sich 2011, kurz vor dem Beginn des Bürgerkrieges in Syrien, zu einer schwelgerischen Titelgeschichte über Asma al-Assad, verheiratet mit dem Machthaber, hinreißen ließ. Aus der Gattin eines Diktators wurde da ganz schnell die "Rose der Wüste".



Die wirklich "bahnbrechenden Frauen" finden sich, wie auch im aktuellen Fall der Vogue Arabia, unter: ferner liefen. Die Prinzessin wird in die Wüste geschickt. Aber eben nur für das Titelfoto.